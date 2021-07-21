從蜷川實花到超級瑪利歐，日本如何運用玲瑯滿目的創意展現超強軟實力？

為了迎接東京奧運，日本眾家設計師傾巢而出，且政府也巧妙將奧運結合日本特色的動漫人物，吸引眾人眼球。東京奧運搖身一變，成為日本展現「文化」實力的最佳場所。

由於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的影響，原訂2020年7月24日至8月9日舉辦的東京奧運，被迫延到2021年7月23日展開。雖然延期，但是從2016年里約奧運閉幕式開始，接棒下屆奧運的日本，就已經開始展現一連串琳琅滿目的文化軟實力，也讓東京奧運成為一場令人驚艷與期待的藝文盛宴。

本屆夏季奧運會是繼1964年東京奧運後，日本第二次取得夏季奧運主辦權，也是亞洲第一個兩次主辦奧運的國家，因此整個日本莫不竭盡全力宣傳本屆東京奧運，而身為世界流行文化大國，日本更在這次奧運會展現出各種軟實力創意及巧思，透過藝術、設計、表演等方式呈現，吸引全世界的目光。

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1980年代美國哈佛大學教授Joseph Nye提出軟實力的概念，他認為在國際關係中，一個國家在經濟及軍事之外的第三項實力就是軟實力，主要是文化、價值觀、意識形態及民意等方面的影響力，後來更引申應用於區域、企業、個人等領域。

2002年之後，日本才開始有軟實力的概念。2002年，美國《外交政策》雜誌提出日本動漫、料理及流行音樂等文化領域為日本的軟實力。2003年，動畫大師宮崎駿以電影《神隱少女》獲得奧斯卡最佳動畫片，日本政府相關人士、外交專家等認為日本動漫在國際間具備高人氣，可以成為一股軟實力。

2010年，日本政府正式在經濟產業省成立「酷日本」（Cool Japan）海外推展室，加強向海外推銷文化產業軟實力。而許多外國人因對日本動漫、電玩感興趣，連帶著學習日文，才對日本文化、特殊技藝、茶道、花道、和食、武術、日本國家產生興趣。

日本和食更被聯合國教科文組織登記為無形文化遺產，壽司、生魚片、壽喜燒、拉麵、天婦羅、懷石料理等美食更是日本大力向海外推廣的特色，也是吸引外籍觀光客消費的重點。日本四季分明，許多美食運用當令食材，加上職人充分展現食材魅力與精湛廚藝，展露「入魂」的精髓。

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奧林匹克運動會是世界頂尖運動員競技的舞台，主辦奧運也是國家實力的象徵。1964年的東京奧運，讓日本從二戰戰敗國的陰影重回到世界舞臺，而本屆東京奧運名為「發現未來」，則是讓自居先進國的日本，從經濟、科技、文化、生活、教育等面向；從動漫角色、電玩人物、日劇、歌曲、設計等角度，結合流行文化與歷史，著手進行社會革新運動，讓日本更開放、更貼近國際，發揮軟性經濟創意，輸出日本的軟實力，打造成為亞洲生活型態的先驅。

日本的軟實力展現在舞臺表演與影視娛樂產業，從安倍晉三前首相扮演超級瑪利歐、動漫人物、娛樂產業、國際知名藝術家設計一系列宣傳海報，都能看出日本利用宣傳本屆東京奧運振興國家經濟與文化產業，藉由日本文化體驗活動，透過東京奧運這個平臺，展現日本的各地方特色與在地精神，以軟實力外交的藝文特色拓展國際影響力，讓全世界看到日本文化的力量。

在2016年里約奧運的閉幕典禮，主辦方按照慣例在臨近結束時，交棒給下一屆奧運主辦城市東京，而日本則帶來東京奧運宣傳影片，短短2分鐘的官方影片結合了城市美景、體育競賽與Hello Kitty、《哆拉A夢》、《足球小將翼》、《Pac-Man》（小精靈）與《超級瑪利歐》等五個日本精挑細選的國際知名動漫及電玩遊戲虛擬角色，二次元文化讓觀眾更容易產生認同與共鳴，最後再由前首相安倍晉三粉墨登場，呈現讓全球觀眾驚嘆不已的日本創意，令世界刮目相看。

影片從穿著日本傳統女高校制服的女孩站在涉谷開始，接著出現充滿日劇風格的音樂，主軸是日本運動選手與五位日本具獨特魅力的經典動漫人物登場，以東京城市風光為背景，交織著新幹線列車、櫻花、東京鐵塔、雷門淺草寺、東京灣跨海大橋、天空樹、東京車站、富士山等著名景點與日本象徵物，將一顆象徵日本國旗標誌「日之丸」的紅色圓球傳到安倍晉三手上，此時安倍晉三搖身變成瑪利歐，一路抱著紅球前往涉谷，與等候在此的哆啦A夢會合， 哆啦A夢再從四次元口袋掏出《超級瑪利歐》系列招牌道具水管， 讓安倍直通穿越地球中心，從東京傳遞至另一端里約，並現身在閉幕式會場。

整段宣傳將日本國旗、象徵東京與日本的景觀、地點與事物、動漫與遊戲角色等交織成一個充滿和諧與對未來美好想像的影片，串連起奧運重點項目、主要文化景點，並融入日本享譽全球的次文化與軟實力，如此創意及巧思，顯示出日本雄厚的軟實力文化，打響了東京奧運的第一炮，也讓全世界開始期待東京奧運的舉行。

《足球小將翼》是知名漫畫家高橋陽一1983年開始創作連載，主角大空翼剛強不屈、矢不言敗的鬥志，激勵了日本足球運動，日本球星本田圭佑、香川真司等都表示深受《足球小將翼》的影響，更成為世界各國足壇的共同話題，阿根廷球星阿圭羅（Agüero）、義大利球星皮耶羅（Alessandro Del Piero）等，都是大空翼的粉絲。

據傳日本支援美國伊拉克戰爭期間，為避免物資運送被襲擊，也是以《足球小將翼》的圖案覆蓋車輛，成為日本輸出引以為傲的動漫文化所產生國際影響力的一大標記。

而安倍晉三在里約奧運閉幕式驚喜變身成為電玩主角超級瑪利歐，也讓全世界觀眾大為轟動，更在各國媒體及社群網站掀起話題。當時這個表演橋段引發全球熱議，許多人紛紛給予好評。其實安倍晉三原本並不太同意這項計畫。「說實話，當時奧運籌組會森喜朗會長向我提議時，我是不太願意的，理由是總理大臣打扮成瑪利歐真的沒問題嗎？其次是奧委會一直力求削減政治色彩，而且去里約得花20多個小時。」

安倍晉三表示，當時一切都按照日本排定的計畫進行，只是大會節目延遲了，因此他只好在水管裡多待了十幾分鐘才出來，不過他還是覺得滿酷的。但事後也證實，雖然大部分民眾對於安倍參與奧運的演出都給予正面評價，但在保守的日本政壇還是受到了部份人士的批評，而且過去確實從來沒有任何一國元首會親自參與閉幕式表演。

不過安倍晉三仍表示，之後某次參加各國領袖高峰會，世界銀行行長向他表示，女兒看了安倍的表演後被圈粉，因此希望能幫他女兒索取安倍的簽名。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 安倍晉三扮演瑪利歐現身里約奧運。

僅管日本卯足了氣力宣傳，但本屆東京奧運仍是波折不斷。一開始先是爆發奧運LOGO抄襲事件，接著東京奧委會審核選出札哈哈蒂（Zaha Hadid）標得奧運主場館設計案，卻又嫌此標案花費龐大，硬是撤換掉重新招標。

之後發生了奧委會未經過東京都同意，擅自將馬拉松競賽場地更改到札幌的政治鬥爭；最初受聘表演開閉幕式的企劃團隊，竟遭到奧運籌組會前會長森喜朗的架空，使團隊憤而退出；及森喜朗多次歧視女性的發言，引起國際輿論撻伐而辭職的醜聞風波。

而東京奧運LOGO的抄襲案也很快就重新募集構思，設計出一個充滿日本風格的新LOGO，新設計的LOGO源自日本江戶時代開始使用的「市松紋」棋盤圖（市松模様ㄞいちまつもよう），特色在於使用兩種不同顏色的方格交叉排列，和諧的排列方式也呈現出「奧運會讓各國共榮」的想法，向全世界傳遞東京奧運的訊息，也同步介紹日本的傳統文化。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

此外，NHK日本放送協會也為東京奧運，特別邀請名編劇宮藤官九郎創作，拍攝一部全4K畫質的大河劇《韋駄天～東京奧運故事～》，描述1912年斯德哥爾摩奧運至1964年東京奧運期間日本體育界的故事，集結了中村勘九郎、阿部貞夫、役所廣司、綾瀨遙、竹野內豐、安藤櫻、淺野忠信、星野源等眾多日本一線藝人演出。

故事以日本首位參加奧運會的選手金栗四三，與協助日本申辦1964東京奧運成功的田畑政治兩人的生平事蹟為主，帶領觀眾認識日本體育史及第一次申辦東京奧運的各種情況環境。

這種以戲劇引領觀眾認識歷史的方法，是一種文化方面的展示，可以讓觀者對奧運產生認同感，並立體化此項運動賽事。NHK WORLD-JAPAN更將劇集內容重新剪輯成6集49分鐘精華版《IDATEN The Epic Marathon to Tokyo》，搭配英文字幕在官方網站免費播出。

日本廣播協會節目《大家的歌》為了「NHK2020便於演唱及跳舞的應援歌曲項目」（NHK 2020応援ソングプロジェクト），特別邀約著名音樂人米津玄師，請他填詞、譜曲與製作單曲《紅辣椒》（パプリカ），由中小學生音樂組合Foorin演唱，充滿童趣與歡樂的曲調及舞蹈教學影片，發行後造成全日本轟動，從兒童的影響力擴大到全年齡段，成為日本的社會現象，引發了現象級的討論。

而《紅辣椒》這首歌更獲得東京奧林匹克運動會組織委員會的認可，成為東京奧運的應援曲，並翻譯成英文版本，集合了全世界各地的孩童畫面，將這首以小孩子的世界觀展望未來與夢想的歌曲傳遞給全世界。日本再次利用流行文化的能量，展現出強大的軟實力，將日本之美傳達給世界，呈現出文化與體育強國的姿態。

備受矚目的還有東京奧運組委會的奧運及帕奧官方藝術海報設計陣容，名單囊括了日本國內外知名的藝術家、設計領域創作者，包括《20世紀少年》漫畫作者浦澤直樹、《JOJO的奇妙冒險》系列作者荒木飛呂彥、日本設計大師佐藤卓、攝影師蜷川實花、藝術家Philippe Weisbecker、畫家大竹伸朗、平面設計師大原大次郎、書法家金澤翔子、藝術家鴻池朋子、野老朝雄、攝影師Takashi Homma、Viviane Sassen、美術指導Theseus Chan等，展現日本設計文化的獨特性。

Photo Credit: AP / TPG Images 東京奧運官方藝術海報設計相關產品

蜷川實花擅長用鮮豔華麗、大膽飽和的色彩創作，〈Higher than the Rainbow〉海報主角為輪椅籃球選手鳥海連志，點綴彩虹顏色設計，充滿堅毅、希望、體育精神等寓意，作品宛如一張完美的運動人像照。

Photo Credit: 〈Higher than the Rainbow〉

佐藤卓的〈五輪の雲〉以奧運經典象徵五環為元素，將原本環環緊扣的五環分開，重新定義了五環位置。荒木飛呂彥的〈神奈川沖浪裏上空〉是向浮世繪大師葛飾北齋名作〈神奈川沖浪裏〉取經而來，整幅構圖可見到海浪的蹤影，後方襯托著日本聞名的富士山。

Photo Credit: 〈五輪の雲〉

Photo Credit: 〈神奈川沖浪裏上空〉

為迎接東京奧運，日本奧林匹克委員會更與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA），聯手利用微型衛星「G-SATELLITE」把動漫人物「鋼彈」模型送上太空，將在東京奧運期間圍繞地球軌道運轉，向地球發訊加油，充分運用動漫的宣傳力量。東京奧林匹克運動會組織委員會並制定了《2020年東京奧運會官方計劃》，是一本涵蓋2020年東京奧運會所有景點的官方書籍，包括歷史、規則、亮點、頂級運動員照片、比賽場地、完整時間表與過去賽事的摘要。

著名作家村上春樹曾表示，20世紀八十年代西方社會對日本的印象只有汽車、白色家電與房地產。在平成初期，日本經濟泡沬爆破，百業停滯不進，唯獨軟實力依然蓬勃發展，動漫則是日本流行文化的象徵，改變了西方對日本文化的認知，並且影響深遠。

從動畫導演大友克洋的《阿基拉》到《寶可夢》，包含動漫在內的媒體內容產業市場，規模佔據了日本GDP的10％，見證道日本動漫產業的輝煌發展，即使當前韓國K-POP蔚為風行，日本動漫的內容、風格與實力，仍然深深影響著全世界，在全世界的文化產業發展也將會延續下去。

迎接即將到來的東京奧運，這將是日本軟實力的衝刺跑道，日本憑藉著精細與細膩的軟實力，為東京奧運注入新動力。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航