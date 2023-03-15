【關鍵科學院】狗狗為什麼常歪頭？歪左邊或右邊有不同的涵義嗎？

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關於狗狗歪頭（head-tilting）的說法眾說紛紜，最常見也最容易被大家接受的說法，就是狗狗是為了調整自己的耳朵和視線的角度，好讓自己聽和看的更清楚。但是近期研究指出，「狗狗歪頭」可不是隨便歪，這個動作或許有更多的意涵。
家裡有汪星人的人一定不陌生這樣的場景——你家的狗狗突然像石蠟雕像一樣動也不動、叫也不叫，然後突然歪頭看著你。究竟是發生什麼事呢？狗狗歪頭到底是裝傻、賣萌還是有其他原因？
關於狗狗歪頭（head-tilting）的說法眾說紛紜，最常見也最容易被大家接受的說法，就是狗狗是為了調整自己的耳朵和視線的角度，好讓自己聽和看的更清楚，所以才會把頭歪向一邊。但是近期一篇匈牙利羅蘭大學（Eötvös Loránd University）動物科學專家Andrea Sommese發表在《動物認知》（Animal Cognition）期刊上的研究指出，「狗狗歪頭」可不是隨便歪，這個動作或許有更多的意涵。
想更了解你家的汪星人嗎？讓我們一起來看一下這篇研究發現的幾個重點。
研究團隊基於過去對狗狗歪頭還有人腦側化（註1）與語音辨識系統的相關研究，他們認為，狗狗歪頭的動作可能和「注意力增加」有關係，另外，這樣的行為也可以透過強化狗狗側腦的心理認知功能，而讓歪頭的行為更明顯。
在人類的大腦分區裡面，左半腦專門用於處理「可理解的音位（intelligible phonemic）」內容，因此我們能夠進行字詞意義的理解；而右半腦對「超音段（suprasegmental）」線索較為敏感。
同樣的，狗狗和人類也有相似的生理機制，比如說，過去的研究發現，當狗狗聽到熟悉的口頭命令時，例如主人語氣輕快的「來吧！」、「吃飯囉！」，這時候狗狗會略略的把頭偏向左邊；但是，如果是語氣平穩單調的操縱命令，例如「起立、坐下」，狗狗可能會出現右偏頭的反應。
雖然也有另一篇研究通過神經影像學證實，狗狗的右半腦可以辨識人類口語中的詞彙和情感的訊息，但是目前並沒有更多研究指出，當狗狗出現右偏頭的時候，代表理解人類指令與感情。
狗狗歪頭可能原因一：處理有意義的資訊
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