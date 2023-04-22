【綜藝說溜嘴】《大嘻哈時代2》結束後的評審真心話，蔡詩芸、迪拉胖、陳星翰的難處在哪裡？

近幾年嘻哈成為全球流行的熱潮，台灣推出屬於自己的嘻哈選秀實境節目《大嘻哈時代》，播出後就創下驚人紀錄，不只挖掘出許多饒舌新血，並奪得第57屆金鐘獎綜藝節目獎，超高人氣開啟了台灣的嘻哈熱潮。第二季《大嘻哈時代2》節目再升級，又是全新的嘻哈感受，再次引爆台灣流行樂壇的潮流。

《大嘻哈時代2》由陳鎮川與謝乾乾聯手製作，蔡詩芸（DIZZY DIZZO）、迪拉胖（張逸聖）與Starr陳星翰三位擔任評審，主持群為A／DA阿達（昌璟翔）、美麗本人（李包比）、嗩吶（Sona Eyambe）及賀瓏，共同組成超豪華團隊陣容。

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製作單位從近2000人的海選中，先挑選出80位參賽選手參加第一集節目，選手們只有60秒的表演時間，蔡詩芸、陳星翰及迪拉胖三位評審會在演出結束後迅速做出判決，選擇60位可晉級的參賽選手，之後每集再淘汰一些參選者，選出未來可以成為影響華語嘻哈音樂走向的人物。

「一開始我想要做音樂的時候 ，唱片公司的確會考量比較多的事情。」蔡詩芸接受《關鍵評論網》專訪時表示，從剛出道的偶像歌手角色「蔡詩蕓」，到後來結婚生子、取名DIZZY DIZZO成為獨立創作人，開始做自己喜歡的音樂，並以專輯《SKY》入圍金音獎，還成為實境節目的評審，中間的過程也讓她歷經了不少波折。

「我從上一張專輯開始走嘻哈部分，因為我的製作人相信我可以，說我的聲音很適合。至於會接下評審工作，是因為我想以一個女生的角度，希望可以看到更多的女嘻哈出來。」第一次擔任評審工作，面對近百位饒舌歌手，蔡詩芸坦言每一集都會有讓自己印象深刻的參賽者，而每一集都要淘汰大批選手，也讓她有些難過，常在淘汰選手時不捨落淚，每次錄完影心情都有些失落。

身為節目中唯一的女評審，蔡詩芸透露，她將自己放在比較PEACE的角度，「我覺得當評審跟媽媽有些像，到後面會覺得每個參選者都很重要，到現在已經有一些捨不得了。每集都會覺得有一些人很可惜，但是他們也都有留下很美好的經驗，我們也只能在旁邊默默支持他們。」

「我可以看到這些年輕歌手成長的過程，也看到了他們未來要怎麼樣去發展及潛能」，蔡詩芸表示，在比賽過程中見到選手們越來越進步，嘻哈作品越來越好，評審只能盡力勉勵選手、給予建議。「以前嘻哈這個曲風好像比較少人知道、關注，現在好像已經越來越流行了，大家都可以接受。看到這個現象的發生是很開心的事情。」