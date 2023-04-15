【關鍵科學院】為什麼有些人會重複同樣的噩夢？我們能像《全面啟動》一樣改變夢境嗎？

「人在做夢時都覺得一切很真實，醒來後才發現某些事有點怪怪的。」 “Dreams feel real while we’re in them. It’s only when we wake up that we realize something was actually strange.” ──《全面啟動》（Inception）

圖片來源：《全面啟動》 電影《全面啟動》

《全面啟動》是一部在2010年推出的科幻動作片，由大導演克里斯多夫．諾蘭（Christopher Edward Nolan）執導、李奧納多（Leonardo DiCaprio）等明星主演。在劇中各個角色能夠深入一層層的夢境，甚至侵入他人的夢，並改變當中的意識與執念。燒腦的劇情不但當時引起廣大迴響，就連現在重看一遍，仍然會讓人覺得好不可思議，忍不住想問：我們有辦法像電影中的角色一樣，透過人為刺激，改變一個人的夢境嗎？

要回答這個疑惑，我們要先從最基本的問題──「人為什麼會做夢」來談起。

人為什麼會做夢？為什麼有的夢會記得、有的又記不住？

「很多人不知道的是，我們的大腦在我們睡著時，並不是完全靜止的。而做夢就是腦部活動正常的表現。」曾在美國洛杉磯加州大學進行生理時鐘領域相關研究的王輝斌博士表示，很多人誤以為有做夢就是睡不好，其實剛好相反，可能是因為你睡不好，才記得你有作夢。

目前科學家普遍相信人類夢境的內容，來自於醒著的時候的感受和經驗。大腦處理記憶的方式是透過海馬迴（Hippocampus）和新皮質（Neocortex）兩區域之間的對話。在清醒時，人類接收到的訊息會先到新皮質，再將當時的經歷和感受分割成片段，送到海馬迴做暫時性的儲存。而睡覺時（尤其是作夢的時候），這些斷斷續續的記憶便會被提取出來，進行重組，並且跟個人過去的經驗進行整合、去蕪存菁。

在重組的時候這些片段，時間並沒有連貫性，反映在夢裡的話，就是我們會常常發現夢裡的情節、場景，不但沒有連貫性，常常也沒有邏輯可言，呈現一種天馬行空的狀況。

除此之外，大腦中有不同的神經傳導物質與做夢有關聯，比如說腦內可體松（Cortisol）、正腎上腺素（Norepinephrine）、乙醯膽鹼（Acetylcholine）還有血清素（Serotonin）等等。科學家發現，這些神經傳導物質在我們深層睡眠及作夢的時候，濃度會出現明顯的改變。「正常情況下，成年人一晚會做4－6個夢，但這些夢不見得全都會被記住。通常是睡醒前的最後一個夢較有可能記得。」

王輝斌解釋，這是因為夜晚所做的夢還沒有被寫入長期記憶當中，所以大家往往有個經驗是早上起床記得自己有做個夢，但如果沒有馬上寫下來，那很快就會記不清當中的一些細節。畢竟做夢的最大目的是將過去和新學到的經驗、資訊進行整合，是一個內化的過程。