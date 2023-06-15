【關鍵科學院】請問鄭明典局長：聖嬰現象要來了，會讓台灣的颱風、梅雨變少嗎？

台灣雖然四面環海，然而水資源很大一部份仍要靠每年的梅雨季和颱風季，才能帶來豐沛的雨量。但就在今（2023）年5月，氣象局局長鄭明典在臉書上寫道，接下來數年預期全球氣候將逐漸發展成聖嬰現象，可能讓台灣的颱風數量減少，要靠颱風拯救水情可能要變困難了。

等一下，這資訊量太大了，颱風會帶來降雨沒錯，但是颱風來不來和聖嬰現象有什麼關聯？還有，近幾年大家熱議的氣象話題之一，不就是颱風似乎都繞過台灣了？如果說過去幾年是反聖嬰年，為何颱風好像也沒幾個繞過來呢？

自己瞎猜無益，本月的關鍵科學院直接請到中央氣象局局長鄭明典本人，來為我們解惑。

什麼是聖嬰／反聖嬰現象？是否出現是可以預測的嗎？

雖然大家可能聽過，但是對於什麼是聖嬰與反聖嬰現象實際上卻不一定十分了解。為什麼叫這個名字？和嬰兒有關係嗎？鄭明典說：「其實聖嬰現象原來是祕魯地區居民的捕魚經驗上，發現每年到聖誕節前後，區域中比較冷的海水──也就是湧升流──會減弱，造成海水中的養分減少，小魚就不見，吃小魚的大魚也跟著不見，所以當地居明都利用聖誕節前後來做一些捕魚網之類的事情。」

由於當地捕魚是主要收貨來源，沒有魚貨就難以維生，所以當時的居民便將這種現象稱為「哭泣的小孩」，而聖誕節時的小孩指的便是「聖嬰」，藉此將現象與時節連結在一起。到了現代，有比較精準的海洋觀測，科學家才發現這種現象其實有時強、有時弱，雖然每年皆有，但大多時候為時不長。然而偶爾卻會出現大規模、時間拉長的現象，造成魚群整個消失，科學家便以這樣的大規模現象重新定義為「聖嬰現象」。

鄭明典表示：「目前大概知道聖嬰現象與太平洋赤道區的風場有關係，一般來說赤道是吹東風為主，把暖海水從東邊往西邊吹，所以整個太平洋赤道區的海溫是東邊低、西邊高。若東風很明顯地變弱無法將暖海水帶到西邊，就會產生我們現在所定義的聖嬰現象，讓中太平洋到東太平洋的海溫升高。」

後來科學家又觀察到一個更有趣的現象，東風不只可能減弱，有時候還會更極端的偏強，讓中、東太平洋的海溫溫度下降得更多，這樣的現象即定義為「反聖嬰」。