【綜藝說溜嘴】《超級星期天》為何能成為大型綜藝的巔峰？天時、地利、人和缺一不可

「星期天晚上八點走在街上，傳來的都是節目的開場片頭曲，我知道這節目『中了』（意指收視率高）！」製作人柴智屏回憶《超級星期天》製播時其盛況，她與有榮焉，「大家都在看，那是一種力量」。節目開播前後八年半，《超級星期天》幕前幕後締造的成績都是一頁傳奇神話，寫下台灣綜藝史最風光的高峰。

「如果你週日沒看《超級星期天》，你周一上課時可能和同學沒有話題的討論交集。」

「有天在墾丁結束外景準備回台北，在公路上看到兩旁住戶的電視，幾乎都是同一個畫面，還好我們的節目沒和《超級星期天》對打！」

「那時候我要推一位新人的MV，公司要我排上《超級》，你知道有多難嗎？這壓力多大啊！」

經歷過那段時期的製作人、主持人、唱片公司企宣主管談《超級星期天》，是多少新秀擠破頭爭搶曝光的園地、無數同時段對打節目無法攻下的強敵，理由無他，只因受歡迎的高收視率，播出後的輿論效應，能快速的產生話題、捧紅一位新人。

這是節目的氣勢、榮景和魅力，也是「天時、地利、人和」的集大成之作。

節目1994年9月18日台視開播，1996年3月3日跳槽華視首播，一路到2003年3月30日結束，這段期間接上了台灣景氣極好的年代，是各行業百花爭鳴的「天時」。

節目從台視開始、華視收尾，當時仍舊以「老三台」為首的無線台，收視和業務風光雙掛，而華視又有「綜藝王國」美名，佔得「地利」之便。

而節目主持人由張小燕領軍，帶領初次主持的庾澄慶（哈林），以及黃子佼、卜學亮、吳宗憲等人，張小燕是綜藝大姊大，登高一呼，母雞帶小雞的組合，幫襯了節目的一鼓作氣，而哈林用一種非傳統主持人的慣有語氣和模式，和張小燕說唱對話，初生之犢不畏虎的勇氣和表現，新鮮感十足，這是「人和」使然。