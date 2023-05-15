【關鍵科學院】看似夢幻卻暗藏玄機，「海洋泡沫」是如何形成的？

「每到夏天我要去海邊～」隨著夏天的到來，大家肯定很嚮往到海邊欣賞遼闊的碧海藍天，踏著軟軟的沙、吹著鹹鹹的海風，看著海浪一波波拍打上沙灘，勾勒起一道道白色浪花，伴隨著海風、浪濤與人聲，多麽享受！想像一下，如果拍打上岸邊的浪花浮沫，不若《小美人魚》中的艾莉兒一樣，在閃閃陽光下短暫的消逝，如果海洋泡沫（Sea foam）可以在沙灘上蔓延，那個場景是不是很夢幻的呢？

「夢幻」的海洋泡沫暗藏玄機

你可千萬不要這麼想！海洋泡沫並不如你所想像的純潔、好玩與良善，實際上，在這夢幻的外表下，它可能具有極大的危險性。

先讓我們來看看幾則新聞，在澳洲的昆士蘭州（Queensland）黃金海岸（Gold Coast）和新南威爾斯州（New South Wales）早自2007年起就在岸邊出現大量的海洋泡沫，這些深色的海洋泡沫綿延數公里、佔據整個海岸線，讓整個海灘宛若被人傾倒了滿滿的卡布奇諾。

在過去，人們並沒有特別留意這些海洋泡沫，直到意外的發生——2020年1月22日，風暴「格洛麗亞」（Gloria）將大量的海洋泡沫傾倒入西班牙沿岸的小城；同年6月，五個善於交際、熱愛運動的年輕衝浪者，罔顧海面上數米高的泡沫厚牆而意外喪命。此外，在海洋泡沫裡面，可能隱藏著廢棄物碎屑、各種大小不一的漂流木，所以，如果你赤腳踏入留在沙灘上的海洋泡沫，就有極高的機會可能造成刮傷或是其餘的風險。

海洋泡沫如何形成？

那麼，海洋泡沫到底是怎麼被大自然「製造」出來的？ 請你想像，在你眼前有一杯裝有海水的玻璃杯，你會看見，這杯海水並不是澄透的純物質，它裡面含有大量溶解的鹽、蛋白質、脂肪、死海藻、腐爛的海洋生物或其他污染物。

當你大力搖晃這杯海水，你會觀察到，在液體表面會形成許多小泡沫。海洋的泡沫也是在類似的條件下形成的，只不過規模要大得多。而讓海水會產生漩渦的條件，不是來自你的搖晃，而可能是海面的風暴或隱藏於海中深處的海流。

而這些由各種死去的海洋動植物（利如海藻）或生物的排泄物、殘留在海中的污染物等等物質混合組成的海洋泡沫，當受到海洋中的強烈水流攪拌，在海裡產生向上旋轉的氣泡並隨著波浪湧動時，海洋泡沫就會被波浪推送到岸上。當浪退去，大量的海洋泡沫就會遺留而下。如果這時候海邊吹起大風，這些海洋泡沫也有可能會隨風舞動，甚至飄入濱海沿岸的街區。

海洋泡沫有兩色：「白色泡泡浴池」或「卡布奇諾咖啡」