轉型正義是什麼？促轉會認知調查（上）：3成民眾誤認是民間團體，和黨產會「傻傻分不清楚」

文：李秉芳｜圖：梁敏萱



「促進轉型正義委員會」（以下簡稱「促轉會」）將於5月到期解編，將工作任務交接給各部會，並由行政院設置「人權及轉型正義處」以及透過「推動轉型正義會報」由院長親自整合監督。促轉會於2018年5月正式掛牌，成為台灣首個推動轉型正義工作的政府部門；將近4年的時間，促轉會啟動了不少工作任務，也引發了不少爭議。

《關鍵評論網》和ShareParty合作進行網路民調，針對台灣民眾對促轉會的認知調查，大家是否認識促轉會？對促轉會有何期待？認為促轉會最大的問題和困境又是什麼？

過半民眾表示「完全沒聽過」轉型正義和促轉會

問卷一開始就詢問受訪者，「知道轉型正義、促轉會是什麼嗎？」兩題都有超過一半的人回答「沒聽過，完全不了解」而回答「有聽過，但不太了解」的人也都佔了約25%，自認為「還算了解」和「非常了解」的人加起來都不到1/4；尤其35歲以下的民眾都對此議題普遍不熟悉；由此可見，對多數台灣民眾而言，轉型正義仍是非常陌生的議題，而促轉會這個單位更不在大家平常關注的範圍內。

另外促轉會是具有調查權、司法權且透過政府預算來運作、受國會監督的政府單位；《促轉條例》規範促轉會為任期僅2年，必要時可以申請延任並經國會同意後通過；但實際上超過八成的受訪民眾都對促轉會的定位並不清楚，有不少人以為促轉會是民間團體（31%），另外還有46%人以為促轉會是沒有任期的常設單位。

與政黨傾向交叉比對下，最了解促轉會組織定位的是國民黨的支持者，台灣基進次之，可能原因在於促轉會經常處理高度衝突的議題，所以國民黨和台灣基進這兩個政治主張較為強烈的政黨支持者反而較常接受到資訊；而民進黨支持者中，有超過一半的人不知道促轉會其實是政府單位，近半都以為促轉會是民間倡議團體。這似乎也呼應了民進黨立委管碧玲日前曾說的，促轉會在帶動引領社會認識、支持轉型正義上，可以說是失敗的。

促轉會到底在幹嘛？和黨產會「傻傻分不清楚」

《促轉條例》明定促進轉型正義五大任務包括開放政治檔案；清除威權象徵、保存不義遺址；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解；不當黨產之處理及運用和其他轉型正義事項。

然而實務上，「追討不當黨產」為不當黨產處理委員會的工作，那是另一個獨立運作的委員會；促轉會在官網上說明，促轉會的業務編組共分為4組：還原歷史真相組、威權象徵處理組、平復司法不法組、重建社會信任組；其中與黨產有關的工作為「不當黨產收回後特種基金之成立與運用規劃」，內容包括彙整國際間不當黨產處置經驗、召開跨領域專家會議、邀請公民團體進行對話，以研擬符合期待、合理合憲之運用與管理方法。

不當黨產處理委員會3月時在立法院報告中說明，截至今年2月底止，移轉不當取財產國有案件共5件，自其他財產追徵價額案件共6件，金額總共約815億元；不過因為多數案件都進入行政訴訟階段，因此黨產會實際取得的現金僅有18億，土地則約22億元以及部分建物。這些工作和訴訟都由黨產會負責。

促轉會成立4年來，辦理了8批刑事有罪判決撤銷公告，總共撤銷了5954件判決，替上千人平反，這也成為促轉會最為人所知的工作成果；除此之外，促轉會截至去年底止，追蹤全台威權象徵主管機關進行處置規劃，總共1546處當中，移除並同意處置的約有514個，執行成果為33%。另外促轉會也審定並公告二二八事件相關不義遺址共25處，白色恐怖相關不義遺址為17處。

對於促轉會到底在做哪些事情，台灣基進支持者的回答正確率較高，且清楚促轉會的一項重要任務是調查威權時期的案件，包括陳文成命案、林宅血案等；接著能夠回答正確的依序是民進黨支持者、中間選民；他們認知中促轉會的工作則以處理全台不義遺址為主。

不當黨產委員會的工作政治衝突性高，且目標相對更為具體，好幾次黨產追討案件包括婦聯會、救國團、中影等知名案件，都引發不小社會爭議，被追討的對象大多不服黨產會的決議，發起行政訴訟，像婦聯會就和黨產會纏訟多年。許多人認為，追討不當黨產為促轉會工作成果，實務上促轉會負責的內容主要是後續特種基金的運用與規劃。

另外根據政黨傾向的交叉分析比較，中間選民最能在多個選項中，正確回答促轉會工作成果，民進黨次之。不過能正確回答全部者幾乎沒有，因此可以說，實際上了解促轉會這些年來到底做了什麼的民眾並不多。

曾在促轉會擔任委員的律師、學者們也坦言，社會大眾應該普遍都對轉型正義工作較為無感，促轉會這幾年做下來可能至少讓民眾不那麼排斥轉型正義，不過實際上做了哪些，除非民眾本身就有親友是政治受難者，或是家族曾遭逢相關歷史事件，否則多數人並不關心促轉會的工作。

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核稿編輯：翁世航