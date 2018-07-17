世界盃奪冠的法國球員，能分到多少獎金？

文：Julia Glum

譯：許睿洋

本周日（7月15日），法國以4:2擊退克羅埃西亞，睽違20年再度高舉世足金盃。球員們能帶回的除了象徵意義十足的「大力神盃」，還有能讓他們說嘴一輩子的光榮事蹟，以及極其豐厚的獎金。

但法國隊的球員在贏得冠軍後究竟能獲得多少獎金？答案並非決定於國際足球總會（FIFA），也不是法國隊教練迪迪埃．德尚（Didier Deschamps）。而是將由法國足球協會（French Football Federation）進行最後的獎金分配。

法國於周日奪冠後，他們將從FIFA提供的獎金中抱走3,800萬美元（大家也別替克羅埃西亞感到難過——亞軍能用整整2,800萬美元的獎金撫平輸球的傷痛）。據美聯社（Associated Press）報導，本屆世界盃所有隊伍所能得到的總獎金為4億美元，比2014年的世界盃要多出12%。總的而言，FIFA於本屆賽事中提供給所有參賽隊伍作為前期準備費用及球員與球隊獎金的總金額高達7.91億美元。

據《MONEY》雜誌上個月報導，技術上來說，這些獎金會頒發給各個國家的足球協會，接著再由這些組織決定如何分配獎金。這也意味著，有些國家的球員分得的獎金將會比其他人多。

法國足球協會會長諾爾．勒格萊（Noël Le Graët）表示，他的足球員們將能獲得獎金的30%。據法國電視台BFMTV報導，若成功闖進冠軍賽，每位球員可得到28萬歐元（約33萬美元）的獎金。所以球員們至少能帶著這筆錢衣錦還鄉。

但至少有一名球員計畫將他的分紅捐給慈善團體。明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）上個月宣布，他決定將他每場22,000美元的出賽費及其奪冠獎金，全數捐獻給與殘疾人士運動相關的慈善機構「Premiers de Cordees」。

他的隊友烏迪迪（Samuel Umtiti）告訴法國知名體育報紙《隊報》（L’Equipe）：「能在世界盃賽場上出賽，是一大榮幸，因為這真是夢想成真。所以確實，比賽攸關金錢，但我不在意。我並不是為了錢而踢球。」

事實上，或許伴隨著世界盃冠軍而來最貴重的獎勵是那重達13磅、由18K黃金製成的「大力神金盃」。據美國知名日報《今日美國》 （USA Today）稱，該獎盃是由一名義大利藝術家於1974年所設計，價值高達兩億美元。

但請不要興奮地太早：由於最初的「雷米金盃」（Jules Rimet Trophy）在二十世紀時遭遇一連串的不幸事件，因此奪冠的隊伍並不能把真品帶回家。他們所保留的僅是一個鍍金的仿製品。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航