【關鍵科學院】專家解析「常溫常壓超導體」，物理學界的聖杯若成真將如何改變世界

我們想讓你知道的是
「韓國團隊這次所公布的作法（recipe）出乎意料的簡單，全世界有屬不清的實驗室可以做......我現在認識許多團隊都努力試著要重現這件事情，我自己會抱持一個想法是，會不會根本就沒有？」黃建龍說，自己會這樣說是因為韓國團隊所公布的實驗結果，其實是有問題的。「首先，它的電阻沒有真的變成零。」
「韓國研究團隊宣稱找出常溫超導體LK-99」、「常溫常壓超導體成真可能帶來新工業革命」⋯⋯不管你平時有沒有關注科學類新聞的習慣，前陣子社群媒體應該都被這個不知道是什麼的「常溫常壓超導體」的消息佔據版面。然而究竟什麼是超導體？為什麼媒體要強調常溫常壓這些環境條件呢？如果常溫常壓超導體真的被發現，那對我們未來的生活又會造成什麼影響？
這些問題是許多人的疑問，讓我們不要只讀新聞，更要讀懂新聞。在本月的關鍵科學院，我們邀請到國立成功大學物理學系助理教授黃建龍，帶我們好好認識這次發現的真實性、重要性以及可能發展。
Q1：超導體是什麼？
超導體這種材料大約在1911年左右被發現，其所具有最特別的物理特性有兩個：零電阻，以及抗磁性。
黃建龍說：「一般我們生活中的物體不外乎導體和絕緣體，兩者都多少帶有電阻，但超導體是一個沒有電阻的材料。而所謂抗磁性的意思，是只要你給它一個磁場，它就會排斥這個磁場，因此我們會看見一個現象：若把超導體放在磁鐵上方，它會飄浮起來。」
零電阻的特性有什麼重要的呢？舉例而言，目前台電公司將生產的電力送至家庭中使用，中間的傳輸使用的是銅線，便是因為銅的電阻較少，可以損耗較小的能量。黃建龍解釋道：「我們都希望台電生產100瓦，我們就收到100瓦的電量，但這目前還做不到⋯⋯但如果今天銅線我們全部都用超導線取代，那台電生產多少電力，我們就可以接收到一樣多的電力，不會有能量損耗。這對永續能源來說就會是很重要的發明。」
抗磁性的應用，最知名的便是磁浮列車。磁浮列車的原理是在軌道上鋪設強力磁鐵，若能在列車下方鋪設一排超導體，那列車就會浮起來，完全沒有摩擦力，因此只要給一點力量就能跑得非常快。
Q2：韓國團隊宣稱發現常溫常壓的超導體，為何引發如此關注？
超導體雖然有這麼多的應用潛力，但目前為止都需要很低溫的狀態下才有辦法出現超導的特性。在韓國這次的發表之前，最穩定的超導材料，也要到攝氏零下大概100多度。而就現有的技術來說，銅氧化物的超導體（俗稱高溫超導體）是較為實用的材料，但其超導溫度也要到約攝氏零下180度。要打造出這麼低溫的狀態又要花錢，經濟考量上來說就不好用。
專題下則文章：
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