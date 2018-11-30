關鍵醫學院（十）：聽得見顏色、聞得到聲音的「聯覺」是怎麼回事？

文：謝伯讓

醫學一定就是衛教文、要不就硬梆梆嗎？關鍵評論網與各領域的專家好手合作「關鍵醫學院」，每個月精選一種疾病或醫學現象，與你分享在這個領域你可能從沒想過的觀點。 這個月的「關鍵醫學院」，我們請到認知神經科學與腦科學專家、同時也是《都是大腦搞的鬼》與《大腦簡史》兩本書的作者──謝伯讓博士，來為我們介紹有趣的聯覺（Synesthesia）反應。當你看到特定文字時會同時見到顏色或聞到味道嗎？還是看見別人被觸摸或拍打時，自己也會有感覺呢？那你很可能是每2000人之中才有一位的聯覺者喔。 下個月呢，預計會是我們「關鍵醫學院」第一季的最後一篇系列文章，我們要來聊聊有趣的「磨牙」現象。想知道人為什麼在睡覺的時候磨牙、動物會不會磨牙嗎？別忘了繼續追蹤下個月的「關鍵醫學院」。

當看到字母的時候（例如英文字母Ａ），你會同時看到顏色嗎？當聽見特定聲音的時候（例如高音Do），你會同時產生觸覺嗎？如果會的話，你可能有「聯覺」。

聯覺的種類

聯覺，就是兩種感覺自動相伴而生的一種現象。例如看到某個字母就會同時看到某種顏色，或者看見某種顏色時就會同時聽見某個頻率的聲音。

最常見的一種聯覺，就是「字母－顏色」聯覺。也就是在看到某個字母時同時會看見顏色。比方說，字母「Ａ」可能看起來會是紅色，而字母「Ｂ」可能看起來會是綠色。

一般來說，聯覺大部分都是單向的，例如在上述這個例子中，字母會讓人看見顏色，但是顏色並不會讓人看見字母。

此外，聯覺還有各種五花八門的不同型式，例如聽到不同的聲音（不同音高的音符）時會看見不同的顏色、或產生身體上的觸覺；想到數字或月份時，會看見它們出現在不同的空間位置或深度（例如數字「1」可能在左前方遠處、而數字「2」可能在右下方近處）；聽到某些辭彙時會出現特定味覺（例如月亮是甜的）；看見別人被觸摸或拍打時，自己身體的同一個部位也會產生觸覺和痛覺，就宛如是自己正在被觸摸或拍打一樣。

圖片來源：作者提供 圖一：沒有聯覺的人，這幾個字母看起來都是黑色。但若你有「字母－顏色」聯覺，這幾個字母可能看起來會帶有顏色。至於哪一個字母會出現哪一種顏色，則可能因人而異。每個聯覺者看到的顏色可能都不同。字母「Ａ」對有些聯覺的人來說是紅色，對其他人來說可能是綠色。

目前仍無法確定有多少人有聯覺，常見的說法是每2000人就有一位（註一）。不過可以確定的是，擁有聯覺的女性比男性更多，而且聯覺似乎可以透過基因遺傳（註二）。

聯覺的機制

介紹聯覺的機制之前，我們先來看看大腦的功能與結構。人類的大腦，其實就像是瑞士刀一樣。一把瑞士刀裡面，有許多不同的工具來負責不同的功能，同樣的，大腦中的各個腦區也分別負責不同的認知功能。

例如，位於後腦勺的枕葉是處理視覺資訊，位於兩耳內側的顳葉是處理聽覺資訊，位於前額的額葉則是負責行為決策。而在這些腦葉之中，又可以發現一些比較小的腦區負責更細緻的功能。例如專門負責處理人臉的腦區、處理文字形態的腦區，還有處理顏色的腦區等等。（圖二）

圖片來源："Brainlobes" by Original concept by w:User:Washington irving. Current shape by w:User:Mateuszica. Color modified by w:User:Hdante. Text labels by w:User:SAE1962. SVG by User:King of Hearts. - PNG on English Wikipedia. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brainlobes.svg#mediaviewer/File:Brainlobes.svg 圖二：大腦就像是瑞士刀，各個腦區分別負責不同的認知功能。

在正常的情況下，這些腦區各司其職、彼此往來有限。但是，當腦區之間產生強烈互動或干擾時，就可能出現聯覺。

有些科學家認為，聯覺產生的原因，就是因為這些鄰近腦區間的神經反應產生擴散，例如當文字形態處理腦區的神經活動擴散到顏色處理腦區時，就可能會出現「字母－顏色」聯覺。

另一種可能的原因，就是當某個腦區在反應時，原本應該要抑制附近的腦區，但是當抑制機制出現異常時，就可能會讓原本應該安靜的周圍腦區產生活動。

概念聯覺

也有科學家認為，聯覺其實並不是「知覺－知覺」之間的聯覺，而應該是「概念－知覺」之間的聯覺。也就是說，一般人以為聯覺就是由某種「知覺」誘發另一種知覺，但是實際上，聯覺可能是由某種「概念」誘發另一種知覺。

例如，有些聯覺者見到數字「5」時會看到紅色、見到字母「S」看到綠色。而有趣的是，當一個長得模擬兩可的符號「5」（有點像「5」又有點像「S」），被放在一堆數字之中時，它就會誘發出紅色，相對的，如果被放在一堆字母之中時，它就會誘發出綠色。這個現象顯示，誘發色彩聯覺的關鍵源頭，可能不是符號的「外觀形態」，而是符號的「概念意義」。當「5」被認為是數字或字母時，就會誘發不同的聯覺。

圖片來源：作者提供 圖三：「概念」誘發聯覺。聯覺者見到數字「5」時會看到紅色、見到字母「S」看到綠色。當長得模擬兩可（有點像「5」又有點像「S」）的符號「5」被放在一堆數字之中時，也會誘發出紅色，被放在一堆字母之中時，則會誘發出綠色。

其實人人都有聯覺？

有些科學家認為，其實每一個人在幼兒時期都有聯覺，只是在長大的過程中，大腦逐漸修整了不同腦區之間的神經連結，因此聯覺在長大後才會逐漸消失。

但是，仍然有某些現象顯示，每個人其實都還保有了某些類似聯覺的能力。例如，在圖四中，如果要大家判斷這兩個圖形的名字，你覺得哪一個圖形的名字應該叫作「KIKI」、哪一個應該叫作「BOUBA」呢？

圖片來源： http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Booba-Kiki.svg#mediaviewer/File:Booba-Kiki.svg 圖四 ：哪一個圖形的名字應該叫作「KIKI」、哪一個應該叫作「BOUBA」？

研究顯示，不管是美國的大學生或是印度泰米爾語的使用者，都有超過95％以上的人認為左邊的圖形叫作「KIKI」、右邊的圖形叫作「BOUBA」。科學家認為，這是因為「KIKI」的聲音較尖銳、「BOUBA」的聲音較圓滑，因此我們會自然的把它們「聯結」到尖銳與圓滑的圖形上。

這個例子告訴我們，人類在為新物體命名時，可能不是毫無章法的隨意命名，而是會依照物體在視覺上的物理特質來尋找匹配的聲音。這種知覺之間的相連特性，的確很類似「聯覺」。

聯覺行銷

還有研究顯示，聯覺似乎有意想不到的應用價值，例如商品行銷。在產品命名以及商標和包裝設計時，如果能讓商品的特質和商標或包裝的視覺感受更一致，就能降低消費者的違和感，並獲得更多的青睞。

比方說，研究發現人們普遍認為甜味應該和低頻、圓潤的聲音配對，其相稱的外形也應該是圓形。由此可知，你應該幫甜味商品取一個低頻且圓潤的名字，商標和包裝也應該要呈現出圓形。相反的，如果你的商品帶有酸味，那你就應該幫它取一個高頻且尖銳的名字，商標和包裝也應該要呈現出尖銳形狀。

巧妙運用人類各種感官之間的關聯性，讓他們彼此的刺激進入和諧狀態，如此一來，消費者才不會因為商品內容與自己對包裝、命名的預期不一致，而導致錯愕和反感。善用聯覺，或許你將會發現神奇意識現象的實際用處。

註釋：

Rich, A. N., Bradshaw, J. L. & Mattingley, J. B. (2005), "A systematic, large scale study of synaesthesia: Implications for the role of early experience in lexical-colour associations", Cognition, vol. 98, no. 1, pp. 53–84 Asher, J. E., et al (2009). A Whole-Genome Scan and Fine-Mapping Linkage Study of Auditory-Visual Synesthesia Reveals Evidence of Linkage to Chromosomes 2q24, 5q33, 6p12, and 12p12. Am. J. Hum. Genet.

參考資料：

Baron-Cohen, S., et al. (1993). Coloured speech perception: Is synaesthesia what happens when modularity breaks down? Perception, 22, 419-426. J. Simner, et al. (2006). Synaesthesia: The prevalence of atypical cross-modal experiences Perception, 35, pp. 1024-1033 Ramachandran, VS & Hubbard, EM (2001b). "Synaesthesia: A window into perception, thought and language" (PDF). Journal of Consciousness Studies. 8 (12): 3–34. Velasco C. et al, (2018). Multisensory Technology for Flavor Augmentation: A Mini Review. Front Psychol, 9

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航