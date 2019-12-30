從使用者體驗出發的簡約絕美設計：Ubiquiti UniFi解決關鍵評論網集團日常連網困擾

網路是現代商業不可或缺的必備工具，然而連網的使用體驗未必能盡如人意。有別於一般常見的路由器，在歐美大受歡迎的Ubiquiti UniFi系統，或許是提供高效能網路的好解方。

網路已經是現代商業不可或缺的工具之一，然而「連網」的使用體驗，有時仍不盡如人意。比方說：在公司內部的樓層轉換，必須手動切換網路；更有甚者，光是從座位走進會議室，就必須重新連一次網路。這些連網的困擾，在分秒必爭的工作環境下，無不令人感到煩躁。

事實上，這些連網經驗之所以差強人意，一部份可歸因於路由器的設計。一般我們所見的路由器，多採用All-in-one架構，而佔地較廣、又要求網速的商用空間，通常會在每個樓層或每50～80坪就安裝一台路由器，且沒有一個能集中管理的平台，對於負責的IT人員來說，控管過程相當繁複，甚至連基本的密碼設定或軟體更新都得要逐台手動操作。

此外，對於該空間的使用者來說，必須在為數眾多的綜合無線路由器之間漫遊，並時常手動切換SSID（無線網路名稱）及帳號（即連接特定Wi-Fi），其實相當不便；更遑論連線穩定度與安全性，也可能成為一大隱憂。

Photo Credit：TNL Brand Studio 傳統路由器多採用all-in-one設計，一次若安裝多台，管理不易。

取代傳統 all-in-one 的路由器，「Thin-AP」架構提供高效能網路解方

有別於一般採用All-in-one設計的路由器，UI（Ubiquiti Inc）推出的UniFi系統，或許是提供商業辦公場域、SOHO工作室環境高效能網路的好解方。其最大特點是採用電信級及商業級的「SDN平台」以及「Thin-AP架構」。

「SDN」就是「軟體定義網路」（Software Defined Network），在商業或SOHO界都是一個不可逆的趨勢，原因在於它能為IT人員在網路規格及產品的迭代、升級當中，提供一個隨插即用、靈活彈性的網路架構，而UI的UniFi系列正是一個充份運用SDN架構理念設計出的商用系列產品。

而所謂的「Thin-AP」架構（業界多稱「瘦AP」，以區隔All-in-one的「胖AP」），意即將所有無線基地台瘦身輕量化，也就是把AP、路由器、交換器⋯⋯等結構分別拆開部署，讓路由與管理功能統一由中央控制器管理，不僅能提供更彈性的使用情境，也能因應商業空間的運用，便於日後升級；而透過集中管理，也能讓IT人員更清楚地掌握每個空間角落的網路狀態。

Photo Credit：TNL Brand Studio 在UniFi系列的產品規劃中，使用者能藉由UniFi獨家的控制平台UniFi Controller，在同一個網頁或手機App上輕易管理，包含USG路由器（UniFi Security Gateway）、USW交換器 （UniFi Switch），及全系列UAP無線基地台的大型商用網路。

至於新加入的UniFi設備，只要一接上網路，控制器就會提示使用者接管並進行設定。總之，產品依功能分開的優勢，就是AP能更專注在無線網路的品質上；透過獨特的天線設計，提供更穩定的訊號強度、更大的覆蓋範圍。未來若要升級新的規格如物聯網、門禁、能控、Wi-Fi 6，也只要新增設備或更換AP，再套用相同的設定規則即可一鍵搞定，無須全部重新設定。

以使用者體驗出發，打造簡約而絕美的無線網路產品

「Ubiquiti UniFi系列」之所以能被譽為當今最創新的Wi-Fi無線網路系統，原因在於他們完美整合了電信級性能、無限擴充性、合理的建置成本，還有直覺又簡易的中央管理介面。與競品比較起來，Ubiquiti UniFi擁有絕佳的產品設計，反映了他們對使用者體驗的注重，無論是軟體介面或產品外觀，都有所突破、兼具順手度與美感。因此，Ubiquiti UniFi會成為眾多品牌模仿或致敬的對象，甚至被封為業界最受歡迎Thin-AP架構無線網路解決方案，似乎也不是那麼意外了。

Photo Credit：TNL Brand Studio 外觀充滿時尚俐落設計感，看起來好似高科技飛碟，中間可見到「U」字型的品牌LOGO，就是本次部署Ubiquiti UniFi系統中扮演重要角色的「UniFi UAP-AC-PRO無線基地台」。其潔白簡約的機身，與市面上普遍採八爪結構的路由器大相徑庭。

有趣的是，與其說UniFi是賣硬體，倒不如說他們是在本來就很好的硬體基礎上，再以軟體做更大的差異化、形成市場賣點。對IT人員來說，UI產品識別度最高的地方，除了簡易美觀的管理平台之外，就是在產品表面上有一圈「由白轉藍」的環狀LED燈了。

當環狀LED燈轉為藍色，平台界面也同步顯示「運行狀態良好、100%」的訊息，讓管理人員能一眼掌握運作狀態。如此的環狀藍光，也成為UniFi系列最著名的外觀辨識特徵。

Photo Credit：TNL Brand Studio 輕薄有型的UniFi UAP系列無線基地台，可以透過底座螺絲孔安裝在牆壁或天花板上，不只不會突兀礙眼，淺白的色調及簡單的幾何造型，還能帶來濃厚的科技感。

此外，UAP全系列支援整合電源與網路的PoE供電設計，增加安裝時的便利性之外，也能讓無線基地台完美融入各種使用空間。

老嫗能解的輕鬆部署，透過電腦或手機App就能設定

「關鍵評論網的辦公室是擁有超過百位編輯、使用近兩百台無線裝置的場域，而且多數裝置需要上班時間8個小時穩定連線。在從事無線網路建置超過15年的經驗裡，我認為只有UniFi的效能和穩定性可以讓我放心。」關鍵辦公室的承包商——曙光電腦負責人林先生表示，UniFi的SDN架構讓建置無線環境的時候多了很多彈性，可以針對不同部門的需求設定，將來若是擴充或移動辦公區域，也可以輕易的適應。此外，PoE供電系統則讓整個無線網路建置不到一天就完成，UI可說是商用高強度無線網路系統設備的第一選擇。

回到實測的場景，為了更加清楚UniFi系統的魅力，關鍵評論網實地在辦公室內，嘗試將百坪大、總計兩層樓的辦公空間升級成Ubiquiti UniFi系統。原先辦公室的網路系統，總共平均擺放了3台路由器（品牌與規格皆異），通常遇到損壞、網速緩慢時才會逐台更新，而這也是一般辦公室最常見到的網路佈署方式。

Photo Credit：TNL Brand Studio 本次升級所使用的設備如上圖。因為還有他牌的路由器，我們決定先沿用他牌路由器執行派發IP及VPN的工作（雖然這樣就少了UniFi USG路由器自豪的免費DPI/IPS的功能）。

安裝Ubiquiti UniFi系統的過程並不困難。由於這次實測的地點屬商辦空間，要將UniFi AC PRO無線基地台裝在天花板上，需先把隔板拆開佈線，因此還是請承包商專業人員先行評估、現場作業。而關鍵評論網的辦公室空間約100坪，經UniFi Controller的軟體模擬評估，安裝3台UniFi AC無線基地台綽綽有餘。

Photo Credit：TNL Brand Studio 本次實測共使用3台UniFi AC無線基地台，安裝過程約2小時。

Photo Credit：TNL Brand Studio 將UniFi AC PRO無線基地台裝在天花板上，顯得簡化美觀，PoE供電設計也讓安裝更具彈性。

由於每一區各部署一台路由器，員工移動時經常需要重新切換網路，且最常發生的狀況是，多數同仁都連上特定一台路由器，不只無法有效運用每台路由器，無形中也拖緩網速，影響了不少工作效率。

而UniFi AC PRO無線基地台搭載Wi-Fi 802.11 ac MIMO技術，能因應企業需求提供更高的網路效能。總體來說，無線網路與有線網路的速度旗鼓相當之外，使用者普遍反應不再有斷線的問題，且連線也更穩、更快了。

Photo Credit：TNL Brand Studio Controller內建Guest Access功能，多重SSID可管理不同使用者可以連結的網域，登入網頁能客製化成不同界面。

此外，UniFi系統也支援Guest Access功能，可提供像是輸入密碼、回答指定問題等認證機制，當有訪客時，可以提供Guest Network，除了讓客人可以上網外，也能確保公司機密資料安全性。

Photo Credit：TNL Brand Studio 網速評測後，可見無線網路（下）與有線網路（上）的速度其實很接近；換句話說，Ubiquiti UniFi的無線網路體驗幾乎跟有線網路一樣好。

而本次辦公室實測回饋中最有感的，是在公司內部終於有統一的無線網路名稱，也就是僅需連接同一個Wi-Fi帳號，讓所有員工在辦公室內無論如何走動，都能在毫秒內自動切換到最近的AP、保持無縫連接，不必像過去那樣手動切換帳號，實現「零中斷漫遊」。

IT人員的福星：Ubiquiti統一介面管理，連網狀況一目瞭然

有別於傳統企業的無線網絡系統，必須使用硬體無線控制器，Unifi系統的最大優勢在於能使用UniFi Controller控制器軟體／虛擬化應用程式，統一設定辦公室裡所有無線基地台，達到中心化管理公司的網路環境；統一的介面管理，也方便遠端操控或診斷。

Photo Credit：TNL Brand Studio UniFi Controller控制器主頁，清楚呈現目前辦公室的連網狀況。

Photo Credit：TNL Brand Studio UniFi Controller控制器介面上亦有平面圖呈現目前所有UniFi AC PRO無線基地台使用情況。透過顏色分布，就能知道辦公室的無線網路訊號狀態。

Photo Credit：TNL Brand Studio UniFi Controller控制器能讓各樓層的無線基地包括名稱、連線人數、上傳／下載、離峰／尖峰時段等資訊一目瞭然。

經過一週的實測後，我們也請關鍵評論網內部的IT人員評論升級後的感想，他表示，由於過去每台路由器都必須獨立設定，時常遇到某一台路由器過多人連線，導致過熱當機、必須重新開機。「不過現在升級到Ubiquiti UniFi系統後，完全不用再擔心此問題，就像每一台機器會彼此溝通、自動分配訊號，讓整個系統自動平衡。使用者也不須手動切換連線，同時也提供極高的擴充性，若覺得訊號不夠，再加裝幾台即可。」

Photo Credit：TNL Brand Studio Ubiquiti軟體除了有電腦版，也有手機App可以使用。全中文介面，讓非專業IT的使用者也能輕易設定網路。

此外，IT人員也分享道，過去想在相同空間內新增網路設備的手續繁雜，不過換成Ubiquiti UniFi系統後，只需插上網路線，其他回到UniFi Controller設定即可，徹底簡化網路升級的繁複手續。

更重要的，是透過軟體就能管理所有的硬體設備，且擁有清楚的報表與狀況回報可供檢閱，日後若需要擴充或升級無線基地台也相對容易。Ubiquiti UniFi系統之所以如此受歡迎，在於他們的無線上網解決方案，是真的能為中小企業升級上網品質、掌握上網安全、提升工作效率。在無處、無刻不連網的今時今日，企業在數位上致勝的關鍵就藏在細節裡。