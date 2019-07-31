關鍵醫學院S2E6：「月經來的時候便便特別順」是我的錯覺嗎？

你是否常常聽見人家分享一些感覺沒什麼邏輯、但大家卻耳提面命的健康小撇步？心裡納悶這到底是真的還是假的，卻又不敢不照做？第二季的關鍵醫學院，瞄準的就是這些有趣的生活醫學。讓我們與您從頭聊到腳，解開那些生活裡人人都這麼說、卻沒人問清楚原因與是否為真的「醫學都市傳說」。



這個月的關鍵醫學院，我們要來和你聊聊與「子宮」相關的六個有趣傳聞：一群女生在一起，月經來的時間會慢慢變一樣嗎？生理痛吃巧克力到底有沒有效？月經來的時候便便都特別順是我的錯覺，還是真有一套機制？如果這些也是深埋在你心中的疑問，可別錯過本月的關鍵醫學院。

一、一群女生在一起，月經來的時間會慢慢變一樣？

這件事情相當有趣，而且不少女性朋友都曾有類似的經驗──當你跟總是一起閒晃的好麻吉說你想喝點熱湯，因為月經來讓你肚子不太舒服時，你朋友忽然以誇張的表情回你：「天啊我也是耶！」──難道一群女生相處在一起，月經週期真的會越來越一致嗎？

這種名為「生理期同步」（Menstrual synchrony）的現象，早在1971年便有科學家提出。當時這篇刊登在《Nature》的研究，觀察到女性在群聚一段時間之後，月經來潮的周期及時間好像會越拉越近，而認為背後可能是因為費洛蒙（pheromones）帶來的影響。然而在此之後當眾多科學家試著要複製這篇研究的實驗成果，有一些人成功，卻有更多人失敗，讓這件事情變成羅生門。

近幾年，有科學家試著研究所謂的「生理期同步」是真有其事，抑或一切只是「機率問題」。經過分析檢視巨量資料之後，科學家發現就目前的證據看來，以「機率」來解釋這樣的情況會更符合實際的情況。總結來說，對於「一群女生在一起月經週期會越來越一致」的說法，目前科學界還是抱持著懷疑的態度居多。

二、喝茶或咖啡，會讓「經前症候群」變嚴重？

經前症候群（Premenstrual syndrome, PMS）有非常多不同的情況與症狀，包括情緒的波動、乳房腫痛、突然想吃某種食物、感到疲倦或憂鬱等等。科學界對於為什麼會有經前症候群的原因還不是完全確定，但有三個因素已知可能會對經前症候群造成影響：

荷爾蒙變化：月經週期中的荷爾蒙濃度消長變化，很可能與經前症候群具有關聯。 大腦的化學物質變化：這邊指的是血清素（serotonin），血清素濃度下降與憂鬱、疲倦、睡眠問題等經前症候群症狀有關。 憂鬱症：曾有研究在部分具有嚴重經前症候群的女性身上，發現其具有未被診斷出來的憂鬱症。

那麼究竟喝咖啡和茶這些具有咖啡因的飲品，是否會加劇經前症候群呢？雖然許多女性被建議減少咖啡因的攝取量，來避免月經來潮前的不適，然而答案很可能是否定的。有一篇刊登在《美國臨床營養學期刊》的研究，作者在調整了年齡、是否抽菸及其他各項可能影響的因素之後做了嚴謹的數據分析，發現其實咖啡因的攝取多寡和經前症候群，兩者之間並沒有顯著的相關性。

三、生理痛可以吃巧克力來緩解？

如果想要緩解經痛的不適，許多女性會選擇吃巧克力棒或喝熱巧克力。吃著吃著感覺好像就比較舒服了。然而吃巧克力真的可以舒緩月經來的不適感嗎？還是這一切只是我們的心理作用？

雖然我也很想多個理由光明正大地狂吃巧克力，但是關於「巧克力能緩解生理痛」的說法，其實並不完全正確。

首先，如果你想用巧克力來「治療」經痛，那不如直接省省力氣。因為目前並沒有科學證據可以證明巧克力能夠治療經痛。但是從另一個角度來看，卻有許多科學證據指出巧克力的確能夠幫助穩定一個人的情緒及精神狀態。因此經痛時吃巧克力可能會讓你情緒上感覺比較舒服，但對於經痛本身的幫助倒是不該抱持著太大的期待。

四、月經來時便便都特別順，有時還會拉肚子？

不知道女性朋友有沒有發現，在月經來的時候排便好像常常會特別順暢？有些人甚至還容易在經期拉肚子。這可不是你的錯覺，許多女性都曾經歷過類似的情況。像這樣「經期便便異常順暢」的現象，主要是和一種名為「前列腺素」（prostaglandins）的荷爾蒙濃度變化有關。

在月經快要來的時候，體內的子宮內膜細胞會分泌前列腺素。前列腺素的分泌能夠促進子宮收縮，讓子宮內膜脫落排出，幫助你順利排除經血。然而前列腺素濃度提升的同時，也會刺激到腸道，使他們增加收縮蠕動，因而讓排便更為順暢，甚至有的人還會出現拉肚子的情形。

五、月經來的時候不用避孕也沒關係，因為不可能懷孕？

月經來的時候是超級安全期，就算不做任何避孕的保護措施也不可能會懷孕的，對吧？

女性的月經週期平均為28天（從月經來的第一天開始算起），而在排卵期所排出的卵子只能存活12－24個小時，如果在這段時間沒遇上精子，就無法受孕成功。而既然排卵期通常是月經周期的中段，那「月經來的時候做愛不可能懷孕」這件事聽起來很合理吧？

然而這並不是不可能，只能說是機率很小而已。

人畢竟不是機器，包括月經週期長度的變化、每月排卵時間不同、精子在女性身體裡存活多久（正常為3－5天）等等，每個人的差異可以到很大，而這些都可能影響到這個問題的答案。女性要在月經來的第一、二天懷孕的機率的確微乎其微，然而受孕的機率卻會在後面的日子逐漸增加（即便此時你仍然有經血）。因此在女性經期期間發生性行為絕不可能懷孕嗎？不能說不可能，只是機率很小而已。

六、懷孕期間不能發生性行為，就算有也不行內射？

一般來說，只要孕婦沒有早產的經驗或其他問題，懷孕期間發生性行為是沒有問題的，不用擔心因此去影響到腹中胎兒。而有些人會擔心陰道性交的過程中會去「頂到胎兒」，其實胎兒是漂浮在羊水袋裡，並且有子宮頸保護使之與陰道隔開，正常男性的陰莖大小是不太可能會有頂到的可能。

那麼準媽媽性高潮時的子宮收縮，會讓小朋友早產嗎？其實性高潮時的子宮收縮程度，離生產時的子宮收縮程度還差很遠（看你老婆在床上的表情跟在產檯上的表情，這件事應該不難理解），因此不至於會引發早產，所以也不需要過度擔心。

另外，體內射精並不會導致早產或流產，倒是性行為之前如果選擇不使用保險套，男伴的陰莖清潔要特別仔細。如果有性傳染病病史或非單一性伴侶，則建議還是要使用保險套比較好。最後別忘了如果真的有任何疑慮，記得隨時向你的婦產科醫師進行專業的諮詢。

參考資料

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核稿編輯：翁世航