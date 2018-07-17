繳稅才能用社群媒體，民怨可能衝擊烏干達貪腐政權

文：Rodney Muhumuza

譯：薛淳璟

對於社群媒體的新稅制在烏干達正式生效，人們視稅收政策為攻擊言論自由的手段，感到憤慨不平。

開徵例如臉書等網站使用稅的推手，是國家長期以來的領導人約韋里．穆塞維尼（Yoweri Museveni），他埋怨網路流傳他在3月的一封信中，督促財政部長應募集資金去「處理後果」。

除了平常的資料費用之外，社群媒體的使用者現在需要每日預先支付200先令（五分美金）稅款，才能進入所有的社群媒體網站。

服務的供應商，包含當地電信業大廠MTN電信公司在內的聯合聲明中表示，7月1日稅制上路後，將會對OTT服務（Over The Top services）收稅，包含造訪Instagram、Twitter以及LinkedIn。此項稅負可以讓服務供應商向政府納稅時作為扣抵。

許多烏干達民眾認為這項稅負造成「對政府信心重挫」而「深感痛心」，知名的人權律師瓦卡富齊（Ladislaus Rwakafuuzi）表示，「此舉的理由是反對人民、反對社會，而不是為了發展導向。」國際特赦組織警告烏干達有關當局應取消稅負，認為這是個在非洲東部國家中「威脅人民自由表達權利的明確意圖。」

「當稅制要求人們支付稅款以造訪這些平台，將使得低薪階層的人們無法使用這些溝通管道，奪走許多民眾自由表達的權利，同時將威脅到其他層面的人權。」國際特赦組織的尼彥尤基（Joan Nyanyuki）於聲明中表示。

政府希望能夠在下一個會計年度徵收4,000億先令（約一億美金）的稅收。根據政府的統計，每4,100萬名烏干達民眾當中，就有約1,700萬名經常使用網路。這並非烏干達政府首次大規模的採取看似限制社群媒體的行動。

2016年2月，在一場情勢緊張的烏干達總統大選中，官方封鎖臉書以及Twitter，聲稱有不明確的安全威脅。當時勝選的穆塞維尼民調中則顯示，他遭到舞弊的指控，以及在部分反對派的據點延遲遞交選舉資料。

穆塞維尼在1981年以軍事武力取得政權，並在區域安全上與美國維持盟友關係，去（2017）年立法機關通過廢除總統任職年齡限制的法令後，他將得以連續執政近50年。依據原本的憲法條文，總統任職年齡的上限是75歲，理論上來說，年滿73歲的穆塞維尼，將不符參選資格而無法再度競選下一次的總統。

廢除年齡限制之舉強化了政敵對他的指控，認為穆塞維尼意圖執政一輩子。

「許多烏干達民眾並不關心穆塞維尼的腐敗政權，現在，他們直接遭受稅收政策的衝擊，也許會喚醒民眾的意識，進而關注政府究竟如何運用他們所納的稅負。」傑拉德．巴雷貝（Gerald Bareebe），經常使用社群媒體的學術研究者說道，「我認為，一旦烏干達民眾認知到人民的錢財如何被浪費在貪腐上，將有機會逼迫政權輪替。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航