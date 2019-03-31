關鍵醫學院S2E2：跟「臉部」有關的6個「醫學都市傳說」

你是否常常聽見人家分享一些感覺沒什麼邏輯、但大家卻耳提面命的健康小撇步？心裡納悶這到底是真的還是假的，卻又不敢不照做？第二季的關鍵醫學院，瞄準的就是這些有趣的生活醫學。讓我們與您從頭聊到腳，解開那些生活裡人人都這麼說、卻沒人問清楚原因與是否為真的「醫學都市傳說」。 這個月的關鍵醫學院，我們要來和你聊聊與「臉部」相關的6個有趣傳聞：抽菸會讓人長皺紋嗎？粉刺貼拔出來的其實不是粉刺？洗臉一定要用冷水洗嗎......如果這些也是深埋在你心中的疑問，可別錯過本月的關鍵醫學院。

一、抽菸會讓人長皺紋？

對於這個問題，癮君子們可能很希望這又是另一個迷思，然而很遺憾，這件事情目前看起來是真有其事。

在做過不同的研究之後，科學家發現抽菸會讓皮膚中的蛋白分解酶增加，使得其中的彈性纖維量下降，導致肌膚彈性不佳，進而加速皮膚的正常老化過程，導致皺紋提早產生。這種皮膚提早老化的現象，大概會在你開始建立抽菸習慣的10年後慢慢顯現，並會受到你抽的量及時間長度而影響。

曾經有科學家找了79對雙胞胎作為受試者進行追蹤實驗，這些雙胞胎都符合「一人有抽菸習慣、另一人則沒有」的條件。結果顯示不到5年的時間，當與自己沒有抽菸習慣的雙胞胎兄弟姊妹相比，有抽菸的族群其皮膚出現老化的跡象更為明顯，包括更多的皺紋及面部下垂。

二、粉刺貼拔出來的其實不是粉刺？

市面上有不少號稱可以將鼻頭粉刺黏起拔除的產品，看見上面一粒一粒黃黃白白的，總讓人有種莫名的成就感。但是這邊要戳破你的療癒幻想，因為被粉刺貼所拔出的，通常不是粉刺本人。因為粉刺其實沒辦法讓你這麼簡單「啵」一下就拔除。

先來了解什麼是粉刺（comedo）。正常情況下，皮膚會分泌油脂，與角質層共同維護臉部肌膚的健康。然而當皮脂分泌太旺盛、角質代謝出現問題的時候，過多的皮脂會塞住毛孔，這時結合一些其他髒東西就會形成粉刺。潛藏著粉刺的毛孔若為閉鎖型，就表示它的開頭被一些代謝異常的角質給蓋住，因此不太可能讓你被粉刺貼給輕易黏出來。就算不是閉鎖型粉刺，一般粉刺的形狀也是「頭尖身體胖」的類芝麻樣，想要從尖端依靠黏性把它們拔出來，困難度還是太高。

「可是我真的每次用都有看見一粒粒白白的耶？」實際上你以為是粉刺的戰利品不是粉刺本人，而是大概由下面這幾個東西組成：

皮脂管絲（sebaceous filament）

毛囊管絲（follicular filament）

毛囊上的細毛

然而別忘了，不管是皮脂管絲還是毛囊管絲，都是屬於毛囊的正常分泌物，也是維護臉部健康的重要產物，在正常情況下並不需要特別去處理。

三、禿頭的人，頭頂上可以看見雞皮疙瘩？

雞皮疙瘩在醫學上的正式名稱叫做「豎毛」（piloerection），通常是在一個人感到寒冷，或出現強烈的情緒感受（超級害怕、難過、開心、興奮）時發生。除此之外，當人在執行消耗體力的行為時也可能會起雞皮疙瘩，就算這個體力的消耗只有一點點，比如說，當你坐在馬桶上便便時。

雞皮疙瘩的產生，源自於連接著毛囊的豎毛肌發生收縮，使得平常呈現傾斜角度的毛根被拉成直立的狀態，同時在皮膚出現小小的隆起。而禿頭的人就算頭頂沒了毛髮，我們還是沒有辦法在上面看見雞皮疙瘩。原因在於有科學家發現，禿頭的部分原因，與豎毛肌與毛囊的連接被破壞有關，使得這段連接被脂肪組織取代。既然少了豎毛肌的用力，自然也無法在禿頭的頭頂上，看見雞皮疙瘩的產生。

四、一哭完馬上去睡覺眼睛會腫腫的？有辦法讓眼睛不腫嗎？

大哭之後如果馬上就去睡覺，隔天起來眼睛總是又腫又脹，實在是很不好看。要想避免這樣的情況，有沒有什麼好方法呢？

先來了解為什麼哭的時間拉長之後，雙眼會容易腫腫的。淚水其實是眼睛很重要的保護機制，主要可分成三類：

基礎型淚液（平常維持眼睛濕潤）

反射型淚液（當眼睛接觸到異物或刺激時分泌以保護眼睛）

情感型淚液（因強烈情緒波動所引發）

和另外兩種眼淚相比，情感型淚液的鹽分比例較低，分泌時的量也比較大。而這樣大量的淚液分泌工作量，可能導致淚腺出現輕微的發炎，這是其中一個讓你眼睛腫腫的原因。至於另一個原因則和滲透壓有關（趕快把你封印的化學課本翻出來），由於情感型淚液鹽份較低的特性，讓其中的水分轉移至周圍滲透壓較高的細胞、組織當中，因此造成你的眼睛周圍出現水腫的現象。

如果你在大哭一場之後，又不想要有腫得太誇張的眼睛，先別馬上去睡覺，而是把握兩個原則：讓眼部的溫度冷卻，以及移除多餘的水分。比如說拿一條乾淨的毛巾，以冷水沾濕，敷在你的眼睛上，順便讓毛巾吸走多餘的淚水；同時你也可以試著以雙手輕輕按摩眼部周圍組織，讓眼睛的腫脹情形獲得緩解。

五、小朋友發燒要趕快讓他睡冰枕，不然會「燒壞腦袋」？

當小朋友高燒不退，爸媽們總是很心急，希望用各種方式讓孩子的體溫盡快降至正常範圍。然而生病的時候，適度的發燒反而可以提升身體裡免系統的功能，只要發燒溫度未超過攝氏41度，其實並不會對小朋友的腦部造成傷害。常見「小朋友高燒會燒壞腦袋」的說法，大部分是因為疾病（如腦炎、腦膜炎）本身對大腦造成損傷，而不是發燒的症狀。

而小朋友在發燒的時候，其實也不建議讓他們睡冰枕。這是因為感染時，我們的身體免疫系統會作用在大腦的體溫調節中樞，讓人體的體溫上升。這時如果讓小朋友睡冰枕降低局部溫度，不僅無法讓免疫系統好好發揮、增加無謂的能量消耗，還會讓病人有寒冷的不適感。

六、洗臉一定要用冷水，可以緊緻毛孔？

常常聽到有人提倡洗臉一定要用冷水，可以緊緻毛孔，就算冬天還是用冷吱吱的水狂往臉上搧。究竟洗臉時的水溫是否越冷越好呢？

的確在比較冷的水溫下毛孔會收縮，然而這只是暫時性的。另外別忘記你洗臉的目的可是為了要清除臉部的髒污，過低的水溫除了可能對臉部造成刺激之外，毛孔收縮也會讓你臉上的髒東西比較難被徹底洗乾淨。

那用熱水洗臉好嗎？其實如果洗臉的水溫太高，會讓臉部的油脂被過度清潔，讓皮膚的保濕能力降低。而在過高水溫的刺激下，臉部的皮脂也比較容易分泌，使得出油量增加，讓你的皮膚更油。想要好好洗臉，水的溫度太冷不行，太熱也不行，最好是落在約攝氏25～30度之間，會是比較舒適健康的洗臉水溫度。

參考資料

核稿編輯：翁世航