【綜藝說溜嘴】《超級星期天》為何能成為大型綜藝的巔峰？天時、地利、人和缺一不可

我們想讓你知道的是
「如果你週日沒看《超級星期天》，你周一上課時可能和同學沒有話題的討論交集。」上個世紀末，台灣氛圍風起雲湧，而在此時，也因為天時、地利、人和催出了台灣綜藝史上最經典的綜藝節目《超級星期天》，由綜藝大姐大張小燕領軍，率庾澄慶、黃子佼、卜學亮等人締造奇蹟，究竟這個經典綜藝節目，背後有哪些傳奇故事？
「星期天晚上八點走在街上，傳來的都是節目的開場片頭曲，我知道這節目『中了』（意指收視率高）！」製作人柴智屏回憶《超級星期天》製播時其盛況，她與有榮焉，「大家都在看，那是一種力量」。節目開播前後八年半，《超級星期天》幕前幕後締造的成績都是一頁傳奇神話，寫下台灣綜藝史最風光的高峰。
「如果你週日沒看《超級星期天》，你周一上課時可能和同學沒有話題的討論交集。」
「有天在墾丁結束外景準備回台北，在公路上看到兩旁住戶的電視，幾乎都是同一個畫面，還好我們的節目沒和《超級星期天》對打！」
「那時候我要推一位新人的MV，公司要我排上《超級》，你知道有多難嗎？這壓力多大啊！」
經歷過那段時期的製作人、主持人、唱片公司企宣主管談《超級星期天》，是多少新秀擠破頭爭搶曝光的園地、無數同時段對打節目無法攻下的強敵，理由無他，只因受歡迎的高收視率，播出後的輿論效應，能快速的產生話題、捧紅一位新人。
這是節目的氣勢、榮景和魅力，也是「天時、地利、人和」的集大成之作。
節目1994年9月18日台視開播，1996年3月3日跳槽華視首播，一路到2003年3月30日結束，這段期間接上了台灣景氣極好的年代，是各行業百花爭鳴的「天時」。
節目從台視開始、華視收尾，當時仍舊以「老三台」為首的無線台，收視和業務風光雙掛，而華視又有「綜藝王國」美名，佔得「地利」之便。
而節目主持人由張小燕領軍，帶領初次主持的庾澄慶（哈林），以及黃子佼、卜學亮、吳宗憲等人，張小燕是綜藝大姊大，登高一呼，母雞帶小雞的組合，幫襯了節目的一鼓作氣，而哈林用一種非傳統主持人的慣有語氣和模式，和張小燕說唱對話，初生之犢不畏虎的勇氣和表現，新鮮感十足，這是「人和」使然。
專題下則文章：
【綜藝說溜嘴】《大嘻哈時代2》結束後的評審真心話，蔡詩芸、迪拉胖、陳星翰的難處在哪裡？
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。