關鍵醫學院S2E5：你會在蚊子咬的包包上用指甲壓十字嗎？

你是否常常聽見人家分享一些感覺沒什麼邏輯、但大家卻耳提面命的健康小撇步？心裡納悶這到底是真的還是假的，卻又不敢不照做？第二季的關鍵醫學院，瞄準的就是這些有趣的生活醫學。讓我們與您從頭聊到腳，解開那些生活裡人人都這麼說、卻沒人問清楚原因與是否為真的「醫學都市傳說」。



這個月的關鍵醫學院，我們要來和你聊聊與「皮膚」相關的6個有趣傳聞：在蚊子咬的地方按個「十字」很快就不癢了？用口水抹在傷口上不髒而且好得快？天氣冷穿太少真的會讓人感冒嗎？如果這些也是深埋在你心中的疑問，可別錯過本月的關鍵醫學院。

一、在蚊子咬的地方按個「十字」很快就不癢了？

在被蚊子咬到的地方，用指甲壓個十字就能夠止癢──你也有聽過這樣的說法嗎？這件事聽起來實在令人匪夷所思，但推薦這個方法的人卻都信誓旦旦的說有效，到底是怎麼回事？

當蚊子叮咬的時候會讓人感覺到癢，是因為牠們在皮膚上刺入口器時，同時也將自己的唾液注入到你的皮下。在蚊子的唾液中具有一種抗凝血的蛋白質，能讓牠們可以更順暢地享用血液大餐。但這種抗凝血蛋白質同時也會引發人體的免疫反應，產生抗組織胺引起皮膚過敏，讓被叮咬的部位奇癢無比。

其實不管是畫十字、米字，甚至曾經聽到說要畫隻烏龜的（如果你有在看，小倩，我就是在說你），都是利用指甲按壓的感覺或痛覺，來暫時轉移你的搔癢感。這樣的做法其實有其風險，不管是因為癢而拼命抓到破皮，或反覆用指甲努力刻出十字，都可能讓你的皮膚屏障受到破壞，使皮膚上或指甲裡的細菌跑進去，造成更嚴重的感染情形。

二、沒有優碘的時候，可以先用口水抹在傷口上？

小朋友不受控是常態，碰撞受傷不值得大驚小怪。當孩子哭哭啼啼摀著傷口走向自己，有的長輩會抹一抹口水，邊塗邊揉著傷口給予安慰。「喔真胎哥！」別急著否定你阿嬤的智慧，這個乍看之下有些噁心的作法，其實意外的有其潛在的可能效果。

過去科學家曾經在細胞實驗當中，發現人類的唾液裡除了水和黏液之外，其中一個名叫histatin-1的蛋白質，可能具有幫助傷口加速癒合的功效。histatin-1能影響細胞的生長及新血管的生成，幫助皮膚上的傷口癒合。而這可能是為什麼口腔內的傷口通常比較快癒合的原因。

但是就目前來說，還是不建議你在皮膚的傷口上塗滿口水。一方面這個研究只在實驗室培養的皮膚細胞株及受精的雞蛋上做實驗，因此對於實際的皮膚是否也有類似的效果還未獲得證實；另一方面，別忘了口水可是細菌的大本營。與其用你的口水讓你的傷口變得臭臭的又造成感染，還是保持傷口的乾淨更為實際。

三、腿毛越刮會越粗？

到了夏天，許多人會把腿毛刮掉，讓自己有雙光滑的美腿。可是也有人會說不應該刮腿毛，因為腿毛會越刮越粗。究竟這樣的說法正不正確？

曾經有科學家為了得到這個問題的解答，招募受試者進行實驗，讓他們每星期刮掉自己其中一隻腳的腿毛，另一隻腳則不動。在經過好幾個月的單腳毛茸茸階段，科學家針對受試者自己兩腳的腿毛粗細進行比較，發現毛髮的粗度並不會因此受到影響。而之所以會有「腿毛越刮越粗」的說法，是因為毛髮原始形狀其實是尖端比較細的，當被剃過的毛髮自原本被剃掉的位置繼續生長，視覺上看起來就可能比較粗和黑。

所以想刮的人就刮吧！從目前的科學證據看來，刮你的腿毛並不會讓它們越變越粗。

四、天氣冷穿太少就會感冒？

「別著涼，會感冒！」這句我們從小聽到大的話，是否有邏輯上的問題？感到寒冷這件事，真的會讓我們感冒的機率增加嗎？

感冒（common cold）的發生，是因為病毒感染上呼吸道所引起，常常讓人出現流鼻水、喉嚨痛、打噴嚏等症狀。會引起感冒的病毒大約有200多種，常見的有腺病毒、鼻病毒、冠狀病毒及呼吸道細胞融合性病毒等等。從這個角度看來，我們是否可以理直氣壯地反抗父母在冬天要求我們多穿一件的命令？畢竟感冒的原因是病毒，可不是寶寶覺得冷。

忙著歡呼的人別太快下定論──雖然「寒冷的天氣」與「感冒」並沒有直接的因果關係，但是卻可能藉由影響病毒的散布能力及人體的免疫強度，間接增加你得到感冒的機率。

以最常造成感冒的病原體──鼻病毒來說，科學家便曾發現一定範圍內溫度與濕度的降低，會使鼻病毒的感染力增加，讓受試者有更高的機率出現感冒症狀。除此之外，暴露於寒冷的環境可能對人體的免疫系統產生負面影響，使得身體難以防衛入侵的病源體，增加感冒的風險。

五、燙傷塗醬油或牙膏，涼涼的好得快？

坊間流傳燙傷的時候塗醬油、牙膏能夠緩和傷勢，這是因為塗上去後能夠短暫降溫，短時間讓傷口沒那麼痛。但這些都是錯誤的觀念，不但對於傷口的照護沒有效果，而且還可能因此造成傷口刺激、感染，甚至延誤到原本可以減緩傷勢的黃金時間。

對於燒燙傷的緊急處理，大家應該都不陌生，這邊再來複習一次：

沖：以流動的自來水沖洗，或將受傷部位浸泡於流動冷水內，快速降低皮膚表面熱度。

脫：充分泡濕後，再小心除去衣物；必要時可以剪刀剪開衣服，並暫時保留黏住的部份。

泡：繼續泡水，可減少疼痛，穩定情緒。但年齡太小或面積過大者，不可浸泡過久，以免失溫。

蓋：用清潔乾淨的床單、布單或紗布覆蓋。

送：除非傷勢不嚴重可自行處理，否則應盡快送醫。

「沖脫泡蓋送」並不難記，千萬不要覺得沒那麼嚴重，鐵齒相信偏方，讓傷口惡化可就得不償失了。

六、泡澡之後手指變皺皺的，是因為水跑進去了？

如果泡澡泡得太久，經常可以發現雙手雙腳的指頭出現有趣的皺褶，皺巴巴的樣子只要出浴一段時間就會自己回復。為什麼會這樣呢？

一開始人們懷疑手長期碰水會這樣皺巴巴的，是因為滲透壓的關係──水跑進皮膚裡，讓皮膚膨脹擴張，但皮膚底下的組織沒有跟著隆起，所以才會讓表皮變得皺皺的。但是後來科學家發現，在神經受損的病患身上，就不會有因為泡水太久出現皺褶的現象。

發現關鍵字了嗎？沒錯，其實手指頭、腳指頭長期浸水出現皺褶的原因，和你的「神經」大有關聯。當你泡在水裡一段時間後，神經系統會傳遞收縮的訊息給指頭皮膚下的血管。血管一收縮，使得該部位的組織略為減少，便會讓組織之上的皮膚出現皺褶。

這種皺褶有什麼用啊？不只是你，科學家也很好奇。雖然目前還沒有一個定論，但有科學家認為這很可能是人類適應環境演化的結果──在水中起皺的手指能夠更牢固地抓住溼滑的東西；而皺皺的腳趾頭則讓你在水中站得更穩。究竟什麼樣的理論才更接近真實呢？那就有待科學家進行更進一步的研究了。

參考資料

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核稿編輯：翁世航