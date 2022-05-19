中資在東帝汶：「一帶一路」工程帶來就業紅利，但個體戶的湧入卻加劇與當地人的矛盾

東帝汶投資環境概況

東帝汶自2002年獨立以來，連年被聯合國開發計畫署列為亞洲最貧困國家和全球20個最落後的國家之一。其經濟以農業為主，基礎設施落後，糧食不能自給，沒有工業體系和製造業基礎，因此時至今日仍是全球最不發達的國家之一。即便是依傍其身的區域組織東協亦僅視東帝汶為候選國，未通過其加入申請，很大程度係擔憂東協努力至今的成效，被東帝汶的經濟所拖累。

東帝汶獨立20周年之際，經濟發展主要依靠帝汶海域所蘊藏的油氣資源，該資源與澳洲共同開發，實際上東帝汶所得收益遠不如澳洲。因此東帝汶長年以來的國家發展均仰賴國際組織與個別國家的援助維持，加上自身基礎設施落後與嚴重缺乏資金的情況之下，對外資吸引力自然低落。縱然2008年曾提出稅收體系的改革方案，降低直接稅、進口稅及營業稅等，旨在使東帝汶成為世界上稅收最低的國家之一，促進外來投資。成效依然不彰，更遭評估為最不適合投資的國家之一。

Photo Credit： Jaya Ramchandani CC BY 2.0 東帝汶國旗

中國對東帝汶之投資成因

東帝汶種種內在條件皆暴露出其投資環境艱困，對投資者而言具有高度風險，中國又為何執意投資？觀察中國當前投資策略，可發現主要集中於能源及基礎建設兩大項目，一帶一路提出後投資持續攀升。就上述兩項主要投資項目觀察，東帝汶確實符合中國對外投資需求，不僅境內的帝汶海含有油氣資源，另有研究團隊經探勘後表示東帝汶礦產資源價值估計逾80億美元。基礎建設方面，百廢待興的東帝汶幾乎沒有完善的基礎設施，水利、電路及交通等方面均可讓中國前來投資，當前東帝汶的總統府、外交部及國防部等政府辦公大樓即為中國所建成。

地狹人稀的東帝汶看似擁有眾多自然資源，實際上仍有諸多隱患。不僅現有油氣資源將面臨枯竭，與澳洲政府達成海上邊界條約的巨日升油氣田（Greater Sunrise）亦需大量資金投資。礦產資源同是如此，開採困難，資金同樣面臨龐大的投資缺口，均使東帝汶政府無力承擔。

為開採巨日升油氣田，被尊稱為東帝汶國父的古斯茂（Kay Rala Xanana Gusmão）曾積極推動一項超過150億美元的帝汶海油氣開發計劃（Tasi Mane Project），預計興建一條長達150公里的油氣管道，與巨日升油田相連。並在東帝汶南部海岸地區興建一座煉油廠、一座液化天然氣處理廠，還有做為油氣資源連接用途的港口、高速公路與機場，將南部海岸發展成一個石油樞紐。該項目引起諸多反彈，原因在於該項目具有高度風險且投資數額龐大。

東帝汶曾向澳洲尋求投資的可能性，未獲得正面回應，因此諸多學者專家均認為唯一可能為該計畫買單的僅有中國。儘管中國被視為該計畫最有希望的潛在投資者，但若得不到有價值的回報，基本上不太可能在這個虧損計畫中投入大量金援。參照斯里蘭卡的案例，若要中國對帝汶海計畫進行投資，對等代價極有可能是讓中國海軍得以駛入蘇艾港口，或是讓空軍可以降落在新援建的機場。實際上中國與東帝汶在軍事上已有合作，包括2010年對東帝汶軍售海軍巡邏艇以及2016年艦艇訪問的軍事交流。即便屆時軍事活動不被允許，中國仍可利用投資人身分從該計畫中取得好處，如石油開採權、提煉廠經營權等，藉此立足於澳洲勢力範圍。

中國在東帝汶投資情形及其影響

根據中國對外直接投資統計公報顯示，中國對東帝汶第一筆直接投資始於2004年，金額僅有10萬美元。此後許多年都沒有任何的直接投資，直到2013年中國才再次有資金以投資流入，金額從10萬美元提升到160萬美元，同年也是「一帶一路」的提出年。隨後幾年投資金額均以倍數成長，並於2016年達到5533萬美元的高峰。其中中國對東帝汶的投資中間有八年的空窗期，不過直接投資存量仍然在增加，基本上屬於援助的資本積累，顯示出早期的中國重視東帝汶的援助大於投資。近年中國對東帝汶投資數額雖有加大投資，並維持在千萬美元，但投資主體仍以民營企業和個體為主，涉及領域包含食品、旅店、建材、百貨、服務業等。