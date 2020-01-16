快速體驗UniFi產品的最佳解：UniFi Dream Machine打造高效穩定的家用網路環境

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全球商用無線產品第三大供應商Ubiquiti Inc (UI)，近期推出新品UniFi Dream Machine，本篇將揭曉Ubiquiti如何把商用產品的穩定效能，延伸到一般家用環境，讓更多使用者可以體驗到UI在產品中呈現最佳使用者體驗。
將「使用者體驗最佳化」、「簡化IT管理」奉為產品設計圭臬的Ubiquiti Inc.，推出了UniFi Dream Machine商用無線路由器，讓沒有IT知識背景的一般消費者，在家也能輕易安裝商用級網路，享受高速穩定的UniFi體驗。
UniFi Dream Machine專為居家情境完美打造
Wi-Fi產業近十年蓬勃發展，至今幾乎每個家庭至少有一台無線路由器。隨著手機、平板等行動裝置普及化，智慧家電連網能力也愈來愈常見。然而，在多裝置同步連網的需求下，過去家用無線產品已不敷使用。如果要改用能提供大量連線、效能穩定的產品，勢必需將原先一台家用無線路由器拆成數台；但一般人在家中建置網路環境時，都希望只用一台機器，解決所有網路設定問題。
來自美國的UI (Ubiquiti Inc.）抓準了市場需求，推出夢寐以求的網路產品：UniFi Dream Machine (UDM) 商用無線路由器。有別於UI旗下專為家用環境使用的AmpliFi系列，UniFi系列產品著重在易於延伸的架構及管理，滿足商用需求所打造。UDM集結了旗下商用的 UniFi AP (UAP)、UniFi Switch (USW) 與UniFi Security Gateway (USG)三大產品，同時將網路管理UniFi Network Controller整合，讓商用市場大受歡迎的UniFi ，能快速融合到家用環境中。
UniFi Dream Machine內建的無線網路採用Thin AP架構，若因家庭裝潢無法將AP放置在最佳位置，或多個樓層而導致無線AP覆蓋率不足，此時只要再增加一台UniFi AP，透過UniFi Controller一鍵接管，就能經由實體的有線網路或是無線的連結，將所有的UniFi AP組成Mesh網路，不需做繁複設定，即可享受更大的無線覆蓋率。
UDM內建的UniFi Controller提供遠端存取功能，使用者在外也能透過網頁或手機App，隨時監控網路狀況。內建的FloorPlan（Wi-Fi Planning）功能，讓使用者可依照自家室內空間圖，輕鬆部署空間各AP的位置，規劃出最佳無線基地台放置位置。室內空間較廣、隔間較多的工作室或獨棟別墅就能運用這項功能，找出最佳的熱點配置位置。
在安全防護上，UDM具備高階閘道器等級的防火牆， 內建DPI (Deep packet inspection) 讓使用者一目瞭然知道網路使用狀況。四個有線Gigabit網路孔，讓使用者能對每個網路孔做些像是開啟、 關閉、設置VLAN等管理，在商用網路設備上這些分散在不同產品的功能UDM把這些功能整合在一起，一次帶給使用者完整的UniFi體驗。
不僅如此，UniFi Dream Machine在外觀設計相當美觀，跳脫傳統無線路由器佈滿天線的八爪魚設計，線條簡潔俐落的造型能輕易融入各種居家裝潢中。
安裝簡單、設定簡易，精美外型輕鬆融入居家環境
UniFi Dream Machine內建4x4高性能天線，無線網路覆蓋範圍足以覆蓋一般家庭大小。也不能光說不練，以下就透過實地安裝測試，讓大家知道UniFi Dream Machine有多容易安裝與使用。
如果家裡的空間太大或多樓層，不妨考慮再加裝一部UniFi nanoHD無線基地台，增強無線網路的覆蓋範圍，不需經過繁複設定，只要透過UniFi Controller一鍵接管 (Adpot) 即可，Thin AP架構優勢讓網路佈署更靈活。值得一提的是， UniFi AP支援的零中斷漫遊技術，家中就算設置多台AP也不必手動切換帳號，系統自動切換到距離最近的AP保持網路無縫連接。
35坪空間實際測試，網速升級超有感
接下來實際測試網速，一個大小35坪、格局兩房一廳、網路速度為上傳120M／下載30M的空間，使用「SpeedTest」APP挑選4個定點進行網速測試； 藉由Before／After數據，測試UniFi Dream Machine是否真的能有效讓網速著提升效率。
對照Before／After數據可以發現，安裝UniFi Dream Machine前後差異相當大，就連安裝後最慢速度，也比安裝前的最快速度還快。特別是客廳的速度前後整整差了2倍多，安裝後的下載速度更達到111 Mbps ；而距離UDM最遠的陽台，也達到84.9 Mbps的下載速度，相較安裝前所有定點快超過2倍。家中各定點的網速可說是有感升級，UDM強大的無線覆蓋力可見一斑。
總結
Mobile01曾出現一篇有趣的文章，內容寫道一名廚師自行在家中安裝UniFi全家桶 (UAP、USW 及 USG)，網友們不僅大讚好眼光、有品味，甚至開玩笑地說他是被廚師耽誤的工程師。由此可見UI產品確實在消費者之間擁有良好口碑。經過本次的實際測試，再次證明UDM無論覆蓋範圍、訊號品質的穩定度，皆優於其他廠牌；如果你也希望無痛安裝穩定順暢的無線網路環境，那麼UniFi Dream Machine會是加入UniFi的最佳選擇。