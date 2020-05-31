關鍵醫學院S3E4：《我在一樓急診室的人生》帶你看見急診的日常、人生的無常

本月關鍵醫學院為各位推薦的書，是詹姆斯．馬斯卡利克醫師撰寫的《我在一樓急診室的人生》。同時也訪問到「急診鋼鐵人Dr.魏」的魏智偉醫師，和大家一起分享台灣急診第一現場的挑戰與故事。

文：朱家儀｜受訪：魏智偉醫師

在都市裡，你能想像得到最頻繁發生「死亡」的地方在哪裡呢？「墓地、殯儀館？」我指的是動態的、發生中的死亡。「那可能就是醫院吧。」

讓我們更精確一點，在醫院中哪個地方的人們來來去去，忙碌的迎來死亡或救回的生命？在當中執業的人們甚至沒有時間哀悼，畢竟情緒若影響到工作，可能讓你下一個病人更難從死神手中拉回。

急診？對，這就是我們這個月「關鍵醫學院」的主題。

本月的關鍵醫學院，我們聚焦於急診醫學。而為各位推薦的書，是詹姆斯．馬斯卡利克醫師撰寫的《我在一樓急診室的人生》。詹姆斯是一名加拿大的急診醫師，同時也是一名「人道救援醫師」，曾參與無國界醫師行動，幫助公立教學醫院「黑獅醫院」成立衣索比亞第一間急診室。同時我們也訪問到「急診鋼鐵人Dr.魏」的魏智偉醫師，和大家一起分享台灣急診第一現場的挑戰與故事。

Photo Credit: 臉譜出版

這本書的目錄，不是像一般書籍按照數字編排，而是英文字母的A到Z──A是呼吸道（Airway）、B是呼吸（Breathing）、C是循環（Circulation）、D是藥物（Drug）……到最後一章的Z，代表著「盡頭（Ze End）」。按照字母，井然有序的排列著急診室的混亂、悲歡、貧病與希望。

如果你太忙，在閱讀時間有限之下，想快速了解在急診工作的壓力與掙扎，建議可以直接閱讀「E急診（Emergency）」這個章節，對於一位急診醫師的一天，有非常寫實的描述：

病情最嚴重的，無論最初是在哪一床，都有優先看診的權利。其他人則是依照到院順序，我們會盡快看診。我三不五時就得對等得不耐煩的人說這句話……我們不會因為誰最有錢、講話最大聲，或是在醫院還沒開門就早早起來排隊，就改變做事方式。 這就是急診室隨處都在拉扯的張力……如何把大量資源以有意義的方式，分配給可能獲益的人。若把永遠不可能再睜開眼的人都送到加護病房，那麼加護病房一天就會爆滿。如果把血灌注到不可能止血的人，血液就會用光。

覺得上面這些看起來很冷血？當你一天的工作是在無數生命拔河中拼命（他們甚至不是依序著來，所以你有時得同時關注兩、三位危急的病人，同時廣播還請你立刻到檢傷處），你能做到的是不讓自己因壓力造成的失眠、與家人吵架的情緒、外面的天氣、心理的喜怒哀樂影響到你做出決策的效率與正確性。

因為在急救的現場，頭腦不清楚的代價不是「失掉賺一筆的生意機會」，而是他人在你手中嚥下的最後一口氣。

你要將有限的資源及注意力放在哪位病人身上？很多人不願去承擔做決定的責任，但對於他們，這樣的壓力卻是不得不的日常。

為了瞭解更貼近我們的急診故事，我們訪問到經營「急診鋼鐵人Dr.魏」FB專頁的魏智偉醫師，請他以急診專科主治醫師的身分，與我們聊聊身在第一線的各種挑戰。

與急診的淵源，始於無人能敵的「籤運」

「在醫師實習時一般都希望說，當你輪到哪個科，就把那一科的知識學得充實了再開始接觸病人。但急診不一樣，急診的病人很多，來了你就得處理，沒有一個很快讓你去熟悉的時間。」

通常送來急診的患者多是有急迫就醫需求的，因此在當中工作的壓力真的是難以想像。那魏智偉醫師又為什麼會選擇急診呢？

其實魏醫師與急診的淵源，始於無人能敵的籤運。「當我在內科實習，結果就抽到內科急診；好不容易我輪到外科，結果又抽到外科急診。甚至連小兒科的實習我也抽到小兒科的急診……」然而在實際工作之後，魏醫師體會到急診與一般科別有著幾個不一樣的特點。

魏醫師說：「其他科你會有固定的門診、病人及住院病人。假設星期一到五排定上班，六日好不容易休假，但因為你的病人還在住院中，因此仍會擔心這些病人是否會有緊急狀況、值班醫師是否能處理好等等。我是很有責任感的人，這樣我也不能好好休假，會一直掛心在這些病人身上。」

急診不一樣的地方在於它是屬於輪班制的，不會有固定的病人或是老病人。然而沒有老病人這個特點的另一面，就是比較不會有病人記得你，也很難成為一位受病人吹捧的「名醫」。

此外，魏醫師說會選擇急診作為自己志業的另一個原因，在於急診處置病人時相當具有效率，因此成就感的累積也相對較快。這是急診為何吸引他的地方。

然而有成功急救，當然也會有救不回來的病人。魏醫師在急診工作多年，經歷了各式各樣的生命故事。這麼多人來來去去，最先分享的想必是印象最深刻的吧？而在這段訪問中，魏醫師最先與我講述的急診故事，是他所面對的第一個「死亡」。

「我遇到的第一個死亡，是我還在念醫學系大七的時候。」一位先生因車禍送至急診，大量內出血。大家很努力的救他，最後卻仍宣告不治。「我非常震撼，他從一開始送來還會睜眼、叫痛，到確定死亡。整個過程非常的快。」

但是到後來，在急診工作的一天就可能遇到三、四個死亡病人，每天身處在各式各樣的生死交關，慢慢竟也習慣。「你對於生與死會慢慢看得比較淡，因為除了未預期的事件或猝死，當你經驗足夠的時候，往往收到一個病人，就能夠判斷他大概有多大的機率會死亡。」

久而久之，當你把這些醫學經驗化為知識之後，這些生死交關，就只是你工作的一部份。

會當醫師是因為家人，當了醫師之後卻顧不到家人

魏醫師當初會踏入醫界，是因為爸爸認為家裡沒有人行醫，如果家族有一位醫師，那家人生病時可以照顧。然而事實上，在急診擔任醫師之後，因為輪班制的關係，家人反而變得不太敢打電話，怕打擾到他。下班也不太敢聯絡，因為怕魏醫師剛下大夜，需要休息。一開始走入醫界希望能「照顧家人」的初衷也難以達成。

有一天，魏醫師在急診急救室上班，正好接到通報說有119要送來一位沒有呼吸心跳的病人。結果門一打開，病人正要送進來的時候，魏醫師的手機卻響了。他知道自己的家人平常不會打來，因此一打來應該是有重要的事情。

電話一接起來，原來是媽媽打的：「爺爺在急救了！」

魏醫師說自己當下聽了很震驚，但眼前有的是等待自己急救的另一位病人，正逐漸失去生命跡象。所以魏醫師告訴電話那頭的媽媽：「我要急救病人！」就掛上那通電話。

在經過30分鐘的全力搶救之後，魏醫師手中的病人恢復了呼吸心跳，陪病的家屬從哭倒在地，到後來帶著喜悅的眼淚一再的感謝醫師。而找到空檔的魏醫師趕緊回電給自己的母親，得到的卻是外公急救無效、已經離世的消息。

「我知道在一個月前，外公因為大腸癌住院，但之後就沒再有外公的消息。」因為家人怕打擾他上班，因此都沒有告知。但沒想到這段期間外公經歷了開刀，後來又發生敗血症，但魏醫師卻都不知道，還以為他只是在醫院裡平順的進行治療。

「那段時間，我才知道什麼叫『行屍走肉』……我把自己的病人救了回來，但我對外公的狀況不僅不清楚，還無能為力。」曾經有一段時間，魏醫師因此而苦惱自責。然而歸根究柢，實在是急診醫師的工作，佔據了大部分的時間。

Photo Credit: 三采 魏醫師告訴我，在念醫學系之前，自己其實更想當一名繪圖設計師。如今在醫學的專業之外，繪圖變成了他抒發壓力的方式。作品也曾集結出版，書名為《急診鋼鐵人Dr.魏的進擊》。

急診救命，也救心

曾經有一位心肌梗塞的病人，在急診內急救無效之後過世，一旁的太太十分傷心。一開始魏醫師讓她與先生告別，自己先去忙其他病人，但後來卻發現情況不太對勁──那位太太開始自責。

這位過世的先生去到山裡面工作，覺得身體不適到車上休息，之後直接回家。當下家人以為是天氣熱中暑了，因此太太叫先生在家裡休息。後續看狀況沒有好轉，才叫了救護車。而太太自責的原因，便是怪自己為何不早點將先生送醫，還叫他在家裡休息，看看會不會好轉。

現在看起來這本是人之常情，但在親人過世的當下，悲傷的情緒讓負面思惟包圍自己，使得那位太太不斷的懲罰自己，認為是自己害了先生。

死者已經離世，還在世的人卻也不打算放過自己。

看到這樣的情況，魏醫師說：「如果我不進去幫她，那可能也沒有人可以幫她了。當下我就決定──就算救不了她先生，我也要救這位家屬。」

魏醫師進入圍簾，拍了拍那位太太說：「其實，你和你先生都做得很好。假設你先生當時因為工作不舒服只待在車上休息，他可能就在車子裡過世，在山上也沒有人知道。發現的時候可能都下午，那就更沒有機會了。他為了見你最後一面，選擇了提早回家。」

「你也做得很好，因為你在他不舒服的時候，陪他來到醫院，爭取最後一次活命的機會。……你們都已經盡了最大的努力，上天會帶走人的生命，但回憶帶不走。」

魏醫師解釋完之後，又趕緊去處理其他病人，因此無法知道這位太太最後是否能夠釋懷。然而在遺體要送走時，一直陪在太太身邊的妹妹，卻特地跑回來找魏醫師：「醫師，謝謝你。還好有你說的這番話，不然姐姐可能因此下半輩子都帶著遺憾。」

在醫病關係裡，如何救人也救心？我想這就是個很好的例子。

在急診現場的每一天，就是像這樣充滿了各種傷心、放手、慶幸及希望，希望透過《我在一樓急診室的人生》這本書，以及本月的關鍵醫學院，能讓你更加了解急診的日常，人生的無常。

我可以放手嗎？ 可以。 吉姆，你知道，生命不只是一場盛大的葬禮。 不是嗎？ 不是。生命也充滿生氣。正因為如此，你不需要特別等待什麼。現在明白了嗎？ ──《我在一樓急診室的人生》，Z盡頭（Ze End）

「急診醫學」延伸書單

覺得看得不過癮？這些是我們推薦你有關「急診醫學」的五本延伸書單：

Photo Credit：TNL/ 游承穎

比起醫學，對文學更有興趣？這邊是為特別的你，額外推薦的五本延伸書單：

Photo Credit：TNL/ 游承穎

參考資料：《我在一樓急診室的人生》，詹姆斯．馬斯卡利克，臉譜出版

核稿編輯：翁世航