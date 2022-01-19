人機合一新型態微創手術，外科醫師的第３隻手——精準持鏡機器手臂，穩定內視鏡影像提升手術品質

隨著科技進步，微創手術已成為一般外科治療的趨勢，「精準微創」更是現階段的目標。新型的「內視鏡持鏡機器手臂」彷彿是外科醫師的第3隻手，可以模擬人手多角度操作持鏡，提供穩定的影像畫面，輔助主刀醫師精準切割、縫合患部，提升手術品質、縮短術後恢復時間。

談到開刀房、手術室，你腦中浮現的第一個畫面是什麼？小小的手術台旁擠滿多名醫護人員，手上持著不同的器械各自忙碌？

沒錯，一台成功的手術是由一整個醫療團隊，每個人各司其職，並保持良好的節奏與共同合作的默契，才能確保病人獲得妥善治療。

看懂傳統腹腔鏡／內視鏡手術，開刀房人員配置

以傳統腹腔鏡／內視鏡手術來說，手術房內會有主刀醫師與第一助手來完成主要的手術內容，同時還會有兩位分別協助操作內視鏡的「扶鏡助手」與協助遞交手術器械的「第一助手」。

手術房內除了主刀醫師與第一助手完成主要的手術內容之外，還有協助操作內視鏡的「扶鏡助手」，以及遞交手術器械的「第一助手」。

扶鏡助手扮演了手術過程中相當重要的「眼睛」角色，因為扶鏡助手操作的內視鏡，便是將極細長內含光纖、鏡片的鏡頭放入體內，再利用影像傳輸，將體內畫面傳導至螢幕上。由於內視鏡可以深入腹腔，傳回人眼無法透視皮膚所看到的手術部位，加上具有影像放大的作用，協助醫師更仔細觀察病兆、找對下刀位置。

傳統腹腔鏡／內視鏡手術，「人工持鏡」考驗醫護體力、耐力

然而，內視鏡的操作，並非想像中的簡單。除了操作過程十分考驗「扶鏡助手」和主刀醫師之間的默契外，一場腹腔鏡手術動輒三、四個小時以上，要保持長時間穩定地「人工持鏡」，相當考驗醫護的體力與耐力。

大千醫院一般外科劉信誠主任坦言，「對於長時間的腹腔鏡手術來說，鏡頭畫面的穩定度非常重要。但是，當手術時間超過一個小時以上或步驟、位置較複雜，持鏡助手就容易感到疲憊、集中度下降，開始跟不上醫師的手術工作速度。」

再者，持鏡助手長時間維持持鏡姿勢，也容易因疲勞而產生手持內視鏡影像晃動，造成手術畫面模糊，增加主刀醫師及開刀團隊產生視覺暈眩的可能性，進而拉長手術時間，提升手術困難度。

大千醫院一般外科劉信誠主任。

外科醫師的第３隻手：內視鏡持鏡機器手臂CP值高

為了滿足不斷上升的內視鏡手術需求，醫界也追尋更佳的手術方式。於是，內視鏡結合機器手臂的「內視鏡持鏡機器手臂」由此產生。

其中最知名的「機器手臂」就是大名鼎鼎的「達文西機器手臂」，但達文西手臂的體積龐大、造價昂貴、維修費驚人，每次使用的開機與耗材費高達20-30萬。對於一般民眾來說，是一筆相當高額的支出，不是人人都負擔得起。

為解決醫師臨床手術的多元與便捷需求，友信醫療集團代理引進由德國開發的「新型內視鏡持鏡機器手臂」，有兩種不同型號，滿足不同的臨床需求，打破對機器手臂的既定印象，不僅體積輕巧、操作容易，關節活動角度靈活，更可直接架於開刀床邊軌上，手臂移動範圍能完全涵蓋整個病人，彷彿是外科醫師的第３隻手；且大部分的配件可以重複滅菌使用，每次開機約1-2萬元，導入成本低、CP值高，對於醫院及病人來說負擔降低許多。

除了費用門檻較低，劉信誠主任分享到，與傳統人工持鏡相比，機器手臂持鏡的畫面較穩定，還可以由醫師主動控制畫面，提升手術的流暢度。

另外，在執行微創手術的縫合等精細動作時，穩定、不晃動的畫面也能讓主刀醫師在視覺上較舒適且不易感到疲倦，增加手術的準確度，達到「精準微創」的目的。

持鏡助手長時間維持持鏡姿勢，容易因疲勞而產生手持內視鏡影像晃動，「新型內視鏡持鏡機器手臂」則可以提供流暢且穩定的影像。

胸腔鏡手術應用範疇多！日本研究揭「人手持鏡」與「機器手臂持鏡」的差異

劉信誠主任指出，近年來微創手術已是目前臨床上的主流。根據統計，在醫院開刀房所進行的手術中，傳統開腹手術對比腹腔鏡微創手術的比例，已經將近1：9。

如同微創手術的主要目的，在於縮小患者的手術傷口、降低出血量及術後疼痛的發生，因此在進行手術時間較長的微創手術，機器手臂持鏡更顯重要。

根據日本研究發現，機器手臂相較於傳統人手持鏡，不會增加手術準備時間，熟悉持鏡手臂操作的醫師更可以降低18％的腹腔鏡手術時間；且因內視鏡影像穩定，手術下刀、縫合位置更精準，在減少內視鏡穿刺套管拉扯傷口下，患者的出血量也會降低、術後恢復速度也更快，大幅降低住院天數。

以新型持鏡機器手臂來說，便是針對消化系統、婦產、泌尿等外科手術需求所設計。透過內視鏡穿刺套管（Trocar）註冊點作為移動與旋轉的中心點，記憶套管虛擬位置，讓持鏡手臂以定位點為軸心進行移動，並自動運算最佳移動方式，在術中提供穩定內視鏡影像的同時，也能避免內視鏡拉扯擴大手術傷口，對外科醫師提升微創手術精準度，保有穩定支撐和靈活定位能力有所助益。

新型持鏡機器手臂，透過電腦登記Trocar穿刺套管作為移動/旋轉的中心點，記憶腹腔鏡套管虛擬位置，讓持鏡手臂以定位點為軸心進行移動，並自動運算最佳移動方式，避免拉扯手術傷口擴大。

小腔室也能輕鬆進入，新型持鏡機器手臂體積更輕巧、角度更靈活

相較腹腔、胸腔等部位，對於耳鼻喉科與顱底手術，醫師要面對更小的腔室，為避免觸碰重要的神經組織及血管，更需要仰賴內視鏡精準的移動與角度。另一款新型持鏡機器手臂具有6個關節的機器手臂、模擬人手進行多角度移動，可以提供360度橫向移動視角，及垂直90度的視覺角度，輔助醫師更精準深入手術部位，穩定提供內視鏡影像輔助醫師進行手術。

具有6個關節的另一款新型機器持鏡手臂，能夠模擬人手進行多角度移動，輔助醫師更精準深入手術部位。

除了上述提到的持鏡機器手臂與傳統人工持鏡之間的差異，對醫院及醫師來說，持鏡機器手臂在人力調度上更有彈性，可以減輕醫護的視覺疲勞與持鏡姿勢疲勞。

對患者而言，持鏡機器手臂提供的穩定手術影像畫面，有助於提升手術品質，減少手術時間及併發症，讓患者安全快速地回到工作崗位或生活上。

資訊來源：友信醫療集團、大千醫院一般外科劉信誠主任；文：關鍵評論網媒體集團廣編企劃。