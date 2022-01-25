「 神經損傷」與「 不必要的組織破壞」是腦部和脊椎手術中需要避免的風險，ROSA勵羅莎手術機器人提供「精準微創」新選擇

人體的大腦、脊椎是中樞神經分布最密集的區塊，因此腦部和脊椎手術被視為高難度的手術項目。手術過程中，人工手持導航穩定度、病患呼吸起伏等，都可能影響下刀時的精準度，對患者癒後生活帶來重大影響。隨著醫療科技的進步，手術機器人在醫院協助醫師開刀的重要性也日益提升。

為什麼傳統腦部和脊椎手術常讓不少病患及家屬聞之色變，且逐漸朝向微創甚至無創的治療方式發展呢？這是因為人體的大腦、脊椎是中樞神經分布最密集的區塊，而中樞神經細胞，是人體內再生能力最差的細胞，一旦受到傷害便難以恢復，導致手術過程中存在許多風險。

以傳統開顱手術來說，除了術前須先經過剃髮、翻開頭皮、鋸開頭骨等繁複的準備動作，易造成大面積傷口外，在開刀過程中需藉由鐵勾「勾腦」，以專門器械將正常腦部組織勾開，增加手術視野的同時，又必須避開重要的神經部位。這樣的過程就好比在大腦裡玩「電流急急棒」般，相當考驗醫療團隊的經驗、技術、精神及體能狀態。即使近年來有手持導航的輔助，但稍有不慎就可能造成術後出血或腦水腫的發生，甚至導致不可逆的腦神經破壞。

不只腦部手術，傳統脊椎手術也存在許多易忽視的風險

至於傳統脊椎手術，在人工植入椎間盤、骨架、骨釘等過程中，還有損傷脊髓中樞神經，併發肢體麻痺、動作及感覺功能喪失、癱瘓等症狀的可能。為了減少上述難以挽回的神經損傷發生，在傳統脊椎手術過程中，醫護人員相當仰賴X光的輔助，來反覆確認手術位置是否正確，過程中無形也讓患者與醫師暴露在過量的輻射線傷害之下。

除此之外，脊椎手術在背部劃開大刀，大幅度地破壞肌肉與韌帶、骨骼組織，產生大量出血及巨大傷口，術後恢復期長，連帶拉長住院時間以及回診次數。

腦部和脊椎手術新突破：手術機器人提供「精準微創」治療新選擇

為了降低傳統腦部和脊椎手術的風險，減少對中樞神經的傷害，近年來醫界積極研發相關醫療科技技術，盼能提供患者更多元的治療選擇。腦脊椎手術機器人，便是「精準微創」手術的科技結晶，結合了機器人手臂與3D影像定位的優勢，為腦部、脊椎神經手術帶來嶄新突破。

搭載醫療科技應用的腦脊椎手術機器人，能在手術前預先規劃好安全的開刀路徑，並於手術進行過程中透過光學全自動導引機器人手臂系統，以及即時3D影像，使機器人手臂完全按照術前規劃，協助醫師執行手術，讓手術變得更快、更精準。同時，因為機器手臂可以在傷口較小的狀況下，深入身體組織進行手術，進一步達到縮小傷口、減少出血、降低併發症、縮短恢復期的好處。

術前計畫＋光學全自動導引機器人手臂，有助避開腦部危險區域

以腦部手術來說，可以實際運用在血塊清除、腫瘤切除、腫瘤切片、水腦症引流手術、帕金森氏症深腦刺激術、癲癇立體定向腦電圖、經鼻內視鏡顱底腦下垂體切除手術等超過80%的術式。

更能透過「術前計畫」提前避開腦部神經危險區域，且在光學全自動導引機器人手臂系統下，精準重現手術路徑，減少手術流程、時間，提供給醫事人員更大的工作範圍及空間，且在穩定持械下，有助大幅降低醫師的手術疲勞。

腦脊椎手術機器人同時還能在「術中設定」開啟手臂控制系統，以0.1mm大小的極精密模式移動，對手術深度與速度進行控制，可提升手術安全性及準確度。

3D影像定位＋即時動態導航追蹤，脊椎手術下刀更精準、位置零誤差

傳統脊椎手術造成神經損傷等各種風險的機率可能高達30%，而腦脊椎手術機器人，透過機器手臂協助，不但相較人工手持導航，更能穩定持械、減少手術中的晃動。

在動態呼吸追蹤功能輔助下，更能隨著病患呼吸，自動調整機器手臂的座標，有助減少移動誤差，提升下刀位置、骨釘置入的準確度，達到計畫位置與開刀位置零誤差的效果。尤其，在即時3D影像定位的協助下，更能降低傳統脊椎手術需透過X光重複確認開刀位置的需求，減少患者和醫事人員接觸的輻射劑量達50％。

不只降低神經受損，更有助提升患者術後生活品質

開刀無法重來，每一次手術都是醫師與病患彼此努力的結果。相較於傳統腦部和脊椎手術，可能導致的潛在神經受損等併發症問題，在腦脊椎手術機器人的輔助下，除了能避免上述情況發生。因微創手術，快速、精準的優點，對骨骼、肌肉、組織的破壞較少，病患術後傷口自然也較小，出現併發症的機率也較低，且在出血量降低、疼痛感減輕下，恢復速度自然也較快，故能顯著降低患者的住院天數，讓病患更早找回活動力、減少回診次數、術後生活品質也能得到大幅提升。

資訊來源：友信醫療集團；文：關鍵評論網媒體集團廣編企劃。