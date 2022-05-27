轉型正義是什麼？促轉會認知調查（下）：6成民眾支持成立專責單位，最大阻礙是「缺乏公信力」

文：李秉芳｜圖：梁敏萱

「促進轉型正義委員會」（以下簡稱「促轉會」）將於5月到期解編，將工作任務交接給各部會，並由行政院設置「人權及轉型正義處」以及透過「推動轉型正義會報」由院長親自整合監督。促轉會於2018年5月正式掛牌，成為台灣首個推動轉型正義工作的政府部門；將近4年的時間，促轉會啟動了不少工作任務，也引發了不少爭議。

《關鍵評論網》和ShareParty合作進行網路民調，針對台灣民眾對促轉會的認知調查，大家是否認識促轉會？對促轉會有何期待？認為促轉會最大的問題和困境又是什麼？

促轉會最該做的轉型正義工作是什麼？

填答問卷的受訪者中，多數人都認同促轉會目前做的「平復司法不法判決」工作，也可以說，促轉會這四年來撤銷不法判決的工作，其實符合社會大眾的期待；而緊追在後的則是促進社會和解，而開放政治檔案和清除威權象徵中則是多數人認為較次要的工作。

和政黨傾向的交叉比對則可以發現，中間選民和國民黨的支持者最重視「社會和解」，這和許多人擔憂促轉會會成為民進黨的政治工具來「清算報復」過去黨國體制不謀而合；而民進黨、民眾黨和時代力量支持者最重視「平復司法不公」。

值得注意的是，在轉型正義的工作當中，17歲以下的未成年受訪者最重視平復司法不公；而44到55歲的族群認為促進社會和解最為重要。而55到64歲的受訪者則認為「還原歷史真相」最為重要。

多數民眾認為，轉型正義工作應該由專責單位負責

促轉會5月解編後，各項轉型正義任務將依據任務性質，由常設部會承接，以推動各項轉型正義工作，如法務部主管平復國家不法及識別與處置加害者事項、內政部主管處置威權象徵事項、文化部主管保存不義遺址事項、衛福部主管政治暴力創傷照顧療癒事項、教育部主管轉型正義教育、國發會主管促進轉型正義基金之收支、保管及運用事項。

對此多數受訪者都認為，應該由專責單位來推動（62%），其主要理由是可以聘請轉型正義專業人才（35%）和業務和資源較不容易受到其他單位排擠（33%）；當中尤其以台灣基進的支持者明確支持專責單位；台灣基進日前也曾公開主張，促轉會解編規劃過於倉促。應通盤檢視組織法規與業務移轉的相關問題；並參考歐洲經驗，以設立轉型正義永久機構為目標。

不過認同各部會執行的受訪者，則考量這樣做的話讓轉型正義的觀念與認知遍及各個政府部門（30%），以及常設機關運作較為穩定（23%）；台灣民眾黨的支持者則較為贊同交給各部會負責。

轉型正義工作最大阻礙：就是促轉會自己？

最後民調也詢問，台灣推動轉型正義最大阻礙為何？結果各約有23%的人回答，促轉會缺乏專業和公信力人士，以及認為轉型正義成為民進黨清算政敵的工具；尤其是台灣民眾黨和國民黨的支持者普遍認為是後者原因；而民進黨和台灣基進則多數認為，是因為國民黨強力阻擋杯葛且不願配合。不過人數最多的「中間選民」則認為促轉會缺乏專業和公信力人士的緣故。

實務上促轉會的組織架構包括1位主任委員、1位副主委及3位專任委員，共5位專任委員，另外還有4位兼任委員。委員會中同一政黨、黨派不得超過3人，同一性別不得少於3人。立法委員與監察院委員不得兼任促進轉型正義委員會委員。9位委員由行政院院長提名，需經立法委員行使同意權同意後任命。而在任職期間，委員不得參加政黨活動。

行政院首屆提名黃煌雄、張天欽為主委和副主委；後來因為爭議的東廠發言事件，由東華大學華文學系副教授、專任委員楊翠接下主委位置，楊翠在促轉會延任後辭職；再由前民間真相與和解促進會執行長、專任委員葉虹靈代理主委的位置。雖然楊翠和葉虹靈都是學者出身，也沒有從事黨政工作，不過每一次申請延任、發表重要調查報告都會引發藍綠衝突的促轉會，似乎普遍仍給社會大眾缺乏公信力的形象。

幾位曾在促轉會工作過的委員、專員們，甚至是促轉會曾協助過的政治受難者第三代家屬都坦言，「東廠事件」對促轉會形象重傷，在那之後信任度大受影響；在那之後雖然換了主委，失言的張天欽也受到相關懲戒和處罰，但社會大眾對促轉會原本就很陌生、對政府推動轉型正義工作可能也抱著「半信半疑」的態度，所以這樣的失言對促轉會造成了不可逆的傷害。

本問卷搜集時間為2022/4/7 - 2022/4/11，取樣對象為台灣行動網路使用人口，有效樣本數：1968 份（已清洗IP重複 / 填寫時間過短及過長等無效資料），樣本水準95%信心水準下，誤差範圍2%。

後續關於排除轉型正義及促轉會兩題回答「完全沒聽過或不了解」的人＆促轉會回答「完全沒聽過或不了解」: 總計832人。從各縣市共收到1968份有效問卷樣本，其中各政黨支持者樣本數為中間選民976份、民進黨321份、其他政黨310份、國民黨200份、台灣民眾黨94份、時代力量46份、台灣基進21份。

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核稿編輯：翁世航