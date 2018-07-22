1776年的英國人如何看待美國獨立？

文：Ciara Nugent

譯：王國仲

在美國，7月4號是個慶祝國家獨立而放煙火、吃熱狗的日子。但在西元1776年，《獨立宣言》通過的消息傳回英國時，當下的氣氛可沒什麼值得慶祝。英國諾丁漢大學（Nottingham University）檔案館針對當時的信件進行調查，發現英國人對於和自己的前殖民地開戰這件事（包括情況有多糟、誰該為此負責以及該怎麼處理）意見分歧。

在美國正式宣布獨立之前，英國人十分憂心喬治三世對即將產生的騷亂的反應。畢竟，《獨立宣言》並不是美國革命運動的開始——造成動亂的印花稅法案在1765年通過；波士頓茶葉黨事件在1773年發生；而著名的「震撼世界的槍響（shot heard ’round the world）」則在1775年響起，被視為戰爭的開端。

一封寫於1775年，來自西南港口城市布里斯托（Bristol）一群商人和貿易商的信件揭示剛萌芽的革命所引發的經濟問題。他們寫信給國王，表達對「遭分心的不快樂帝國」的關注，並呼籲喬治王應該給予美洲殖民地他們想要的自由，以免危及寶貴的貿易關係。

「這種痛苦無以名狀，對我們和後代子孫來說，最令人擔憂的就是美洲威脅的日益增長。除非陛下以智慧和善良及時干預，否則持久且毀滅性的內戰將會爆發。」他們寫道：「我們很擔心，如果堅持目前的方針，我們和殖民地同胞們的感情將會疏遠，這比任何力量都來得令人恐懼。我們對目前為止帶來無法估量利益的政策表達感激，我們可以預見，陛下的軍隊可能會在窮鄉僻壤和……人民身上取得勝利，但這對王國的商業或歲收不會有任何好處。」

貿易商警告國王，說「王國的生計，在很大程度上仰賴其美國臣民的友好行為。在這單一一座城市，我們就取得超過一百萬蒲式耳的小麥……。」在確信「沒有人能因為這場戰爭獲利」的同時，貿易商們樂觀地認為如果英國採取更加懷柔的態度，儘管雙方已經「長期處於不幸的敵意之中」，美洲人仍將保持友好。

他們寫道：「世界另一端（我們）的同胞仍對母國抱持情感與關注，也不會背棄商業榮譽原則。」

儘管他們的樂觀在今日看來似乎有點過頭，但在這樣的看法當時並不算荒謬。畢竟，北美十三州才剛在同年的第二次大陸會議中遞交《橄欖枝請願書（Olive Branch Petition）》。這是說服國王撤軍的最後一次嘗試，期待殖民地的英國臣民能和遠在英國的同胞一樣，在英王統治下繼續快樂地生活。

然而，其他信件顯示，在國王對殖民地的要求讓步這件事情上，有的人已經不抱希望。

例如，在1775年3月，騎士雷諾．柏科拉里（Chevalier Renaud Boccolari，他的家鄉法國十多年後也會遭遇大規模的反君主制起義）寫信給來自義大利摩德納（Modena）的同行，警告關於「（英國國王的）可怕專制」，以及「一群瞎子和醜惡（的人）和他分享這不正義的權力已行之有年」。

他寫道：「我仍然在我們之間找到對自由有所體悟的靈魂，這些靈魂沒有被牧師侮辱性的統治、宗教裁判所的野蠻限制和盲目所吞噬。」不過，他認為「每個自由國家都應該警覺，在本世紀，一切都趨向最沒有正當性的專制。」

當美國人宣布獨立——他們計畫成為一個新國家，不再是大英帝國的一部份——的新聞終於傳開，許多英國貴族都感到震驚。

波特蘭第三代公爵收到的一系列信件顯示了對該議題的不同看法。

1776年7月22日，他的妻子桃樂絲從諾丁漢郡寫信給他，說她「收到充滿令人不快消息的信件。上帝啊，但願這不是真的，這實在太令人震驚了。」同年8月16日，魯道夫．貝廷克男爵（Baron Rudolph Bentick）也從荷蘭發信，哀嘆這個消息並分享了歐洲各地人們的想法。

「至於人們對英美糾紛的看法，好心人們都認為，這毫無疑問對雙方來說都是最不開心的事情，也可能會對英國人民的自由造成致命打擊。」

他警告，部分大使的影響可能導致荷蘭在這件事情上佔了英國便宜，並「讓這個國家無法保持一體和光榮，也會損及歐洲的自由和自主。這封信會經過郵政體系，因此我必須謹慎，不能再說更多了。」

有些人則認為英國政府該為此負責，並希望他們的領導人能放棄與美國的戰爭。1776年9月7日，倫敦哈里街（Harley Street）的史帝芬．塞爾（Stephen Sayre）寫信給波特蘭公爵，敦促他和其他人參加會議，討論如何減少英國的損失。「我們認為北美十三州已經丟定了，但還是希望保護這個國家」他寫道。

在1776年10月18日，湯瑪士．湯森德（Thomas Townshend）閣下寫信給波特蘭公爵並抱怨「政府和多數人已經把我們捲入一場戰爭，而就我們的觀點而言，戰爭毫無正當性，其結果則是毀滅性的。」

當他準備參加議會會議（他是議會的長期成員）時，湯森德告訴公爵，「（英國當局的）暴力行為已經導致美國走向極端。」、「在任何情況下，我都無法同意他們在整個過程中採取的任何措施。」他寫道，憂心著許多類似的措施會在下一次會期中被提出。儘管他的觀點如此，他仍擔心在英國政治機構中，「要幫助美國人宣布獨立會相當困難」。

湯森德對自己的信件內容將接受審查毫不擔憂，寫下：「我不反對任何人知道我對這個問題的看法。」

不令人意外的，其他人對美洲叛亂分子並不怎麼同情。

1776年12月30日，一位布魯德內爾（G.B. Brudenell）先生從倫敦寫信給紐卡斯特安德萊姆（Newcastle-under-Lyne）第二代公爵佩爾漢．克林頓（H.F.C. Pelham-Clinton），帶來何奧將軍（Gen. Howe）攻佔華盛頓堡的消息。儘管代價相當大，他成功把叛軍驅離曼哈頓。

「要這麼想讓人十分鬱悶，」布魯德內爾寫到，「為了終結這不自然的謀反，我們必須犧牲無數勇敢的生命。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航