【關鍵科學院】類似電影《咒》的「集體中邪」行為，該怎麼用科學解釋？

我們想讓你知道的是
像《咒》的電影中，村名集體誦念咒語，相信眾人祈願的力量能夠對抗強大的邪靈。針對這種類似「集體中邪」的行為，科學能夠給予什麼解釋呢？
「不要問！」、「不要問啦！」隨後喊著這句話的男子發狂似的大喊、逃竄於建築物之間，仿若被身後有什麼神秘不可知的生物所追逐，而村莊中的其他村民卻視若罔聞，群聚在一塊齊聲誦念著「火佛修一，心薩嘸哞」、「火佛修一，心薩嘸哞」......最後這名男子在眾目睽睽之下，以相當詭異的姿態喪命。相信有看過《咒》的人，對這個場景肯定依然心有餘悸。
究竟「邪靈」是否存在於世？集體誦念是否又真的能夠有效驅除「詛咒」的威脅？
為了有效理解物質世界，人們發展出了科學理論，來解釋眼前所看見的自然與現象。進一步來說，「科學」就是人類試圖解釋與理解物質世界的定理和法則，透過觀察、實驗和測量，創造出具有「可重複性的」的結果。
然而「靈異現象」的存在，卻大大反駁了科學。靈異現象的本質，就是泛指「超自然」或「無法用傳統科學方法解釋」的事件或現象。爲什麼呢？因為靈異現象通常無法預測或重複，所以人們很難透過科學方法去驗證、解釋超自然現象的成因。即使如此，科學依然可以作為一面透鏡，盡可能地提供不同角度的分析，去讓人們理解與接受他們所經歷的特殊體驗。
退一步回到《咒》，片中的村名集體誦念咒語，相信眾人祈願的力量能夠對抗強大的邪靈。針對這種類似「集體中邪」的行為，科學能夠給予什麼解釋呢？
《咒》正式預告：
社會共性與從眾行為
首先我們要理解，片中的村莊位置偏遠，因此村落中的群體行為具有強烈的「社會共性」。根據社會心理學的研究，人們在群體中容易受到他人情感和行為的影響，這可能是集體催眠 （collective hypnosis or group hypnosis）出現的原因之一。所謂的「從眾行為」，就是人們會願意追隨群體主流觀點或行為，以求獲得自己被群體社會接受。
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