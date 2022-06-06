轉型正義的未來何去何從：促轉會未能「咎責加害者」，法務部接手各界擔憂

2019年12月，總統蔡英文在尋求連任時，發布了一支名為「從世界愛上台灣」的宣傳影片，當中細數了多項台灣的優點，包含了全民健保、社會治安良好、民主自由等。轉型正義是其中一項，影片配上的文字是「國家需要面對歷史，才能前進。轉型正義是台灣人的勇氣」。

如今，總統蔡英文已順利連任，促進轉型正義委員會（以下簡稱促轉會）已於今年5月底任期屆滿解編，象徵其階段性任務告一段落。轉型正義後續將交由行政院推動轉型正義會報，並增訂六大部會承接應辦理事項。行政院也在5月底前設置「人權及轉型正義處」，持續推動國家人權與轉型正義政策。

促轉會功成身退，承接業務的部會後續又打算如何推動相關業務？社會各界對於轉型正義未來的發展有著哪些擔憂？《關鍵評論網》採訪了民間團體、學者、受難者家屬，以及相關部會，解答上述兩大問題。

社會對各部會承接促轉會業務有何擔憂？

談及各界對各部會承接促轉會工作的擔憂，也與他們對促轉會的工作評價有關。

經濟民主連合召集人賴中強指出，推動轉型正義在他心中有幾個里程碑，首先是社會突破不能談論的禁忌，接著是承認被害者的存在並給予賠償或補償，第三個則是追究加害者責任，最終才是社會和解。

賴中強表示，若從促進轉型正義這幾個重大的階段來看，蔡英文政府並未從補償被害者，邁向追究加害者責任。但他也承認，評價蔡英文政府在推動轉型正義方面一事無成，也不盡公平。

賴中強表示，他認為轉型正義接下來最重要的就是，政府必須透過某些方法追究當年加害者的責任。然而，他對於能否追究到具體的當事人，並未有太大的信心。「真正的加害者可能都已經不在世了，威權統治時期晚期的加害者可能還在，但也因為如此，相關機關才會將出現在政治檔案上的公務員姓名遮掩住，等到數十年後才公開，到時這些人又不在世了。」賴中強表示，若追究個別行為人是困難的，他認為至少要透過某些方式追究威權時代機關的責任。

賴中強指出，追究加害者「責任」指的若是法律責任，首要處理的就是必須訂定特別法，排除原先對於法律責任的時效規定。如果說追究的是道義或是政治責任，而是社會希望能夠透過某些正當法律程序審判這些加害者，要求其道歉的話，那麼就得先立法訂定相關條例。

對於促轉會解編後由各部會承接相關工作，賴中強表示，威權統治時期所培育的公務員，是否勝任承擔推動轉型正義與平復不義的責任，不無疑問。他指出，威權統治時期歷任檢察總長，更可能是不義體制的關鍵樞紐。「由學長學弟傳承的檢察體系來平復司法不法，我們該給予多大的期待？」

二二八受難者李瑞漢的家屬、台灣教師聯盟理事長李慧生表示，追究責任是一定要做的，因為相關的研究報告已經足夠，這也是家屬想看見的。李慧生表示，歷史上諸多侵犯人權的重大事件（如林宅血案、陳文成事件），促轉會確實做了許多研究與調查，但卻無法落實辨識與處置加害者。

她表示蔣介石在威權統治時期的責任是需要討論的，「政府能否非常明確地告訴台灣人民，這些人在二二八事件裡需要負責的責任。唯有經過這樣的討論，我們才能教育學生或是後代，為什麼蔣介石的中正紀念堂，許多家屬看到會不高興。若沒有交代這段威權統治時期的歷史，我們該如何教育後代。」

對於辨識與處置加害者，台灣民間真相與和解促進會（以下簡稱真促會）理事長陳嘉銘坦言，真促會內部因為成員背景多元，尚未有一致的看法。但他表示，「若將這項工作直接交給法務部，可以預期情況是滿糟糕的，因為他們不見得能夠有深度的討論。」

陳嘉銘表示，真促會認為加害者處置交由法務部接手的危險，在於法務部屬於行政權的一部分，而行政權掌握在某個政黨手中，「如此一來，轉型正義的反對者會認為執政黨實際是在做政黨清算。」

立委范雲表示，轉型正義到目前為止，做得較為不足之處的確是「識別及處置加害者」此項任務，「我們到處看到受害者，卻不清楚加害者是誰。」她表示這次《促轉條例》的修法過程，已明確規定這部分未來「另以法律定之」，法務部即使是這項任務的承接單位，相關法案最終仍是要在立法院三讀通過。

范雲指出，轉型正義處理的即是國家過去如何系統性地侵犯人民的權利，在這些系統裡面一定有加害者及其合作者。參考歐洲國家的經驗，加害者的圖像應該會是個同心圓。范雲表示，識別與處置加害者的前提，在於相關的政治檔案必須完整公開，「如果連真相都沒有，那我們後續如何識別與處置加害者」。

對於行政院將以會報的形式監督各部會推動轉型正義政策的進度，李慧生表示她擔心會報的功能若只是讓各部會彙整，到時候可能淪為各部會互相踢皮球，不見得能夠真的推動許多工作。

她指出現行在監察院底下有個國家人權委員會，若是將促轉會的業務移交到此單位，位階較促轉會高，也許是個可行的方向。

Photo Credit: 中央社

另一個經常受到關注的議題就是中正紀念堂的轉型，陳嘉銘指出，此空間與裡頭的蔣介石銅像，如果沒有經過社會討論，即使交給文化部，也無法順利推動。

陳嘉銘指出，中正紀念堂乘載了太多人的情感，當年蔣介石在戰亂中將國民黨的軍隊帶到了台灣，以至於現在有許多老兵非常感念蔣介石的恩情。「處理中正紀念堂的轉型，必須要有一個領導人是受到社會尊敬，能夠傾聽不同族群的聲音，必且試著讓支持蔣介石的人民明白，蔣介石曾帶來哪些傷害，因此我們勢必要基於國家立國的基本價值處理這個空間。」

陳嘉銘另外指出，促轉會請各地方政府配合移除蔣介石銅像，此舉對建立台灣社會的民主文化並沒有幫助，因為這項工作的前提在於，社會各方要能夠深刻討論蔣介石的功過是非。

陳嘉銘表示，促轉會到目前為止的工作方式，對真促會而言都是相當單向且制式化的溝通，未能讓不同政治立場者深入傾聽彼此的聲音。以蔣介石銅像為例，「反對（移除銅像）者可能會不贊同你對威權統治時期的描述，甚至會為兩蔣辯護。促轉會對我們來說，理想的角色是進行高層次、戰略性，並且能深化民主價值思考，以利建立真正的民主文化。很可惜他們並沒有達成這目標。」

轉型正義的未來將何去何從？

陳嘉銘談及，《促轉條例》不論制定得如何細密，主政者若是不具備政治意志繼續推動轉型正義，光有法律也是徒勞無功。陳嘉銘指出，轉型正義在理念上看起來很漂亮，但實際進入到執行層面，就會發現有許多困難要著手處理。「有些工作遭遇的困難是非常激烈的，例如中正紀念堂轉型、移除蔣介石的銅像，這都涉及與軍方溝通。」因此他認為主政者須具備十分強大的政治意志，以及事前縝密的規劃。

對於促轉會自成立以來的成績，陳嘉銘表示他認為《促轉條例》通過之後，這波轉型正義的動能並未成功。他指出，目前是將沒有爭議的行政工作交由各部會，但其核心工作尚未完成，而在可預見的未來，行政部門也不適合推動這些核心工作。

陳嘉銘表示，核心工作涉及高度的社會對話，這是行政部門做不來的。「社會需要的是超越政治立場、跨族群的領袖與機制來執行，交給行政部門推動的話，在我們看來就是煙消雲散。因此我認為真正重大的事情在短期內將看不到進展，可能需要再等上一段時間。」

李慧生表示，推動轉型正義需要時間，也需要政府部門設置專責機構處理。她認為未來推動轉型正義需要由更有領導與執行能力的人負責，並且將重點放在執行而非研究，才能夠延續蔡英文政府尚未完成的工作。

已卸任的促轉會代理主委葉虹靈表示，以她個人的看法，還是建議可考慮由專責機關推動部分轉型正義任務，但這個專責機關的存在必須是有時限性的。她表示，「自我糾錯對國家來說是非常困難的。」

葉虹靈表示，承接轉型正義業務的各部會條件不同，有些部會可能對承接業務熟悉，又有企圖心接手，就會比較進入狀況。她指出承接業務的各部會需要接軌期是可以預期的，因為他們也會需要時間與耐性摸索。重點就在後續各界要如何持續關心與監督，而不是讓這些業務在促轉會解編時獲得一波關注就沒了。

賴中強再度強調，轉型正義工作的推動，到目前為止在他看來是執政者的決心不夠，對民主的信念也不夠堅持。他表示，抵達轉型正義終點的方法可以不只一種，但他目前所見並非執政者有想要貫徹目的，只是方法不同。「我們所期望的是一個不追究加害者的轉型正義嗎？那麼，正義在哪裡？」

賴中強表示，推動轉型正義意味著執政者在一定程度上，必須與威權時代的統治象徵決裂，為的是建立起台灣人對於民主價值的堅持與大是大非。如果執政黨的主要領導人沒有這樣的決心，為了轉型正義，必須與保守勢力某種程度的劃清界線，「那我們的轉型正義其實很難真正往前走。」

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核稿編輯：翁世航