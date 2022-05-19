「老總統」再領導東帝汶，能改變這亞洲最年輕民主國家的政治僵局嗎？

作為前葡萄牙與印尼的殖民地，東帝汶有著一段血淚建國史。1975年葡萄牙宣布民族自，同年，東帝汶獨立革命陣線（簡稱革陣）於11月28號宣布獨立。然而，12月印尼入侵東帝汶，致使東帝汶成為印尼的27個省。

在1999年全民公投後，全國人口有將近80%希望脫離印尼自治。而公投結果引發支持印尼軍閥和印尼軍的血腥鎮壓和以澳洲為首的國際維和部隊武力干預。在聯合國的託管和監管下，東帝汶於2002年正式建國，同年憲法正式生效。夏納納.古斯茂（Xanana Gusmao）成為東帝汶的首任民選總統。憲法不僅將治理機構分成總統、政府 、國會和法院，且整合了1948年人權宣言的人權精神。根據最新經濟學人的報告，東帝汶是全東南亞最民主的國家之一。

政治上，東帝汶採取半總統制和國會單一內閣多黨制。總統為一國之首和軍隊統領。他的其他權力包括：指派首相、宣佈戰爭和和平以及批准法案等。總統經由直接民選產生，一期為5年制，並可再參選一次。而國會則有立法權，擁有65個席次，依照各政黨得票率分配席次。國會職能包括：通過法案，並能通過對政府的不信任投票， 但至少需獲得四分之一國會議員的支持。司法機關則包括最高法院行政法院軍事法院和其他法院，司法機關負責解決司法憲法和選舉的爭議。迄今， 東帝汶未能產生能回顧和宣布任何決議違憲或違法的最高法院。

儘管有權力分立的理想，但在總理和總統所屬政黨並非同一政黨時，政治僵局便會顯現。最近執政黨和在野黨的衝突可溯源於2017年，儘管當時東帝汶獨立革命陣線（簡稱革陣）的古特雷斯（Francisco Guterres，別名Lu Olo）勝選， 但在國會無法成立多數聯盟。隔年，東帝汶重建全國大會黨、人民解放黨和帝汶人民團結繁榮黨在國會中成立多數反對黨。然而到2019年，大會黨反對批准2020年度國家預算，國會多數聯盟就此瓦解，而總理陶爾·馬坦·魯阿克（Taur Matan Ruak）也於2020年2月提出辭呈，不過最後總統古特雷斯並未核准，他也並未指派新總理或召開新一輪的選舉。

之後， 此聯盟重組並納入革陣並支持總理魯阿克，而魯阿克推派革陣的新任部長以取代先前大會黨指派的原部長。此舉導致大會黨19位國會議員上告法院挑戰總統的原決議，但遭法院以沒有總統決議的司法審議為由進行否決。執政黨和反對黨之間的政治僵局一直到2020年新冠肺炎肆虐東國， 兩黨才暫時休兵以穩定政府運作，而新冠肺炎的緊急動員金也因此能即時審核通過。

兩黨分立反應了由強人領導政黨間的深層敵對狀態。先前的選舉證明了選民大多傾向依政黨傾向投票，而非意識形態和議題導向。即使半總統制下所衍生的雙重領導意欲維持總統和國會的權力分立，但也同時阻礙了總統與總理間的協調與合作，特別是當兩者所屬政黨持敵對狀態時。由此看來，似乎唯一解決之道是通過彼此的協調和合作，但這需要雙方具有強烈的政治意向，以及能克服政黨利益和個人偏見的政治承諾。一黨獨大雖能夠避免國會和總統對立的政治僵局，但同時也會面臨在多元性和穩定性之間的取捨的兩難。

針對總統與國會間的政治對立和政治僵局，不少政治學者也認為，在半總統制下的東帝汶總統具有多於象徵性權力的實質性權力。即使國會能否決總統的決議，但這需要國會三分之二強超級多數的支持。然而，就現在國會6中的各政黨所持席次比來看，單由大會黨和其聯盟很難獲得超級多數席次推翻總統決議。大會黨在今年度總統選舉中的大獲全勝，為下一年度國會選舉中的相關佈局作了預演。

Photo Credit：AP / 達志影像 東帝汶前總統古特雷斯

「老總統」回歸面臨政治與經濟問題考驗