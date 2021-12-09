阻斷「傳染途徑」是防疫關鍵，北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人360度全方位消毒更有力

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阻斷「傳染途徑」是防疫關鍵，北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人360度全方位消毒更有力2021/12/09 ,
新聞
廣編企劃 Sponsored
我們想讓你知道的是
酒精、漂白水只能針對物體表面進行消毒，對於飄散在空氣中經由「飛沫」或「氣膠」途徑傳播的病毒、病菌卻是束手無策。北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人，透過360度的UVC紫外光，破壞空氣中的病菌或病毒核酸結構，使其失去傳染活性，達到全面的清潔及防護效果。
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情席捲全球，從2020年初延續至今，不僅讓民眾更加落實個人衛生防護，也深刻體會「公共衛生」的重要性。然而，一般民眾熟知的酒精消毒或勤洗手等清潔方式，雖然有一定程度的防疫效果，但仍無法徹底滅菌。
COVID-19病毒難防？「飛沫」或「氣膠」這兩個傳染途徑是關鍵元凶
國防醫學院公共衛生學系教授朱基銘博士表示，COVID-19病毒之所以難防，關鍵在於它是透過「飛沫傳染」和「氣膠傳染」這兩種途徑散播，比起常知的「接觸傳播」更難以阻斷傳播鏈。
COVID-19 病毒的傳播距離最遠可到達2-10公尺，還能在空氣中持續懸浮數十分鐘至數小時。傳播範圍廣，存活時間長，並保持一定活性，這些都是COVID-19病毒在短時間內造成全球大流行的關鍵。
要阻斷病菌擴張，最重要的是傳染途徑的消毒
朱基銘博士補充，從流行病學的三角模式中，可知道流行病的傳播是由「感染源、傳染途徑、宿主」這三者構成。因此，要阻斷病毒或細菌的擴張，除了對感染源的掌握，最重要的還是傳染途徑的消毒。
大型醫院、健檢中心、飯店／民宿、辦公室、餐廳等公共場所，由於進出人數多又複雜，加上病毒、細菌容易透過中央空調管線進行大規模傳播，要做到全面消毒、殺菌有難度。這也是全球頻傳院內感染，或是防疫旅館、大型機構集體感染 COVID-19 的原因之一。
酒精、漂白水只能消毒物體表面，無法全面抑制病毒活性
目前除了保持社交距離、戴口罩等防疫措施外，最常見的就是在公共場合使用酒精消毒手部，以及漂白水擦拭環境等化學性殺菌的消毒方式。但朱基銘博士提到，酒精、漂白水消毒在防疫上仍有限制。
首先，兩者只能即時消毒手上及物品當下沾附的細菌、病毒，如果雙手在清潔後又去觸摸其他地方，依然有接觸到病菌的可能。第二，利用酒精、漂白水擦拭的方式只能針對物體表面進行消毒，對於經由飛沫、氣膠傳播，飄在空氣中的病毒，便難以發揮抑制效果。
另外，像是漂白水稀釋後24小時內要用完，存放太久殺菌效果會降低。酒精不是對所有病毒都有效，像是沒有外套膜的病毒，例如：腸病毒、諾羅病毒、輪狀病毒、金黃色葡萄球菌、退伍軍人桿菌，就沒有辦法有效被殺死，也是值得注意的一環。
避免院內感染、群聚事件，需交互使用化學性＋物理性消毒
因此，朱基銘博士表示，從流行病學來看，想降低院內感染、防疫旅館、大型機構群聚事件的發生，建議除了酒精、漂白水擦拭等化學性消毒方式，也可以加入物理性消毒方式，交互搭配使用效果較佳。
常見的物理性消毒方式，包括開窗通風、煮沸、高溫蒸氣、乾熱型的滅菌，以及遠紅外線、UV光消毒等。當中的UV光、遠紅外線消毒是利用紫外線、遠紅外線燈，透過光線穿透病菌的細胞膜、細胞壁，打壞病菌的遺傳物質，讓它沒有足夠的活性，藉此削弱病菌的傳播及繁殖能力。其中，遠紅外線的強度較低需要經過長時間的照射，才能達到滅菌效果。
紫外線則是透過 UVC 紫外光線破壞細菌或病毒 DNA 結構，可以快速將整個空間、還有空間內的空氣，做全面地消毒、殺菌。
近期研究證實，在 UVC 能量 3.7-16.9 mJ／平方公分的狀況下，只要照射數秒即可完全滅活 COVID-19 病毒，使其失去傳染活性，且 UVC 同時也能顯著降低白色念珠菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌等菌數，特別是輔助減少抗藥性菌株的危害。因此，醫療院所常透過紫外線消毒燈具來做空間中的消毒與清潔。不過，朱基銘博士也提醒，使用紫外線消毒時，人員需要離開現場，避免眼睛或皮膚被光波灼傷。
傳統紫外線燈大多都是在小空間的使用範圍，像是器皿的消毒機器，或是開刀房等特定空間的消毒，採用固定位置的照射方式進行。當環境、物體離紫外燈越遠，消毒的成效就會越差，太近則有人員及動植物照射到紫外線燈的風險。
北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人能在高危環境中自主移動，清潔消毒更給力
新型的「北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人」結合紫外線燈與智能電動車的優點，透過定位智駕，在高危環境中可自主移動，近距離靠近消毒目標，達到360度全面消毒、抗菌零死角的作用。同時，它還能透過人機協作方式，根據場域客製消毒計畫，並進行安全監測，在環境有人員、動物經過時自動關閉，是相對安全且有效的做法。
對比傳統紫外線消毒需耗時 2-8 小時，北歐立淨超紫C光智駕殺菌機器人，在照射充足的 UVC紫外線能量下，僅花費 10-15 分鐘就可以達到消毒滅菌的效果，對於進出人數多又複雜的公共場所，像是大型醫院、診所、飯店旅館，在使用及操作上都更便利且人性化。
資訊來源：友信醫療集團、國防醫學院公共衛生學系教授朱基銘博士；文：關鍵評論網媒體集團廣編企劃 ；場地提供：童綜合醫院高級健康檢查中心。
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