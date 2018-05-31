關鍵醫學院（四）：找不到病因但絕不是裝的──臨床上非常棘手的「轉化症」

文：林希陶（臨床心理師）

轉化症（Conversion Disorder）是一個非常特別的心理疾病，他們的身體會突然呈現出某種功能上的缺失，但經過詳細檢查後，在生理上卻找不出任何問題。這在臨床上稱為「功能性」或「心因性缺失」。

過去埃及的古籍中，也曾記載類似的狀況。有幾位病人，突然出現令人費解的情形，有的是無法張開嘴巴；有的是突然看不見；有的是全身癱軟無力，只能持續臥床，無法坐起。此特別的病症多數只在女性出現，過去曾有歇斯底里的說法（Hysteria）。中文歇斯底里是由日文「ヒステリー」音譯而來（因為台灣曾為日本的殖民地，我們很多醫學名詞之翻譯皆由日文而來）。Hysteria原來的意思是「遊走的子宮」，因為子宮在身體各處遊走，而造成這些無法解釋的症狀。此一說法當然是有問題的，但那是解剖學還未建立的時代。對於各種疾病有各式各樣不同的講法，用現今的醫學觀點去比較並無意義。

後來，各種戰爭中也會有相似的零星案例報告，這些士兵一早起來發現自己沒辦法走路、手沒力無法拿起槍枝、突然之間眼睛失明看不見任何東西，可以想見他們不可能被派上戰場，只能先送到大後方療養（至於佛洛依德最有名的女病人Anna O的故事，可先看看電影《危險療程》，這裡暫且放下不談。再談下去編輯頭會開始痛）

此一病症演變至今日，在DSM-5中被歸類在身體症狀及相關障礙症之下。此診斷準則一開始是針對成年人所設計，但後續也可適用於兒童青少年身上。疾病一開始的表現，通常出現在動作或感覺上的喪失，可能出現的症狀包含：

偏癱

輕癱

感覺喪失

昏厥

眼盲

吞嚥困難

心因性癲癇（nonepileptic seizures，或稱pseudoseizures偽癲癇，從名字就可知道這是假的癲癇，在腦波圖上沒有異常，但是個案卻出現癲癇的外在表現）等等。

真的推去檢查，卻什麼都找不到

目前確切的成因不明，可能是情緒上有壓力，或曾有身體或性方面的虐待。此障礙盛行率約千分之0.02－0.05，女性的個案數大約是男性的兩到三倍。但在兒童族群上並未有明確的資料，主要是因為個案數太少，很難確診個案。在醫學相關期刊中，多數以個案報告（case report）的方式呈現。小孩因為各種顯而易見疼痛或失能，求助於各種不同的門診，可能是家醫科、小兒科、神經科、復健科或兒童心智科，而難以蒐集大規模資料。

此一疾病最為困難的地方，在於診斷的過程。這些案例通常會很明確的出現了一個外顯上的失能，但是真的推去檢查，又什麼都找不到。但下次來急診或回診，又會突然出現一個明顯不太相干的表現。再推去進行各種檢查，還是什麼都找不到。如此反覆多次，各個科別都明顯束手無策時，最後才會來到兒童心智科手上。

在我的執業生涯中，印象最深刻的小孩是這樣的（為保護個案隱私，細節經過變造，切勿對號入座）：個案在各種不同的症狀間變換，有時是頭痛、有時是頭暈、有時是雙腳發抖、有時是眼睛突然模糊、有時是複視、有時是突然一隻腳沒力。大約兩三天就會出現一次，每次持續時間約兩、三分鐘。可以想見醫療上窮盡了各種辦法想幫助她，進行各種生理、神經學方面的檢查，但是並無特別發現。若更深入再詢問仔細一點，會發現個案不是只有身體上的特別症狀，而是處於一個非常不利的學習環境。個案從進小學之後，就被多位同學欺負，水壺被弄壞、書本被藏起來、作業被亂丟、書包被剪壞、雨傘被折斷，甚至故意被同學捉弄、吐口水。只要不處理這樣處境，相信這些特異的症狀只會越來越頻繁，不會改善。

令人困惑、但絕不是裝出來的疾病症狀

轉化症（Conversion Disorder）最為特別的是，他們的疾病症狀不是故意裝出來的。如果他們說看不見，真的就是看不見；如果他們說手沒力，就是真的一點力氣也沒有。在那個當下，是真實的存在失能與困難。個案可能因為這樣的疾病角色獲得利益。但如果進入意識層面，也就是刻意的取得疾病角色，獲取醫療上的關注，這是屬於人為障礙症（Factitious Disorder，詳情請見我先前寫過的文章：人為障礙症的虛與實）。如果有意識的製造出病症，並且因為這個疾病獲得具體的金錢或利益，如免服兵役、不用工作或上學、獲得財務上的補助（社會福利、保險理賠）、逃避司法制裁、獲取處方籤藥物，則歸類為詐病（Malingering）的範疇（國考很愛考這一題，拿去用，不用謝）。在轉化症與人為障礙症之間，最大的不同就在於有無進入意識。這也是醫療最大的困難之所在，只能在長期監控之下，才能確信心理層面上的問題。

轉化症後續的治療在臨床上是巨大的挑戰。主要是相關的研究資料過少，只有零星幾篇個案報告供參考，很難確認哪一種治療有具體效果，不管是藥物治療還是心理治療，仍有很多不明白之處。因此，只能在大方向上努力，像是從醫病關係上著手。若是能建立良好的治療同盟，小孩才有可能逐漸描述自己的心理狀態，才可能用其他的方式面對其重大的壓力來源。

再者，對個案好好解釋各種檢查與身體訊號有助於治療，此方法也有助於建立醫病關係。讓個案清楚明白，即使個案有這些特別的失能，其神經系統還是可以正常運作。另一方面，精密的醫療檢查技術，可以對症狀進行實證性的確認，科學性的數據與結果就明明白白擺在個案眼前，也會讓個案慢慢知道，假裝的歇斯底里大發作是不可能獲得任何衍伸出來的利益。

轉化症是非常棘手的情境，然而若能順利找到個案的竅門，其症狀才有機會可以逐漸消退。個案面對壓力的能力增加了，自然不需要這些戲劇性的缺失來告訴外界，他們正處於無法消化的痛苦之中。

參考資料：

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition. (2013). Arlington, VA., American Psychiatric Association. Allin, M., Streeruwitz, A., & Curtis, V. (2005). Progress in understanding conversion disorder. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 1(3), 205–209.

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航