【關鍵科學院】悄悄「爬」到人類臉上的美顏聖品──「蝸牛黏液」用來保養皮膚有沒有根據？

我們想讓你知道的是
早在古希臘時代開始，蝸牛就被應用於醫藥治療。當時的人們認為蝸牛具有神聖的修復力量（holy strength）。歷史演進至此，我們可以在市面上看到各式各樣的蝸牛黏液的護膚保養產品，也就不足為奇了。那麼，蝸牛黏液在保養皮膚方面，到底有哪些好處呢？讓我們來看看，有哪些科學研究可以回答。
「魔鏡，魔鏡，誰是世界上最漂亮的女人？」這是童話故事《白雪公主》裡想永保青春美麗的壞皇后的經典台詞。其實無論性別，為了讓青春與美麗永駐，人們對主張可以「淡化細紋」、「撫平皮膚皺褶」或「可以延緩老化」的皮膚保養產品，向來有極高的熱情和興趣。
在這樣的思維之下，近年來以「蝸牛黏液」作為成分的保養品開始大大流行。沒錯，你們沒看錯，蝸牛（及蝸牛黏液）不僅上得了餐桌、進得了醫務室，甚至現在也悄悄的「爬」到人類的臉上，變成了美顏聖品。
蝸牛黏液的歷史
談起蝸牛，在人類歷史上早就扮演了重要的角色。早在古希臘時代開始，蝸牛就被應用於醫藥治療。當時的人們認為蝸牛具有神聖的修復力量（holy strength），不然怎麼用柔軟的身軀爬在崎嶇的平面上還不會受傷？於是從希臘時代開始，西方公認的醫學始祖希波克拉底（Hippocrates），就開始利用蝸牛黏液來對抗原體腔寄生蟲；羅馬人賽爾斯（Celse）還把蝸牛連殼一起壓碎後加水煮沸，然後把蝸牛湯拿來潤膚（ref. 1）。
但是在這個階段，人們只知道蝸牛具有能夠自我修復的神奇功效，推測可能原因和蝸牛黏液有關係，但是仍沒有太多的科學證據顯示蝸牛能修復人類的皮膚。
時間快轉1000年，在距離古希臘幾千英里遠的智利，有一間專門向法國餐館兜售蝸牛的蝸牛養殖公司，養殖蝸牛的工人無意間發現他們的手部肌膚在照顧蝸牛後，變得更光滑、更細緻，如果手有受傷的話，似乎也會癒合得更快，且不容易留下疤痕（ref. 2）。這件事情引起了養殖公司老闆的注意，也因此在15年後創立了全球第一個以蝸牛黏液為基礎的保養品牌（ref. 3）。
這件事情，同時也引起了西班牙腫瘤學家拉斐爾．阿巴德（Rafael Abad） 博士的好奇心。在1960年間，他試著以放射線照射蝸牛，並進一步觀察蝸牛在這種特殊狀況下的反應。隨著研究進行，他發現，蝸牛在照射放射線的壓力環境下，會分泌出不同以往的蝸牛黏液，而這種類型的黏液會更加速蝸牛傷口的癒合反應。而且，當拉斐爾博士把蝸牛的分泌物塗抹在人類受試者的輻射燒傷的創口時，傷口也會有類似的癒合效果（ref. 4）。
隨著更多研究的開展，1996年時，拉斐爾博士申請了專利，宣稱蝸牛黏液可以成功的應用於治療放射性皮炎、燒傷（包括輻射、化學和熱燒傷）、加速癒合傷口，以及防止紫外線輻射誘發皮膚癌。另外，他也在報告中建議，蝸牛黏液有助於治療皺紋和妊娠紋（ref. 5）。
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