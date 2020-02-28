關鍵醫學院S3E1：「感染醫學」經典重讀——現在正是你閱讀《第四級病毒》的最佳時刻

本月關鍵醫學院的主題是「感染醫學」，而我們選定的經典書籍，是商周於1997年出版、描述人類與病毒長期戰役的經典著作──《第四級病毒》。

從農曆年前到現在，「COVID-19」（2019新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的疫情持續延燒。截至目前，台灣在防疫行動可圈可點。其中除了醫療人員、研究學者的投入，一般民眾對於疫情有正確的觀念及態度，亦是相當關鍵的一環。由此可見，正確醫學、科學資訊的流通，是何等的重要。

在第三季的「關鍵醫學院」，我們會每個月選出一個醫學主題，並依照這個主題，選出一本經典的科普好書，與你分享其中的內容。讓你知道這本書在寫什麼、為何你不容錯過這樣的經典。同時，我們還會邀請該領域的專家，一起討論相關的科學發展。

這個月的主題是「感染醫學」，而我們選定的經典書籍，是商周於1997年出版、描述人類與病毒長期戰役的經典著作──《第四級病毒》。

Photo Credit：商周出版

所謂的「第四級病毒」，指的其實是生物安全等級（biosafety level, BSL）的分級。美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）將科學家使用的生物實驗室，依照實驗安全性區分為一～四級；其中的第四級是生物安全分級的最高級。

被規定需要在第四級實驗室裡操作的病原，多是具有高度危險的物質，有可能使操作者染上致命疾病。在第四級隔離病毒實驗室裡工作，所有的工作人員皆須穿上隔離衣，以維生設備供應氧氣。相關的操作人員也需要經過嚴格的訓練，才有可能讓你出入進行實驗。

本書的作者夫妻檔約瑟夫．麥科明克（Joseph B. McCormick）與蘇珊．費雪賀區（Susan Fisher-Hoch）的工作環境，便是成日與這樣高度危險的病毒共事。

麥科明克與蘇珊曾先後任職於美國CDC，其中麥科明克是世界知名的伊波拉病毒（Ebolavirus）與拉薩病毒（Lassa virus）的權威專家。早在1976年，他便到獅子山共和國調查拉薩熱；為了追蹤伊波拉病毒的足跡，他也曾到過薩伊（即現在的剛果民主共和國）、蘇丹，挨家挨戶地詢問、追蹤潛在的病患。努力取得當地居民的信任與合作，為的便是盡力蒐集這項致命疾病的資訊，研究可能的篩檢及治療方法，防止疫情擴大。

另一位作者蘇珊則是以退伍軍人症、伊波拉熱、拉薩熱等先驅研究聞名全球。在那個年代，英國對女性進入醫學界有許多偏見，更何況是已經結婚且有孩子的蘇珊，甚至錄取的學校還請她的先生寫一封保證函，確保蘇珊在完成學業之前，她的先生不會把她「休了」。蘇珊不屈不撓的性格，讓她成功進入其熱愛的醫學研究殿堂，而科學界也多了一位對人類防疫具有重大貢獻的學者。若是當時蘇珊屈服於外界的阻撓，對科研界無疑是一大損失。

這本書可說是兩位專家於職業生涯追尋病毒的經歷紀錄，也是病毒疫情於地區爆發時，非常珍貴的防疫菁華。裡面有著比電影更真實且精采的第一線經歷，其中也讓人了解在防疫這塊，許多時候進展不如預期，並非全然因為科研無法突破，反而往往與「人」有關。

每當我們好不容易在打擊病毒上有一點成就，卻在面對行政官僚或者村民迷信上束手無策，官僚們顯然認為「錢」應當花在比「救人」更重要的事情上。──《第四級病毒》，頁328 通常發生在偏遠地區原住民身上的病，沒有人在乎，一直要等到疫病傳到大城市，侵襲了有錢人甚至外國人，尤其是美國人，才會引起人們的重視。如果有錢的西方人沒有受到感染，相尼薩拉這樣的疫病也就沒沒無聞。──《第四級病毒》，頁91

接下來，為了更加了解病毒於感染與防疫的特性，我們請到中興大學獸醫病理生物學研究所的吳弘毅教授，為我們進行《第四級病毒》的延伸討論。究竟病毒有什麼特性讓它在防疫上的難度增加？距離《第四級病毒》的出版時間已經又過了20多年，現階段對於病毒的檢驗技術與治療藥物，出現了什麼樣的發展？

Photo Credit：TNL/ 朱家儀 中興大學獸醫病理生物學研究所的吳弘毅教授，專長為分子病毒學及病毒致病機轉。

病毒的防疫特性與困難之處

病毒最大的特性，就是它得要在細胞裡面才能生存。因此如果讓它在外面的環境停留一段時間（依不同病毒及環境濕度、溫度而有差異，通常是數小時至數天不等），便無法繼續存活。

然而病毒的傳播途徑很多，包括飛沫傳播（如此次造成武漢肺炎的2019年新型冠狀病毒）、空氣傳播（如口蹄疫病毒）、血液傳播（如愛滋病毒、B型及C型肝炎病毒）、昆蟲傳播（如經由蚊子傳播的日本腦炎病毒、茲卡病毒及登革熱病毒）等等。廣泛的傳播途徑，加上病毒本身的顆粒很小，這些特性都會造成防疫上的困難。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 細菌是很小的存在，除非長成菌落（colony），否則人類光憑肉眼根本無法察覺。然而當與一般病毒相比，細菌簡直就是摩天大樓。（圖中左到右依序為：細菌、兩個巨型病毒──闊口罐病毒與擬菌病毒、T4噬菌體、愛滋病毒、茲卡病毒與微小病毒）

以冠狀病毒來說，原先會感染人類的成員大多只會造成輕微的感冒。然而其它3種──引發嚴重急性呼吸道症候群的SARS病毒（SARS-CoV）、促成中東呼吸道症候群的MERS病毒（MERS-CoV），及造成武漢肺炎的2019年新型冠狀病毒疾病（2019-nCoV），由於為新興病毒，眾人皆無抗體，因此在疫情爆發時都曾在不同地區造成嚴重程度不一的傷害。

「要造成疾病有幾個影響要素，包括病毒的數目、毒力，及其所處的生物體環境。」吳弘毅教授更進一步解釋，當病毒成功進入人體，影響其生存的環境條件，便是我們自身的免疫力。如果病毒入侵時患者的免疫力低下，病毒的數目又很多，或是感染到的病毒株屬於毒力較強的一種，便可能造成相對嚴重的症狀。

科學家與病毒的馬拉松比賽：檢驗暨藥物發展

當一種不知名的疫情爆發，該怎麼知道我們面對的是什麼樣的對手？

讓我們用此番正熱的武漢肺炎作為例子。在2019年年底，武漢傳出「不明原因肺炎」的疫情，當時有些人還懷疑是否是SARS再度出現，但病因眾說紛紜。而如果你是一位科學家，你會怎麼做？

若是兇案要揪出兇手，你會試著採集指紋、蒐集微物跡證、比對各項特徵；而科學家其實也是這麼做的：在病人身上採集病毒之後想辦法培養；透過電子顯微鏡看見它的外表，發現具有冠狀病毒的長相特徵；透過分析病毒體內的基因序列，試著解釋其來源還有親戚可能是誰。

在了解對手夠多資訊之後，我們就能夠設計出檢驗的方法，揪出潛伏在患者身上的病毒。吳弘毅教授說明，就病毒檢驗來說，敏感度較好的方式便是檢測核酸，然而實驗過程需要約6個小時算是它的缺點。另一種可行的方法則是檢測病毒的蛋白質（亦即抗原）或是感染者產生的抗體，例如酵素免疫分析法（ELISA）；優點是能在短時間知道結果，缺點卻是敏感度較低。

除了透過檢驗方法發現病人，另一個重要的目標便是治療藥物的開發。想要成功開發用於病毒的藥物，首先必須瞭解病毒進入人體之後病毒各個階段的生活史，在各階段找到藥物標的，以阻斷其複製為治療目標。

吳弘毅教授以冠狀病毒為例進行說明，將治療藥物的開發，依據病毒的生活史，分成以下四大類：

阻止病毒進入細胞：病毒要能進入細胞，需要依靠自身特定蛋白質與目標細胞的受體結合。科學家可以藉由解出病毒蛋白質的結構，以電腦協助篩選出具有能夠與該蛋白質結合構造的藥物，阻止病毒進入細胞。 阻止病毒複製：當病毒成功感染細胞後會進行脫殼，接著誘導細胞的複製機具幫助自己生產病毒的遺傳物質，並根據病毒核酸上的指令製造更多病毒蛋白質。整個過程中病毒會需要特定蛋白質的協助，因此如果有藥物能夠抑制該蛋白質的功能，便能阻斷病毒的複製進程。 阻止病毒組裝：病毒誘拐細胞幫忙製作出核酸及蛋白質零件之後，便會需要將它們組裝起來。期間也需要一些蛋白質幫手協助組裝，而這些「窩裡反」的幫手，也成為科學家研發藥物時的標的。 阻止病毒自細胞中釋放：在宿主細胞當中成功複製以後，病毒便會想要從細胞裡出來。目的是什麼？當然是感染更多的細胞！而此時病毒需要的蛋白質，便會成為科學家另一個希望抑制的標的。

完全消滅很難，該思考的是如何與病毒「共存」

事實上，病毒對於人類來說並非完全沒有益處。比如說噬菌體這種病毒，利用基因工程，可以改造成幫助人類對抗特定細菌的武器。又或者利用實驗技術改造病毒，以插入基因或調節基因表現的手法，引起免疫系統的活化，便有機會製成疫苗，甚至可能成為未來治療癌症、遺傳疾病的重要療法。

「研究病毒這麼久，我的想法是『別嘗試著要把病毒消滅』，能跟它們和平共存是最好的。」吳弘毅教授認為，傷害宿主並非病毒的主要目的，對它們來說，最重要的是要生存下去。

或許正如《第四級病毒》開頭的作者序裡麥科明克所述：

其實人類才是讓病毒肆虐的「元兇」，原本病毒靜悄悄地在自然界與自然宿主共存，直到人類侵入了它們的自然棲息地，人類才反過來成為病毒的受害者。病毒其實不會「主動從暗處現身大舉入侵」，而是人類因為人口成長，大肆擴張，侵入了病毒的自然棲息地，病毒才「被迫現身」。 對病毒來說，選擇人類作為宿主，其實沒有好處，宿主死了，病毒也跟著死亡。

愛滋病毒從深林中被人類抓取的猴子，傳到人類身上；SARS病毒原本存在於果子狸身上，卻因人類濫抓果子狸來「進補」，使得病毒傳到我們身上；現在猖獗的武漢肺炎則是因為人類嗜吃野味，讓這些病毒傳播至更廣的人群之中。

當人類因為己私強勢掠奪自然資源的同時，被過度侵略的大自然，也許也正以她的方式，對我們進行反擊。

「感染醫學」延伸書單

覺得看得不過癮？這些是我們推薦你有關「感染醫學」的五本延伸書單：

Photo Credit：TNL/ 游承穎

比起醫學，對文學更有興趣？這邊是為特別的你，額外推薦的五本延伸書單：

Photo Credit：TNL/ 游承穎

參考資料

核稿編輯：翁世航