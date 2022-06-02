是促轉會公信力不足，還是社會沒共識？——寧靜革命的台灣，轉型正義之艱難

促轉會在今年5月30日宣告正式解散，結束從2018年5月掛牌至今，為期4年的任務；作為台灣第一個專責處理轉型正義工作的獨立機關，促轉會承接了解嚴至今超過30年來，政治受難者及其家屬及眾多民間團體的期待，然而在解散之時，卻沒有太多「功成圓滿」的掌聲與感謝，反而許多擔憂、不滿與質疑；而從頭到尾都「不喜歡」促轉會的國民黨更稱解散是「疫情中難得的好事」。

我們在〈與時間賽跑的轉型正義工作：促轉會在正式解編前完成了哪些任務、哪些「未完待續」？〉一文，盤點了促轉會4年來的十大任務成果，這篇文章則要來看看，促轉會如何在高度政治對立的情況下工作，他們遇到哪些困難與挑戰，而部分工作力有未逮，又有什麼可能原因？

折衝下產出的促轉條例，給了空間也給了侷限

《促轉條例》在2016年由民進黨團提出，國民黨當時多管齊下展開反制，立院黨團提起釋憲案聯署，智庫開記者會稱「台灣沒有威權時代，怎會有轉型正義問題？」國民黨立委們提出多個提案杯葛，並企圖把日治時期、原住民族都納入。後來更傳出由民進黨黨團總召柯建銘私下與藍營溝通，用「暫不處理」《促轉條例》，讓當時爭議的「一例一休」闖關。



在爭議中，《促轉條例》在民進黨人數優勢下，2017年底三讀通過，並明定威權時期就是黨國統治時期；時任國民黨主席的吳敦義公開痛批《促轉條例》明顯違憲違法，前總統馬英九也表示，政府對這類案件從認錯、道歉、賠償、立碑、恢復名譽還有訂定國定假日已做了20多年，與德、日、中相比都不算少，不需要《促轉條例》。

曾任促轉會委員，主要負責平復司法不法工作的律師尤伯祥回憶，當時的政治環境跟現在不太一樣，反對轉型正義的呼聲很大，社會對轉型正義的認知也不太清楚，甚至可說被「污名化」。雖然民進黨剛成為國會多數，但要通過這法還是面對不少阻力；《促轉條例》是政治上的折衷結果，註定促轉會被賦予的權力和任務都有侷限。

尤伯祥舉例，在《促轉條例》所列舉的四大任務中加上「其他事項」，看起來非常遠大，然而實際上促轉會具有的權責，能做的具體就是平復司法不法、撤銷判決，另外還有徵集政治檔案。

而這樣的「原則性立法」，一方面給了促轉會空間，但實在上事情能不能做成，各個大部會願不願意配合這個任務期僅有2年的三級獨立機關，則是得打上個大問號；就有前促轉會委員透露，「如果高層沒有足夠的政治意志說要來做，真的很困難，沒有人會理我們」。

以處置威權象徵為例，尤其是中正紀念堂的轉型，中正紀念堂有自己的法源和主管機關，促轉會很難直接改變其定位及內部的規劃；而全台各地的銅像、路名，促轉會也沒有這麼多人和強制力去動手移除，尤伯祥直言，「假如立法當時規劃的促轉會權力有這麼『大』，那促轉會的編制就不能這麼小，而且要有具體權限，不是只說規劃推動。」

促轉會代理主委葉虹靈則說明，在《促轉條例》出現前，陳水扁年代做的是賠償和平反，當時民進黨首次拿到執政權但「朝小野大」，只能做些不需法源，行政權就可以做的如創立人權園區，保存監獄等；2016年是民進黨首次同時掌握行政和立法，必須回應民間多年期待，決定採取框架式立法，先找一群人組團隊來研究一下，規劃接下來怎麼做，因為不是常設機關，排除組織法、基準法的各種適用。



尤伯祥笑著說，《促轉條例》絕對不完美，但某個角度來看，也是聰明而務實的作法，很多人認為台灣要學習南非設立「真相與和解委員會」，但兩個國家的政策環境不同，給委員會的權限也是天差地遠，以2016年台灣的政治現實來說，讓這個單位先成立，針對威權統治體系開始探勘工作，了解統治樣貌，再進一步推動轉型正義，比很多人期待的「直接開幹」來得務實。

2年「任務期」如何影響促轉會的運作？

而即《促轉條例》中，明定促轉會任期為2年，如果須延長需提報行政院一次可延1年；促轉會在2020和2021年各申請延任一次，幾乎每次都遭到藍營強力杯葛外，綠營的民間團體也多有不滿。

葉虹靈表示，2年雖然可以延任，但不管是預算、人事、外部單位合作、委託研究等，都處在高度不確定的狀況；2018年5月掛牌成立時，因為是年中，沒有先編預算只能動用行政院的第二預備金來運作；到了2019年因為任期關係，只能編到2020年的5月，往後每次延任編列預算，都只能編半年。

同樣這也不利於人才培養和招募，葉虹靈坦言，任務機關沒有正式員額，除了主委、副主委和專兼任委員們，大部份職缺都是約聘雇；對一個要培養職涯的人來說，「2年」的經歷尷尬；假如要找個法律背景的人，「這人有律師資格，那幹嘛不去當律師賺錢就好？」

也有促轉會員工透露，每次招募新人，跟對方簽工作合約，很多人看到簽半年都會猶豫再三，雖然申請延任並通過非「完全不可預測」，但他們不能預設延任一定過，一定拿得到下半年預算。所以若不是非常了解促轉會狀況、對轉型正義有熱忱的人，很難來這裡上班。

葉虹靈也說，在公務體系裡，要找到認同轉型正義的人已不容易，大部分公務員會認為這很政治敏感、不敢碰，「怎知道政黨輪替會不會怎樣？」被促轉會「借調」的公務員也因制度關係考績直接乙等，要找人也有難度。

葉虹靈坦言，這些「柴米油鹽」很實際，2年作為初始框架設計真的有點短，公務機冠要擘劃施政目標都會有中長期，但促轉會能怎麼設目標？很多和民間單位的合作都只能試辦，委託研究案都是半年到8個月，必須在很短時間內設定目標，且必須是短期內就能達到的。

葉虹靈也表示，有很多人對促轉會申請延任不理解，認為只有「規劃研究」怎麼可能兩年做不完，但條例中就有要執行的部分，「平復司法不法查怎麼平復而已，是要真的公告撤銷判決，威權象徵要『清除』，這就是執行」而且有很多政治受難者，好不容易等到民進黨全面執政了，這些人希望的是「立刻動手做」。

促轉會得在各方期待及高度不確定和變動的狀況下，摸索找出工作方法，不過也許也是這樣的「體質特殊」，葉虹靈認為，促轉會的特色就是組織扁平，反應快，團隊成員都有很強的意志和熱忱面對工作，也比較不會受到公部門框架和公務員潛規則的限制，「我們很急的公文最快10分鐘就能簽完，這是公部門中很不可能的事；之前有立委說有病危的政治受難者想要趕快看到被平反，那撤銷他判決的公文就能很快完成，送去醫院。」

葉虹靈表示，一般公務機關彼此行禮如儀，井水不犯河水，但促轉會不輕易接受這些框架；例如司法院過去對於政治檔案徵集的配合度不高，檔案局要不到東西，也只能4年發一次函要求配合，「我覺得就是需要觀念溝通，我們就會積極去拜會，說明理念；國防部也是，有談就有機會，像是調查局、國安局這種難度特高的機關，他們還是緩慢有進步的。促轉會比較有『有被討厭的勇氣』吧！」

政治意志還是社會共識，在「寧靜革命」的台灣如何推轉型正義？

在《關鍵評論網》所做的民調中，詢問受訪者台灣推動轉型正義最大阻礙為何？結果各約有23%的人回答，促轉會缺乏專業和公信力人士，以及認為轉型正義成為民進黨清算政敵的工具。都顯示出，2018年的張天欽內部會議錄音外流的「東廠事件」對促轉會的傷害。

葉虹靈表示，促轉會當時剛成立3個月，很多員工才剛搞清楚公文怎麼簽、預算怎麼編，就發生這事情，對當時的團隊是個重擊。東廠標籤很難撕掉，定錨效應後就會限制後面的行為，「正是因為大家對轉型正義沒有共識，我們如果要去國民黨要政治檔案，他們一排立委在那邊，你能怎麼辦？」而面對「東廠」的稱號被叫到解散，事到如今她還是忍不住想問，「4年來做的哪件事情真的稱得上東廠嗎？」

而東廠事件及後續效應也顯示出，台灣社會對轉型正義的認知還有不少「誤解」，認為轉型正義就是「清算前朝」，而促轉會能不能「導正視聽」建立新的論述，獲得社會信任，又是另一個問題。

速度太慢、得到的支持不夠多、政治意志力貫徹不足，這些都是可能（促轉會做得不夠好）的原因，這就好像我們民主化的過程，不是一步到位的。看其他國家轉型正義的歷史，再來看台灣民主轉型的過程，就是一種和稀泥、分期付款的民主化，很多時候，這社會是選擇妥協的。——立委范雲

范雲說，轉型正義無法成為台灣的主流價值，還是跟歷史過程有關。台灣沒有經歷威權體制解體的斷裂過程，也沒有哪個獨裁者逃亡、退位，「這使我們在價值上沒那麼清楚，或比較想要和稀泥的和解。」

尤伯祥也直言，「台灣走的是寧靜革命的路線，南非在在歷經轉型正義前，經歷很長時間的流血衝突，但台灣是寧靜革命，寧靜革命有其好處；然而沒有直接受害的民眾，對轉型正義感覺不強烈。」同樣身為委員的陳雨凡也坦言，台灣「寧靜革命」的代價，就是無法處理加害人這塊，當年威權統治政黨到現在仍有政治實權。

尤伯祥解釋，和國外相比，東歐國家的共同特點即在民主化前，內部就有很多反對共產黨的勢力存在，但礙於被蘇聯控制、俄軍駐紮難以反抗，1989年蘇聯自己垮台，這些國家在一年內幾乎全部都民主化；整個社會過去累積很多對共產黨的痛恨及對民主轉型的渴望，希望把長期被監控、壓迫的真相挖出來，轉型正義工作才得以在民主化後就立即開始。

但台灣不同，過去實施威權統治的政黨並沒有被推翻，而是透過政黨輪替換位；尤伯祥解釋，國民黨當時來台，是走在當年「歐美自由民主」的陣營，加上戰後嬰兒潮以及韓戰、越戰帶來的經濟紅利，讓國民黨統治下的台灣經濟快速發展，「當大家都能過上好日子，恐怖統治好像就正當化了，對大部分人來說，只要你不干預政治，經濟成果讓人在物質上獲得滿足，好像這些犧牲都是必要的，獨裁也是必要的了。」



尤伯祥說，這種狀況和西班牙、南韓比較類似；西班牙是佛朗哥右翼獨裁政權跨台後，在皇室支持下開始民主化轉型，也是漸進式的，所以一開始很難去處理佛朗哥時代的既得利益者，一段時間後隨著歷史真相還原、各種檔案出土，民眾才有認知；過程中同樣遇到很多困難，社會不是那麼支持。

而這恐怕也是台灣轉型正義有不得不面對的挑戰；當威權體制的受難者和參與者都在凋零，越來越難找到人見證當時發生的事，轉型正義工作開始的太晚，每兩年一次的選舉讓政治對立升高，藍綠互稱彼此是「威權統治者」，轉型正義的認知，要如何在群眾的心中萌芽？

葉虹靈表示，當她看到政治檔案中，過去大法官的解釋，軍法官的訪談，有許多說法都在傳達：這是當時整體大環境、情勢所逼下的「不得已」。更讓她覺得，「就是因為我們隨時都有台海危機，國際情勢又如此特殊；所以這個反省和思考才更重要，當國家宣稱有重大危機的時候，政府跟人民的間那條紅線畫在哪裡？怎麼避免人民的權利被國家侵害？」



葉虹靈說，很多人以為轉型正義是「拿明朝的劍斬清朝的官」，好像只有誰贏誰就對，但她認為轉型正義的意義是未來性的，是想找到一個「共同體的認知」，即「當年到底發生了什麼事，我們怎麼看待同胞當時受到的傷害？」雖然她認為隨著政治環境改變、媒體資訊的碎片化，要有形塑「共同」越來越困難，但講清楚什麼是對的錯的，才有「nerver again」這結果，而不是一句陳腔濫調的口號，

「不然好像變成大家都沒有對或錯，都是體制的錯；我不覺得標出那個行為人就一定要懲罰追究他，但一個錯誤的行為沒有說出來是錯的，好像我們對受害者的痛苦不置一詞，那它還是錯的嗎？」

談回解散的促轉會，葉虹靈坦言，理想上，她個人認為還是有專責機關來負責某些工作，在時限內完成會比較好，但以現在的政治社會條件，促轉會沒有繼續延任的理由和可能，也許未來整個社會有了足夠的共識和動力，再有專責機關來處理轉型正義，「也不是沒有可能。」

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核稿編輯：翁世航