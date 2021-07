隈研吾操刀東奧主場館「新國立競技場」，一場日本文化自明性 vs. 國際品牌的對抗

文:黃毓瑩

東京奧運籌辦至今波折不斷,因COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)攪局而延期一年之後,2021年8月在反對聲浪裡,義無反顧地如期舉行了。

扮演要角的奧運主場館「新國立競技場」於2019年12月落成,回顧它的興建過程也曾一度命途坎坷。在此之前就不得不先提及能讓設計建造在經過一番曲折和社會輿論之後,順利達標的建築師隈研吾。

Photo Credit: Strelka Institute for Media, Architecture and Design@Wikimedia Commons CC BY 2.0

隈研吾