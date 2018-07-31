關鍵醫學院（六）：現實中可以像《琅琊榜》、《畫皮》那樣「變臉」嗎？

文：朱家儀（關鍵評論網）、陳如頤（健康傳媒）

諮詢：黃毓惠（台北林口長庚紀念醫院皮膚科主治醫師）

「麒麟之才，得之可得天下。」在《琅琊榜》裡面，原本武功高超的赤焰軍少帥林殊隨父出征，不料在梅嶺受奸佞所害，七萬將士含冤而死。身為男主角，林殊當然不能這麼容易就領便當。他削骨易容，成為超級怕冷、沒有武功、身體也很虛的天下第一幫派江左盟的宗主，化名梅長蘇，上演一場「（帶著）王子復仇記」。

不只是《琅琊榜》，「換一張臉」似乎是許多影視作品特別鍾情的題材。像是電影《畫皮》裡，本身是狐妖的小唯，維持美貌不用透過醫美手術，直接換一張臉更快。而由尼可拉斯．凱吉主演、吳宇森執導的經典電影《變臉》，也出現了類似的劇情，讓擔任FBI高級探員的男主角透過高科技的整容手術，和恐怖份子容貌對換，混入獄中。就連曾經捲起「一支番仔火」風潮的本土連續劇《台灣霹靂火》，也讓劇中女角換臉像喝水一樣簡單。

然而在實際生活中，我們真的有機會透過手術，使容貌變得和別人一模一樣、讓人認不出來嗎？

圖片來源：《琅琊榜》劇照 長蘇，我也想知道。

在回答這個問題之前，我們要來稍微認識一下移植手術。

移植依照組織或器官的供給者和接受者的不同，可以分成四類：

換一張別人的臉，很明顯，應是屬於第三種「同種異體移植」的部分（排除換臉的人是同卵雙胞胎，不知道為什麼有人會想這樣，畢竟你們也長得夠像了吧）。

人體的免疫機制，基本上就是透過各種方式，把不屬於自己身體的外來物想辦法清除，這些外來物包括細菌、寄生蟲、讓你打噴嚏的灰塵，當然也包括一個從別人身上移過來的組織或器官。而這樣的免疫反應出現在移植之後，就是所謂的排斥反應。當排斥發生，如果治療未見成效，便也只能將當初植入的組織或器官再做移除。

排斥反應一般可分為三種，分別是超急性、急性和慢性排斥反應：

超急性排斥：最快可能在術後幾分鐘內發生，可以藉由手術之前進行血型A、B、O型檢測與交叉試驗檢測避免。 急性排斥：最常發生的時間是手術後的頭幾個月，也可能在手術後的任何時間發生，由T細胞主導。 慢性排斥：造成移植失敗的主因，是由抗體主導。

目前臨床上，所有異體移植都要先進行捐贈者與受捐贈者的人體白血球抗原（human leukocyte antigen, HLA）配對，如果沒有配對穩合，就會出現上面說的排斥現象。不過配對篩選只是第一關，因為標準有很多，雖然符合移植的標準，卻也不代表是百分之百的穩合，畢竟不是出於自體，還是會有排斥的風險存在。也因為這樣，任何移植手術後一定要吃抗排斥的藥物，而且得吃一輩子。這些藥物成份多半是用來對抗免疫反應，主要作用是降低自身免疫對抗外來物質的機制，因此服藥的同時，自體的免疫力也會跟著降低。如果任意變更藥物劑量或停用藥物，都可能引起排斥反應，造成嚴重的後果。

圖片來源：《琅琊榜》劇照 從林殊變長蘇，免疫力看來是掉了不少。

那如果今天醫學技術真的發展到一定程度，我們的主角們也都有按時服用抗排斥藥物，是不是就有機會換成對方的容貌呢？

答案恐怕要讓你失望了。就算你說服了和你換臉的人而得到一張新臉皮、也都記得做好後續的照護及維持抗排斥反應，這張得來不易的臉皮上了你的臉之後，也不大可能和原主人就此長得一模一樣。因為一個人的長相，並不單單只是皮膚和五官而已，每個人皮膚底下的臉部骨頭構造、肌肉的組成和紋理皆不盡相同，這些都會影響一個人的長相和給人的感覺。因此就算和對方成功的大面積置換臉部皮膚，長相也不可能和原來那個人一模一樣。

在現實生活中，全臉皮膚的移植以目前醫療技術的發展並非不可能，不過實際上相關的案例並不多見。主要是因為臉部除了皮膚的構造之外，還包含肌肉、血管、神經等組織。人臉之所以能做出各種表情，主要是因為臉部肌肉受神經的調控才能辦到。因此全臉換皮牽涉的範圍，不單單只是皮膚而已，還包含神經的修復、血管的接合等，使得這方面的移植挑戰性相當高。此外，礙於捐贈者的來源極其有限，以致相關的臨床技術並不如其他器官移植那麼成熟。

目前臨床上，就單純皮膚移植的層面，主要以燒燙傷的病人為大宗。這類的皮膚移植僅就表皮組織，還沒有到達真皮層，也沒有到達更深層的脂肪組織。針對燒燙傷的病人，在植皮的選擇上會先以自體移植為主，較常取的是頭皮，或是大腿、臀部的皮膚組織，但實際上還是要看燒燙傷面積的小。

然而在八仙塵爆的例子裡，當時很多傷者燒燙傷面積都達90％，這種程度很難取自體的皮膚來做移植，因為本身大部分的皮膚都沒有了。當時，為了因應大量植皮的需求，有關單位從國外進口大體皮膚來做移植，但這只是暫時性的。這些皮膚表皮移植最大的作用，其實是在保護燒燙傷的傷口，等傷口慢慢復原後，再生的已經不是正常的皮膚，而是沒有汗腺的疤痕組織。因為皮膚底下的毛囊無法再生，也就沒有了汗腺，無法正常排汗。

八仙塵爆的案例是單純的換皮處理，如果是換全臉，就不單單只是外表一層皮的問題。會涉及到肌肉與皮膚之間如何帶動表情，神經的作用、肌肉的調控都會是重要的關鍵，這樣的移植恐怕已經達到脂肪層都有可能。所以電視裡的換臉情節看看就好，別真的以為就只是撕下來、貼上去那麼簡單吶。

圖片來源：《畫皮》劇照 狐妖小唯的換臉只有兩個步驟：撕下來、貼上去。妖怪的生理機制，大概還是跟人類不太一樣。

參考資料：

核稿編輯：翁世航