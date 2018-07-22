如何克服一登機便冷汗直流的「飛行恐懼症」？

文：Jamie Ducharme

譯：許睿洋

據美國國家心理衛生研究院（National Institute of Mental Health）表示，多達12.5%的美國人或多或少都受到「恐懼症」（phobia）所苦——「恐懼症」是指對僅有些微或幾乎沒有危險的事物感到強烈而不理性的懼怕。其中，又以「飛行恐懼症」（aviophobia）最為常見，受其所苦的人口約有2.5% 至6.5%。

儘管人們搭乘飛機的機會要比以前多上許多，各種數據也顯示飛行是一種可靠而安全的旅行方式，但仍有非常多人對飛行感到恐懼，只是他們未達恐懼症的標準。搭乘飛機究竟為什麼會使廣大群眾如此焦慮？

波士頓大學「驚恐障礙與特定恐懼症強化治療計畫」（Intensive Treatment Program for Panic Disorder and Specific Phobias）主任陶德・法奇歐（Todd Farchione）解釋道：「有一大部分原因來自於人們對於所處情境的無力掌控。當機門關上，而他們待在裏頭，他們被困住了。他們無法從這樣的情境中脫身。」

他說道，對高空或墜機的懼怕，或是不理解飛行如何運作等，可能也是使人們產生恐懼的原因。另外，對許多人而言，飛行是一項尤為駭人的活動，因為他們知道萬一恐懼或焦慮在航程中燃起，他們幾乎什麼都不能做。

法奇歐表示：「他們擔心自己可能會在飛行過程中產生恐懼感，卻無法擺脫這種感覺。正是這種束手無策而只能任憑冷汗直流、如坐針氈長達兩小時、四小時、甚至六小時的印象，使他們對飛行有所恐懼。他們完全任由飛行員擺布。」

是不是聽起來很熟悉呢？如果你也害怕搭飛機，不妨試試以下的方法：

改變自己對恐懼的反應

法奇歐說，害怕飛行沒有關係，但重要的是要以健康的方式面對這樣的情境。

他表示，許多焦慮的乘客會以緊抓座椅、緊盯空姐和空少、或是自我解讀任何一點的亂流等方式來試圖控制自己的恐懼感。但這些做法「其實只是在製造恐懼。他們的行為已經不經意地告訴自己當前身處的情境很危險，但其實一點也不。」

相反地，你應該盡可能分散自己的注意力。閱讀雜誌、看電視、聽音樂或和旅伴聊天等都可以。練習深呼吸的技巧或有意識地放鬆緊繃的肌肉也會有所幫助。法奇歐說道：「就連只是把微笑掛在臉上都能改變那情緒化的反應。」

不依賴藥物與酒精

法奇歐說，如果你不常搭飛機，那在起飛前用一杯夏多內（Chardonnay）白葡萄酒來安定心神並不會對身體造成太嚴重的傷害。但如果你經常搭機旅行，卻持續依賴安眠藥、酒精或其他藥物來幫助自己度過這種處境，那麼你只是把惡習將加於自己罷了。他表示：「它們是短暫的權宜之計，但恐懼感會隨著時間而疊加。每當他們以飲酒或服用藥物等方式來撐過恐懼，他們只是在告訴自己：『我感覺不到我應該感覺到的事物，我無法處理這一切。』也因為如此，他們下次將會更加恐懼。」

用正確的心態面對飛行

許多「飛行恐懼症」患者會因為搭乘飛機而感到極度焦慮。但法奇歐說，在有些案例中，這件事會比搭乘飛機本身還要糟糕。

他表示：「在這樣的狀況下，我認為如果患者能問問自己他們害怕的究竟是什麼，這確實會有幫助。」這樣做能幫助自己理解其實根本沒什麼好怕的，或至少能夠辨別並對付恐懼的根源。

尋求專業建議

上述的策略對非臨床或輕度飛行恐懼者患者可能有效，但嚴重的恐懼症患者往往需要接受專業的治療。「暴露治療」（exposure therapy，這是一種使患者逐漸適應，最終完全接受恐懼來源的過程）通常用來治療恐懼症，但卻很難為多數飛行恐懼症患者安排這樣的治療。法奇歐表示，對飛行恐懼症的治療已逐漸傾向協助患者重塑他們對恐懼的反應。他補充道，VR飛行模擬器也會有所幫助。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航