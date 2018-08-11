關鍵醫學院（七）：為什麼小孩子比大人更容易「看到鬼」？

文：翁仕明醫師（小兒神經科主治醫師，著有《青春的滋味：最是徬徨少年時》）

醫學一定就是衛教文、要不就硬梆梆嗎？關鍵評論網與各領域的專家好手合作「關鍵醫學院」，每個月精選一種疾病或醫學現象，與你分享在這個領域你可能從沒想過的觀點。 小孩子容易看到「鬼」、容易被「不乾淨東西」煞到的說法，想來你必不陌生。但是站在醫學的角度，這種現象其實有其背後支持的根據，並和一些幼兒正常的生理反應或疾病具有關聯。本月的關鍵醫學院，我們邀請到小兒神經科學的專家──翁仕明醫師，為我們撰文討論，為什麼小朋友常常說自己看見一些大人們看不見的「好朋友」。 下個月的關鍵醫學院，我們要來討論俗稱「鬼壓床」的睡眠癱瘓症。想知道為什麼睡覺睡到一半人明明醒了，卻仍然可能全身無法動彈，別錯過下個月的關鍵醫學院。

「翁醫師，我們真的很無助，尤其萱萱真的試過很多方法了！」

我端詳著眼前這位天真小女孩清秀的臉龐，後頭用Kitty貓的髮圈綁了個可愛的馬尾；二年級的她，似乎早已脫離小一的青澀，嘰哩呱啦不停地訴說她班上唯一的好朋友小晴，以及他們班的臭男生如何在學校作弄她，聽著聽著我都彷彿退回從前的國小校園……

「醫師，你一定要聽我說……」萱萱媽媽突然間提高了聲調，把還在神遊的我瞬間拉了回來。

「事情的緣由都是今年暑假去泰國玩的時候，也就是一個月前。起初，回台灣都好好的，我們也沒發現任何異常。」

「直到有天，萱萱突然跟我和姐姐說：『媽咪，小玉最近每天都來我們家玩，她可以住下來嗎？』。小六的姐姐急忙問：『小玉是誰啊？她哪時來過我們家？媽咪知道嗎？』，我也很驚訝，因為整個暑假我們都沒邀請她的同學來過家裡。」

萱萱的媽講到這裡，盡是滿面愁容地又說：「她竟然回我：『媽咪，去泰國的最後一天她就來找我們玩，我們都有一起搭飛機啊，你忘了嗎？』聽她說完，我真的差點沒嚇傻！」

「接下來我公婆聽說後，就陸續帶萱萱去了幾次『祭改』，都不見起色，萱萱還是常常說看到小玉來，我們家都快崩潰了……」

萱萱一度好似要插話，我卻感受到背後跟診的實習生和護士眼睛都瞪大了起來，門診內也不知是否冷氣太強，隱約有一絲寒意。

「最後，我先帶萱萱到我們家那邊的眼科診所，他們說妹妹視力沒問題，之後他們就轉介到您這邊。翁醫師，聽說您會『看神聽鬼』？真的嗎？您一定幫幫我們家萱萱。」

各位看官，我可不是「通靈少男」，我當然不會降妖伏魔。套句某位市長大人的話：「It’s Science！」看診絕對是有憑有據。台灣人古早總是說小孩子的靈比較「輕」，動不動就會給那些外來的「不乾淨東西」煞到，真有其事嗎？

若從醫學的角度來看，還真的有「小孩子比較容易看見『鬼』」的說法。

此「鬼」非彼「鬼」

先跟各位說明一個名詞，英文稱為「Psychosis」，中文稱之為「精神症」。「精神症」是一種脫離現實的精神狀態，可能會涉及感官、認知、行為等等的錯亂。一般來說，常見造成兒童短暫且非精神疾患影響的精神症，多半是兒童中樞神經受干擾相關，例如自體免疫或感染性疾病、基因或代謝性疾病、電解質不平衡、藥物或化學物質影響、甚至是癲癇發作或腦瘤等，都曾經有報導過。

為何強調兒童「精神症」常為短暫且一般由非精神疾患引發？以舊名為精神分裂症的「思覺失調症」舉例，在成年人的思覺失調症患者中，「精神症」是急性期相對較為常見的一種症狀；但由於幼兒時期思覺失調症的盛行例僅約為萬分之一到五萬分之一，即使到了青春期左右，約莫也僅為千分之一到萬分之一。因此對於兒科醫師來說，多數的兒童「精神症」反而不是由精神疾患所引發。

若真要判斷兒童的「精神症」是否真有精神疾患或異常，可由其是否在發作前有奇異的信念或認知、發作的頻率、發作後是否影響其行為模式、是否有其他化學物質或藥物影響、以及任何曾經產生過的精神疾患症狀等，來做鑑別診斷。

那麼，兒童的「精神症」一般會有哪些特殊的反應呢？這一點我們可以來看看兒童與青少年的幻覺的相關研究，就能得到一些蛛絲馬跡，也能理解為何台灣人總是說孩子容易被「煞到」。

天天追著小朋友跑的「YAHOO!」

一篇有關兒童幻覺的英國研究發現，學齡與學齡前兒童曾發生過視幻覺或聽幻覺的比例，竟可高達13～17％，接下來到青少年時期約略遞減為5～7.5％，至於幼兒時期，由於評估較為困難（特別是三歲以下受限於其語言能力），因此無法判定這些幻覺是否隨年齡遞減，抑或是在兒童期為人生最高峰。

不過很明確的是，多數此類幻覺（75～90％）為短暫的且易隨時間消逝，僅僅不到一成的兒童可能與未來產生的精神疾患相關（7％）。這篇英國文獻甚至提到，曾有個案例描述一位學齡前兒童的視幻覺，就是有個「YAHOO!」（沒錯就是那個logo本人）會從他身體冒出來、天天追著他跑，並且教他說咒語。雖然活靈活現的，卻把他爸媽給急死了。

Photo Credit: Marcio Jose Sanchez / AP Photo / 達志影像 YAHOO!的Logo你一定不陌生，但如果「它」每天晚上跑出來跟你玩呢？

接下來讓我們認識幾個當兒童幻覺出現時，較常見且需要兒科醫師協助鑑別的正常生理反應或疾病：兒童的綺想、幼兒偏頭痛、顳葉癲癇、腦部腫瘤、愛麗絲夢遊症候群（Alice in Wonderland syndrome）、藥物的副作用（抗組織胺）與創傷後症候群。

一、兒童的綺想（Fantasy）

四、五歲到接近國小高年級的兒童，經常有所謂的綺想（接近45％曾經發生）。這類的綺想，多半以玩伴的方式呈現。很多家長對於這類的綺想剛出現時相當憂心，老一輩的家中長者可能以為孩子沾染到任何「不乾淨」的東西，甚至會安排「收驚」等標準程序，而年輕一代的父母則是會擔心其心智發展。

綺想事實上與幻覺相當好區辨，這算是兒科醫師日常的基本功課，多半我們跟孩子深聊後即可判斷。首先，綺想的玩伴並非真的看到或聽到某些「特殊」人物，而是由孩童「自我創造」，同時孩童多半能「控制」其出沒，這一點與「被動」接受到的視幻覺或是聽幻覺，差距頗大。第二點差別則是，綺想的玩伴一般會隨著兒童的正向情緒出現，多半是在歡愉的場景中，而非擔心或受怕。

綺想在歷來兒科醫學的研究中，已被證實為孩童發展的腦部訓練任務，所以不但無害，甚至可能有益！

二、幼兒偏頭痛、顳葉癲癇、腦部腫瘤等

診斷這幾個幾乎專屬於我們小兒神經科的疾病，就是前面故事中萱萱的媽媽說，眼科同事們號稱我們會「看神聽鬼」的技能。簡而言之，我們可謂幫忙抓出這些「鬼」的專家。

首先這個幼兒偏頭痛，許多人可能不相信，多數有偏頭痛體質的朋友，事實上早在幼兒時期就會出現症狀。某些朋友的偏頭痛發作之前，會出現一些「前兆」，這些「前兆」，包含類似看見閃光或是聞到一些特殊的味道等等，因人而異，如在較小孩童的描述中，則與幻覺十分接近。

第二個顳葉癲癇則是所有癲癇疾病分類中，相對容易產生幻覺的。由於顳葉處理我們的一些深層記憶與情緒，當癲癇發作並產生較強大腦部電流衝擊時，可能會勾繪出明確的記憶圖像甚至引發情緒波動。而對於這類病患來說，這些影像甚至清晰到「真實的」呈現在他們面前。

至於最後的腦部腫瘤，更是我們小兒神經科不可不慎的鑑別診斷。即使發生率偏低，偶爾遇到出現幻覺的孩童們，我們總是謹記在心，希望能在腫瘤疾病的初期，藉由影像學檢查防微杜漸。

三、愛麗絲夢遊症後群

愛麗絲夢遊症後群？好特殊的名字。沒錯！早在1955年，一位英國精神科醫師（Dr. John Todd），發現他的某些患者除了產生偏頭痛的症狀外，另外出現了一些短期認知上的變化，例如描述物體開始變大變小，或是形狀扭曲，就好似愛麗絲在奇異世界中的感覺。《愛麗絲夢遊記》正好是英國的世界名著，所以Dr John Todd便以此作為命名。

經過後續數十年的醫學案例呈報，發現這類短暫的視知覺異常現象，最容易出現在「接吻病」（kissing disease）之後。「接吻病」？可是愛麗絲沒跟誰接吻吧？不是，這個「接吻病」是傳染性單核白血球增多症的俗稱，由一種叫做Epstein－Barr virus（EB病毒）的病毒感染造成。台北馬偕醫院二十多年前，就曾經呈報過類似案例，也是孩童被EB病毒感染後，產生的短暫視覺扭曲現象。

四、藥物的副作用（抗組織胺）

診間偶爾常見的狀況，還包含部分兒童對抗組織胺藥物，容易產生的副作用。除了很多家長們熟知的嗜睡外，某些六歲內的幼兒也會有幻覺產生，即便是第二代的抗組織胺也曾經發生過相關副作用。

五、創傷後症候群

美國兒科醫學會曾公開呼籲，不可小覷「創傷後症候群」的影響。臨床上可將其分為三個等級：當痛苦的經驗為時尚短的時候，歸類為「初級」，這時只要將「干擾物」（也就是痛苦的經驗）移除，加上適當的家庭情緒支持，對未來腦部發展的影響，並不明顯。但是，如果這類的「干擾物」無法迅速移除，就會進入下一階段，提升到所謂的「中級」影響、或甚至發展成「嚴重級」影響。

今（2018）年初美國兒科醫學會就曾針對川普的難民處置政策，包含分離其家庭等，出言警示這類的創傷可能會影響孩童的腦部發展，造成長期頭痛、智力缺損、睡眠障礙或是精神症與幻覺產生等等的後遺症。

所以囉，給各位讀者們參考，孩童雖然常常有機會被「煞到」，還是建議各位家長發現這類的狀況時，勿忘尋求專業的醫療協助。至於醫師會做哪些檢查協助呢？美國兒科醫學會曾利用「VISUALS」這個排列，說明常見的兒童幻覺處理原則。

VISUALS（醫師通常有哪些方式判斷兒童幻覺？）

V：視力與聽力，當然如果產生視幻覺或聽幻覺，第一步驟就是檢查視力與聽力，如果這些基礎的感官系統產生問題，孩童就極可能誤會或扭曲他們所看到或聽到的。

I：想像中的朋友或玩伴（兒童綺想）。

S：壓力（創傷後症候群等）。

U：尿液檢查，特別是針對某些藥物，或是不當的物質與毒品濫用（一般特別是青少年族群）。

A：年齡因素（不同年齡層往往有不同的考量）。

L：深入問診，疾病史，及一切必要相關的生化或影像功能檢查等。

S：與入睡或睡眠相關的症狀（睡眠品質也是一項重要因素）。

東方國家由於文化背景，往往將此類的兒童幻覺歸類為靈異事件，所幸多數的幻覺較為良性且短暫。這是否也是個美麗的巧合呢？

參考資料：

看更多關鍵醫學院：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航