快速體驗UniFi產品的最佳解：UniFi Dream Machine打造高效穩定的家用網路環境

全球商用無線產品第三大供應商Ubiquiti Inc (UI)，近期推出新品UniFi Dream Machine，本篇將揭曉Ubiquiti如何把商用產品的穩定效能，延伸到一般家用環境，讓更多使用者可以體驗到UI在產品中呈現最佳使用者體驗。

將「使用者體驗最佳化」、「簡化IT管理」奉為產品設計圭臬的Ubiquiti Inc.，推出了UniFi Dream Machine商用無線路由器，讓沒有IT知識背景的一般消費者，在家也能輕易安裝商用級網路，享受高速穩定的UniFi體驗。

UniFi Dream Machine專為居家情境完美打造

Wi-Fi產業近十年蓬勃發展，至今幾乎每個家庭至少有一台無線路由器。隨著手機、平板等行動裝置普及化，智慧家電連網能力也愈來愈常見。然而，在多裝置同步連網的需求下，過去家用無線產品已不敷使用。如果要改用能提供大量連線、效能穩定的產品，勢必需將原先一台家用無線路由器拆成數台；但一般人在家中建置網路環境時，都希望只用一台機器，解決所有網路設定問題。

來自美國的UI (Ubiquiti Inc.）抓準了市場需求，推出夢寐以求的網路產品：UniFi Dream Machine (UDM) 商用無線路由器。有別於UI旗下專為家用環境使用的AmpliFi系列，UniFi系列產品著重在易於延伸的架構及管理，滿足商用需求所打造。UDM集結了旗下商用的 UniFi AP (UAP)、UniFi Switch (USW) 與UniFi Security Gateway (USG)三大產品，同時將網路管理UniFi Network Controller整合，讓商用市場大受歡迎的UniFi ，能快速融合到家用環境中。

UniFi Dream Machine內建的無線網路採用Thin AP架構，若因家庭裝潢無法將AP放置在最佳位置，或多個樓層而導致無線AP覆蓋率不足，此時只要再增加一台UniFi AP，透過UniFi Controller一鍵接管，就能經由實體的有線網路或是無線的連結，將所有的UniFi AP組成Mesh網路，不需做繁複設定，即可享受更大的無線覆蓋率。

Photo Credit: TNL Brand Studio

UDM內建的UniFi Controller提供遠端存取功能，使用者在外也能透過網頁或手機App，隨時監控網路狀況。內建的FloorPlan（Wi-Fi Planning）功能，讓使用者可依照自家室內空間圖，輕鬆部署空間各AP的位置，規劃出最佳無線基地台放置位置。室內空間較廣、隔間較多的工作室或獨棟別墅就能運用這項功能，找出最佳的熱點配置位置。

Photo Credit: TNL Brand Studio UnIFi Dream Machine（左）將AP/Switch/Gateway與UniFi Controller全部整合在一起，若家中多樓層還可搭配其他UniFi AP擴充網路覆蓋範圍。

在安全防護上，UDM具備高階閘道器等級的防火牆， 內建DPI (Deep packet inspection) 讓使用者一目瞭然知道網路使用狀況。四個有線Gigabit網路孔，讓使用者能對每個網路孔做些像是開啟、 關閉、設置VLAN等管理，在商用網路設備上這些分散在不同產品的功能UDM把這些功能整合在一起，一次帶給使用者完整的UniFi體驗。

不僅如此，UniFi Dream Machine在外觀設計相當美觀，跳脫傳統無線路由器佈滿天線的八爪魚設計，線條簡潔俐落的造型能輕易融入各種居家裝潢中。

Photo Credit: TNL Brand Studio 先看看產品外觀，UniFi Dream Machine圓筒造型的設計美感，散發出時尚的視覺感。全機身沒有任何多餘的按鍵設計，不用擔心繁瑣的安裝。

Photo Credit: TNL Brand Studio 機身背部配備5組網路埠，其中對外連結的網路線要接在最後一個，最下方則為電源插孔。

Photo Credit: TNL Brand Studio 機身頂部可見低調的「U」字型UI品牌標誌 ，開機後上方環狀LED燈會先微微閃爍白燈，待設定完成後則呈現藍燈。

Photo Credit: TNL Brand Studio 底部可見產品基本資訊與重置鍵，周圍是散熱細孔，整體設計相當極簡。

安裝簡單、設定簡易，精美外型輕鬆融入居家環境

UniFi Dream Machine內建4x4高性能天線，無線網路覆蓋範圍足以覆蓋一般家庭大小。也不能光說不練，以下就透過實地安裝測試，讓大家知道UniFi Dream Machine有多容易安裝與使用。

Photo Credit: TNL Brand Studio 接上網路線並插上電源，會見到機器開始閃爍白燈，代表正在進行基本設定，接著連上名為「UDM Setup」的Wi-Fi，便能利用原廠提供的網頁工具（setup.ui.com）開始設定。

Photo Credit: TNL Brand Studio 依照指示便能輕鬆完成設定，5分鐘內即可完成安裝。除了基本網速瀏覽，連網路使用者權限也能設定，比起傳統路由器的設定方式簡單許多。

Photo Credit: TNL Brand Studio 如果覺得透過網頁設定不方便，原廠也貼心地提供「UniFi Network」 App ，無需連結Wi-Fi，打開App透過藍牙與UDM連線，也可以完成安裝步驟。

Photo Credit: TNL Brand Studio UDM 內建的深度封包檢測 (Deep Packet Inspection, DPI) 能偵測、統計網路流量。以顏色分布呈現各種網路服務使用的流量，透過淺顯易懂的介面，讓使用者清楚掌握網路使用的狀態。

Photo Credit: TNL Brand Studio 若擔心不熟悉全英文的操作介面，設定中也很貼心地提供多國語言介面的選項。

如果家裡的空間太大或多樓層，不妨考慮再加裝一部UniFi nanoHD無線基地台，增強無線網路的覆蓋範圍，不需經過繁複設定，只要透過UniFi Controller一鍵接管 (Adpot) 即可，Thin AP架構優勢讓網路佈署更靈活。值得一提的是， UniFi AP支援的零中斷漫遊技術，家中就算設置多台AP也不必手動切換帳號，系統自動切換到距離最近的AP保持網路無縫連接。

Photo Credit: TNL Brand Studio

35坪空間實際測試，網速升級超有感

接下來實際測試網速，一個大小35坪、格局兩房一廳、網路速度為上傳120M／下載30M的空間，使用「SpeedTest」APP挑選4個定點進行網速測試； 藉由Before／After數據，測試UniFi Dream Machine是否真的能有效讓網速著提升效率。

Photo Credit: TNL Brand Studio 特地在35坪空間（兩房一廳格局）測試，照片中為客廳、臥室與客房，照片的反方向則為廚房。

Photo Credit: TNL Brand Studio 單人臥室中若剛好訊號不佳，也可以擺個AP連接穩定訊號。

Photo Credit: TNL Brand Studio 客廳（離UDM最近） Before：45.5Mbps／25.4Mbps, After：111 Mbp／29.0Mbps

Photo Credit: TNL Brand Studio 臥室（與UDM相隔一道牆） Before：45.0Mbps／24.6Mbps, After：97.3 Mbps／24.5Mbps

Photo Credit: TNL Brand Studio 客房 （與UDM相隔兩道牆） Before：37.4Mbps／24.6Mbps, After：51.9 Mbps／28.8Mbps

Photo Credit: TNL Brand Studio 陽台（與UDM相隔多道牆且距離最遠） Before：36.5Mbps／22.6Mbps, After：84.9 Mbps／27.9Mbps

對照Before／After數據可以發現，安裝UniFi Dream Machine前後差異相當大，就連安裝後最慢速度，也比安裝前的最快速度還快。特別是客廳的速度前後整整差了2倍多，安裝後的下載速度更達到111 Mbps ；而距離UDM最遠的陽台，也達到84.9 Mbps的下載速度，相較安裝前所有定點快超過2倍。家中各定點的網速可說是有感升級，UDM強大的無線覆蓋力可見一斑。

Photo Credit: TNL Brand Studio UnIFi Dream Machine顛覆商用產品安裝繁複的迷思，只要簡單設定便能體驗飆網樂趣。

總結

Mobile01曾出現一篇有趣的文章，內容寫道一名廚師自行在家中安裝UniFi全家桶 (UAP、USW 及 USG)，網友們不僅大讚好眼光、有品味，甚至開玩笑地說他是被廚師耽誤的工程師。由此可見UI產品確實在消費者之間擁有良好口碑。經過本次的實際測試，再次證明UDM無論覆蓋範圍、訊號品質的穩定度，皆優於其他廠牌；如果你也希望無痛安裝穩定順暢的無線網路環境，那麼UniFi Dream Machine會是加入UniFi的最佳選擇。