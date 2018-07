除了川普，這五位國家元首訪英時也曾引發爭議

文:Olivia B. Waxman

隨著川普總統在7月12日到訪英國,他在大西洋彼岸的支持者們著手準備歡迎,而其反對者亦然——他們計劃在倫敦市中心舉行抗議活動,其中包括被稱為「川普寶寶」的氣球。超過一百萬人簽署請願書,想阻止這場國是訪問,還有約二十萬人表示本周五會到倫敦街頭抗議。

這些特別待遇代表川普將成為歷史上在英國引起注目的眾多世界各國領導人之一。在位時間極長的英國女王伊莉莎白二世曾讓當中的不少人感到賓至如歸。她預計將在溫莎城堡會見川普和第一夫人梅蘭妮雅。

以下五位元首都曾在到訪英國期間引發爭議,或在數年後仍對英國糾纏不清:

蒙博托.賽賽.賽科(Mobutu Sese Seko)

Photo Credit: AP/達志影像 右一為蒙博托.賽賽.賽科,在他身旁的則是英國女王伊莉莎白二世。

這位薩伊(今剛果民主共和國)總統在1973年12月到訪英國,這是他開始將經濟國有化後一系列的國際出訪之一。容光煥發、戴著豹皮帽(他的「註冊商標」),他計畫和世界領袖們保持友好、鞏固政治關係。蒙博托渴望成為抵擋蘇聯在非洲中心擴張的堡壘,這打動了不少人;其他人則被薩伊豐富的天然資源、鑽石、黃金、鈷、銅,還有美國二戰在日本投下原子彈時使用的鈾(《時代雜誌》曾經報導過)所誘惑。

不過,大家很快地就發現蒙博托不如表面上看起來這麼吸引人。他以至少貪汙50億元聞名,這趟拜訪也因為另一個原因而充滿爭議:根據作家威廉.沙克羅斯(William Shawcross)的著作《女王與國家:伊莉莎白二世在位五十年》(Queen and Country: The Fifty-year Reign of Elizabeth II),蒙博托的妻子顯然將她的愛犬偷渡出希思羅機場的隔離犬舍,女王擔心她的柯基犬們會得到狂犬病,於是將牠們送到溫莎城堡,並下令把(蒙博托的)狗送回機場。

尼古拉.西奧賽古(Nicolae Ceausescu)

Photo Credit: Unknown @Wikimedia Commons Public Domain

西奧賽古於1978年6月來到英國,是第一位參加國是訪問、成為女王貴賓的共產黨領導人。根據《倫敦時報》報導,從外交角度看來,當時羅馬尼亞被視為「西方在東方集團中的最大希望」。如同《時代雜誌》在1976年所報導的,西奧賽古「長期讓莫斯科很感冒,因為他頻繁而且經常尖銳地宣稱其政權獨立於蘇聯。」英國還制定了一項兩億英鎊的授權協議,向羅馬尼亞出售飛機。專家相信這種經濟聯繫能讓羅馬尼亞更加西方化。女王甚至授予他榮譽騎士頭銜,他則以羅馬尼亞社會主義共和國一等星勳章作為回禮。

然而,女王似乎不太享受這次來訪。一位皇室作家甚至聲稱她會盡可能避免在皇宮裡遇到他。

不愉快的事情比不享受打擊更深。《時代雜誌》報導,1989年12月,西奧賽古被一群厭倦糧食短缺的民眾起義推翻,親政府部隊在過程中屠殺抗議者。《時代雜誌》稱其為「二次大戰後最大規模的政府屠殺之一」。一位發言人表示,女王取消了他的榮譽騎士頭銜,並歸還他贈予的勳章,因為那是「對羅馬尼亞人權壓迫的象徵,西奧賽古總統應該為此負責」。

1989年聖誕節,西奧賽古和他的妻子遭行刑隊處決。

羅伯特.穆加比(Robert Mugabe)

在1994年5月的一次國是訪問期間,女王授予穆加比騎士頭銜。獨裁者穆加比從1980年——那年辛巴威脫離英國,正式獨立——開始統治辛巴威,直到2017年11月被自己的軍隊逮捕為止。約翰.梅傑(John Major)時代的英國政府邀請他來訪,明顯是為了改善雙邊關係。梅傑政府甚至恢復了前朝柴契爾認為遭到濫用、違反獨立條款而取消的部分經濟援助。

國是訪問發生在1987年的恩德貝萊族(Ndebele groups)大屠殺後不久。一系列的屠殺以「掃去垃圾的風」(Gukurahundi)著稱。如薩曼莎.包爾(Samantha Power)2008年為《時代雜誌》所撰寫的一般,在穆加比「偷走」2008總統大選後,這些事件受到更廣泛的調查和注意。穆加比的競選對手屢遭屠殺的消息傳開後,英國外交部在一份聲明中提到,女王撤銷了他的騎士頭銜,「作為對壓迫人權表示的厭惡,和辛巴威在穆加比總統統治下,對民主進程卑劣忽視的標誌」。

明仁天皇(Emperor Akihito)

Photo Credit: AP/達志影像

1998年5月,從西敏寺大教堂到威爾斯首府卡地夫,抗議群眾如影隨形的跟隨明仁天皇的腳步。他們要求天皇為二次大戰時,英國戰俘受到的不人道對待道歉(他的父親,昭和天皇在1971年來訪時也遭遇同樣的抗議)。沿著購物中心到白金漢宮,抗議群眾對護送天皇和女王的車隊吹口哨和發出噓聲。有些人不給在場要員面子,戴上象徵流血的紅色手套;有些人穿上白色腰帶,上面寫著「1941到1945年的對日戰爭戰俘」,並哼唱《布基上校進行曲》(Colonel Bogey),這是1957年電影《桂河大橋》(The Bridge on the River Kwai)中,日軍將英軍戰俘押入營地時播放的音樂。

在一場宴會上,天皇表示對那個歷史上的時刻所代表的意義感到「深深的悲傷」,「我和皇太后永遠都無法忘記,有多少人因為戰爭而遭受這麼多的苦難。」抗議者並不認為這算是道歉,不過女王認為:「雖然那段回憶在今天仍隱隱作痛,但它們也起到和解的作用。」

小布希(George W. Bush)

在英美軍隊入侵伊拉克將近八個月後,逐漸升高的反對聲浪以及布希與時任英國首相湯尼.布萊爾(Tony Blair)的緊密關係催生了2003年11月的國是訪問。

警方估計,超過十萬人參加了托拉法加廣場的抗議活動。抗議者推倒了這位美國總統的紙雕像——該年4月份時群眾在巴格達推倒海珊(Saddam Hussein)雕像的翻版。總統告訴記者說:「來到一個人們能夠發表意見的國家,是一件很棒的事情。」

