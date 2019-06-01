關鍵醫學院S2E4：做過隆乳手術後，哺乳會產生「矽膠奶」嗎？

你是否常常聽見人家分享一些感覺沒什麼邏輯、但大家卻耳提面命的健康小撇步？心裡納悶這到底是真的還是假的，卻又不敢不照做？第二季的關鍵醫學院，瞄準的就是這些有趣的生活醫學。讓我們與您從頭聊到腳，解開那些生活裡人人都這麼說、卻沒人問清楚原因與是否為真的「醫學都市傳說」。 這個月的關鍵醫學院，我們要來和你聊聊與「胸部」相關的6個有趣傳聞：做過「隆乳手術」之後就不能再哺乳了？一口氣喝下一整杯水，就能停止打嗝？胸部越小的人會越不容易得乳癌嗎？如果這些也是深埋在你心中的疑問，可別錯過本月的關鍵醫學院。

一、做過「隆乳手術」之後就不能再哺乳了？

想要擁有更豐滿的雙峰，許多女性會選擇接受隆乳手術。然而卻有一種說法是隆乳（此指以美容為目的的隆乳手術，不包括乳癌手術後的乳房重建）過後便不能再餵哺母乳，甚至可能產生「矽膠奶」？這樣的說法正確嗎？

這聽起來很合理，但卻不盡正確。想回答這個問題，我們先來了解一下女性乳房的解剖構造。

媽媽們在哺乳時之所以有乳汁的分泌，是因為激素作用促使乳腺組織分泌乳汁。因此當有人問你「做過隆乳手術之後是否能還能哺乳」的問題，你應該先確定她當初進行隆乳時的手術切口位置，來決定要怎麼回答。如果當初是在乳暈的周圍下刀，確實可能破壞一些乳腺組織而使乳汁的分泌受到影響；如若當初的傷口是在腋下或是偏乳房外側像下緣之類的位置，那就比較不會破壞到乳腺，對哺乳也不大會造成影響。

至於「矽膠奶」的部分，聽起來像某種食安危機，但目前倒是沒有明確的證據指出乳房的矽膠填充物會顯著影響乳汁的成分，因此也不用太過擔心。如果是未來有懷孕及哺乳打算的女性，在進行隆乳手術前可以先和醫師討論，讓自己更加安心。

二、一口氣喝下一整杯水，就能停止打嗝？

「同步橫隔膜顫振」（synchronous diaphragmatic flutter）這件事也沒什麼預警，而且還可能很惱人，畢竟誰會希望在關鍵時刻的談話，給人一種滑稽的印象？

「我，嗝……不好意思，我是說我想，嗝……約你一起看個電影，嗝好嗎？」 「不好。」

嗯？你說同步橫隔膜顫振是什麼鬼？喔抱歉，我指的是打嗝，而同步橫隔膜顫振是打嗝在醫學上的名字，指的是橫膈膜神經受到刺激，使橫膈膜非出自本人意願的收縮……嗯，我看你還是記得「打嗝」就好了。

一般情形下，打嗝的狀況會自己停止，並不需要特別做什麼處理。但你如果想試試看喝一大杯水的方法也可以，因為的確有其依據，訣竅在於喝水的過程中不要換氣。你喝水的吞嚥動作能刺激迷走神經及中樞神經，有機會抑制打嗝的情形。但如果你的打嗝持續超過1、2天，別再上網查什麼止嗝偏方了，直接到醫院找醫生協助檢查，因為部分疾病的症狀便與長期打嗝有關聯。

三、穿著鋼圈胸罩睡覺容易得乳癌？

有可能是習慣，也可能是希望藉由這麼做來防止胸部變形，有些女性會選擇穿著鋼圈內衣睡覺（幾乎就是一整天24小時都穿著胸罩了，除了洗澡以外）。但有穿過的人都知道，那樣的體驗實在稱不上完全的舒服及放鬆，特別是你側睡或壓到的時候。（男性若想體驗，可以在睡覺時找條USB充電線綁在身上，把線壓在自己的側胸與床墊之間，大概就可以體會到什麼是被老婆當神經病的感覺）。

穿著鋼圈胸罩睡覺會增加乳癌風險的說法，大部分是認為長時間的壓迫會阻礙淋巴循環，影響到淋巴系統的正常運作，因而增加罹癌的機率。然而事實上根據目前的科學研究，還沒有任何證據足以證實「長期穿戴胸罩」與「乳癌」之間的因果關係，反而更多的證據支持兩者之間並無相關。所以下次再聽到有人說自己都穿著內衣睡覺，別再用「乳癌」來恐嚇她。

四、胸部越小的人，越不容易得乳癌？

「胸部小比較不會得乳癌」的觀念正確嗎？我們直接來看衛福部國民健康署所介紹的乳癌高風險族群：

家族有乳癌病史（媽媽、姊妹、女兒……） 一側乳房得過乳癌 得過卵巢癌或子宮內膜癌 未生過孩子或在30歲後才生第一胎 未餵過母奶 初經早、停經晚 長期使用荷爾蒙補充劑

裡面有大胸部的人嗎？沒有。而實際上，「胸部越大越容易得乳癌」、「胸部越小越不會得乳癌」的觀念的確也是迷思。胸部大小本身與乳癌的發生機率之間，並沒有直接的關聯性。

然而值得注意的一點是，肥胖（不止胸部，全身上下的脂肪比例都偏高）就真的和乳癌有正相關了。許多研究顯示，女性的肥胖與乳癌的「惡化程度」之間有相關，肥胖會增加停經後女性20－40％罹患乳癌的風險。

五、胸部太小，哺乳時的乳汁會不夠？

母乳對於新生兒來說是很有營養的選擇，對於嬰兒免疫系統的建立也有很棒的幫助。但是有時候這真的為媽媽帶來不小的壓力──乳頭被小朋友咬破皮好痛、一下又要記得按摩以免變石頭奶，還可能會有婆婆盯著自己的小胸部（「我的金孫會不會吃不飽？」）懷疑產能不足……

等一下，至少最後一個你可以大聲地反擊（「去修解剖學啦」），因為你的胸部本來是大是小，和乳汁的分泌根本無關。

這是很簡單的概念，和乳房的功能及組織構造有關。你只要記得一個觀念，乳汁的分泌和乳腺有關，而乳房的大小則是和脂肪有關。也就是說，不管你的胸部大還是小，腺體組織都是差不多的。當媽媽要擔心的事情很多，就是不用擔心小乳房會影響到乳汁產量的多寡。

六、瘦的人比較容易有氣胸？

瘦的人有比較高的機率出現自發性氣胸，這件事情是真的。所謂自發性氣胸，指的是在沒有外力（如刀刺、車禍）的因素下，空氣堆積在肋膜腔內，讓肺臟沒辦法擴張而塌陷。患者會出現胸痛、咳嗽、胸悶等症狀，心跳變快，呼吸加速但變淺，而且出現呼吸困難的情形。

為什麼瘦的人（而且多為男性，男女發生比例約為6：1）罹患氣胸的比例比較高，真正的原因還不確定。然而在臨床上，自發性氣胸常常可以觀察到患者的肺上葉接近尖端，有囊泡發生破裂。因此可能是因為瘦高型的人，在肺頂部的肋膜腔負壓相對較大，長期下來比較容易形成肋膜下囊泡，進而在部分情況下如大笑、劇烈咳嗽、舉起重物，甚至是在休息狀態時就引發氣胸的情形。

參考資料

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核稿編輯：翁世航