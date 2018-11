關鍵醫學院（十）：聽得見顏色、聞得到聲音的「聯覺」是怎麼回事？

文:謝伯讓

當看到字母的時候(例如英文字母A),你會同時看到顏色嗎?當聽見特定聲音的時候(例如高音Do),你會同時產生觸覺嗎?如果會的話,你可能有「聯覺」。

聯覺,就是兩種感覺自動相伴而生的一種現象。例如看到某個字母就會同時看到某種顏色,或者看見某種顏色時就會同時聽見某個頻率的聲音。

最常見的一種聯覺,就是「字母-顏色」聯覺。也就是在看到某個字母時同時會看見顏色。比方說,字母「A」可能看起來會是紅色,而字母「B」可能看起來會是綠色。

一般來說,聯覺大部分都是單向的,例如在上述這個例子中,字母會讓人看見顏色,但是顏色並不會讓人看見字母。

此外,聯覺還有各種五花八門的不同型式,例如聽到不同的聲音(不同音高的音符)時會看見不同的顏色、或產生身體上的觸覺;想到數字或月份時,會看見它們出現在不同的空間位置或深度(例如數字「1」可能在左前方遠處、而數字「2」可能在右下方近處);聽到某些辭彙時會出現特定味覺(例如月亮是甜的);看見別人被觸摸或拍打時,自己身體的同一個部位也會產生觸覺和痛覺,就宛如是自己正在被觸摸或拍打一樣。

目前仍無法確定有多少人有聯覺,常見的說法是每2000人就有一位(註一)。不過可以確定的是,擁有聯覺的女性比男性更多,而且聯覺似乎可以透過基因遺傳(註二)。

介紹聯覺的機制之前,我們先來看看大腦的功能與結構。人類的大腦,其實就像是瑞士刀一樣。一把瑞士刀裡面,有許多不同的工具來負責不同的功能,同樣的,大腦中的各個腦區也分別負責不同的認知功能。

例如,位於後腦勺的枕葉是處理視覺資訊,位於兩耳內側的顳葉是處理聽覺資訊,位於前額的額葉則是負責行為決策。而在這些腦葉之中,又可以發現一些比較小的腦區負責更細緻的功能。例如專門負責處理人臉的腦區、處理文字形態的腦區,還有處理顏色的腦區等等。(圖二)

圖片來源:"Brainlobes" by Original concept by w:User:Washington irving. Current shape by w:User:Mateuszica. Color modified by w:User:Hdante. Text labels by w:User:SAE1962. SVG by User:King of Hearts. - PNG on English Wikipedia. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brainlobes.svg#mediaviewer/File:Brainlobes.svg

圖二:大腦就像是瑞士刀,各個腦區分別負責不同的認知功能。