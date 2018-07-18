各國元首與川普握手吃足苦頭，只有馬克宏得到飛吻一個

文：Abby Vesoulis

譯：薛淳璟

前一陣子，美國總統川普（Donald Trump）清楚表達他認為握手的行為是爭奪主導權的一種搏鬥，而現在他卻為了這句話付出代價。

當川普在他的「美國優先」言論及政策當中納入更多競爭性的面向，相對的，其他外國的領導人，則採取另外的握手習慣以展現他們自身的權力。

近期，一段和葡萄牙總統馬塞洛．雷貝洛．德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）握手的影片在網路上迅速傳開，影片中的葡萄牙總統拉住川普的手使其向前傾，似乎有意讓他短暫的失去平衡。

一些領導人也公開陳述了他們與川普總統的握手經驗。

「即使我未曾練習過，我仍是做足心理準備，」比利時首相米歇爾（Charles Michel）在他2017年第一次與川普握手後說道，「我在電視上看過梅克爾（Angela Merkel，德國總理）以及安倍晉三（Shinzo Abe，日本首相）和他握手的困境。」

而另一些川普最近的握手行為也引起高度關注。

與川普有著斷斷續續交情的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），在2017年5月的G7高峰會時，以強勁的力道握住對方，甚至到關節泛白的程度。馬克宏事後稱此經驗為「真實的時刻」。

2017年7月的法國國慶日，兩人再度出現握手的機會，這次不僅長達30秒，更演變成三人相互擁抱的尷尬局面，因為川普在牽緊馬克宏的同時，又試圖伸手握住法國第一夫人。

隨著時間經過，川普面對法國領導人越顯自在嫻熟。馬克宏今（2018）年4月造訪白宮時，川普除了熱情地和對方握手並貼至胸膛，更進一步拋了個空中飛吻給他。

然而，馬克宏並非第一個面對川普毫無預警握手方式的國家首領。2017年11月，在菲律賓國際性會議的開幕典禮當中，川普又創造了新的話題。他在一個複雜的交叉握手儀式中，他一開始誤伸出右手牽住在他右方的來賓，而非左手，並扮了個明顯的鬼臉才更正握手方式。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）亦是川普不同尋常握手方式下的受害者。去年7月G20高峰會時，兩人開場即率先以普通的方式互相招呼，川普卻在結束之際反覆拍打了普亭的手臂。

今（2018）年6月的美朝高峰會中，全球民眾都雙眼緊盯川普總統和他的勁敵，北韓領導人金正恩的握手交鋒，但出乎意料的是，儘管兩手相握的時間相當長，卻大大缺乏川普異常的個人特色。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航