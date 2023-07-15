【關鍵科學院】貓咪為什麼喜歡拍屁屁？但這個時候最好停止觸碰以免被咬

養過貓貓的人肯定都同意，貓貓是很複雜的生物，牠們有時候喜歡在家裡想盡辦法攀階爬高、有時候會專注的釘坐在地上好幾個小時（仔細一看那邊似乎也沒有什麼特別的小東西）、有時候會突如其來給人們一計貓掌，其中一個引人注目的行為就是——貓貓為什麼這麼喜歡被拍屁股？

這種行為背後的原因，引發了人們的好奇心和許多猜測。在這篇文章中，我們將嘗試從科學的角度，解釋貓貓為什麼喜歡被拍屁屁，一起來瞭解貓星人吧！

原因一：貓系社會的交流語言

首先，讓我們了解一下貓貓的身體語言。就像其他的動物一樣，貓貓也會通過不同的姿勢、動作和聲音，來表達牠們的情緒和意圖。對某一些貓貓來說，屁股是牠們身體中相當重要的特定區域，所以貓貓會通過「拍打屁股」這個區域，來傳達不同的資訊。

在貓貓社會中，「拍打屁股」是一種溝通和交流的方式。當貓貓之間互相打招呼時，牠們可能會互相輕輕的撞擊對方的屁股、或溫柔的舔拭對方的尾部。這種行為，可以幫助貓貓辨認對方的氣味和身份，並建立彼此之間的社交關係。

也有人主張，這是幼貓時期建立的習慣。因為在幼貓時期，為了刺激幼貓排便，母貓會透過舔舐幼貓的屁股的方式，來按摩肛門附近的肌肉，進而刺激幼貓排便。當幼貓長大了，就會學習到這種行為，因此如果看到貓貓把屁股翹高來等待你為牠拍拍屁股，就表示貓貓非常信賴你、願意被你照顧也把你視為親密的對象，這是貓貓向你表達友好和歡迎的溝通方式。

原因二：屁股有更高密度的神經叢，可以刺激貓貓腦內激素釋放

貓貓相較於人類，擁有了4倍之多的神經叢。這些神經末梢幾乎分佈在牠們的整個身體（而不僅只有集中在貓貓的爪子或四肢上），其中貓貓尾巴根部周圍的神經末梢濃度，又高於平均水平。換句話說，當拍打屁股可以刺激這些區域，就會引發一連串的神經反應，誘發貓貓的大腦產生大量的催產素或多巴胺，讓貓貓們放鬆、心情愉悅且感覺良好。

另外，貓貓也有可能為了緩解身體上的其餘不舒服，所以會磨蹭與按壓屁股的末端神經叢，藉此達到放鬆的效果。不過屁股尾巴末梢這個地方，貓貓很難自己舔拭或是按摩，所以這剛好也可以解釋貓貓為什麼會主動向人們抬高屁股、希望讓人們拍打牠們的屁股的原因，因為貓貓享受這種身體上的舒適感。

原因三：滿足貓貓的遊戲需求