【綜藝說溜嘴】《群山之島與不去會死的他們》第二季張國威、李佳珊：我們敢溯溪，卻不敢爬陽台，關鍵在「風險」的認知

「在山下就是我休息的時候。」公視高山紀實節目《群山之島與不去會死的他們》第二季主角溪降女王李佳珊、登山嚮導張國威接受專訪時，被問到忙著上山下海，還要錄節目、被訪問會不會覺得累，張國威立刻這樣回答。

《群山之島與不去會死的他們》第二季，邀請五位傑出的台灣登山家，包含成功無氧挑戰多座8000公尺高山，屢屢刷新台灣紀錄的果神呂忠翰，台灣溪降運動先鋒、溪降一姐李佳珊，專業技術攀登登山家張國威，原住民金曲歌手馬詠恩，以及罕見的高山女嚮導巫瑪芙，以每位主角的生命故事呈現登山的意義，透過身體與自然交手、人與山不斷對話，最終在山上找到自我，成為自己。

「我都稱自己是登山打雜的，因為光是做嚮導是養不活自己的，而且我在山上什麼都要做，探勘、揹工、救援、攀岩、溯溪、廚師、技術攀登、支援野外調查、高海拔遠征等等都有做，在戶外很難賺。」問張國威為什麼被稱做「登山嚮導」，他自嘲地表示，在台灣應該沒有專職的登山工作，更遑論是登山嚮導這個職業。

Photo Credit: 公視提供，攝影Katie Chen 李佳珊

Photo Credit: 公視提供，攝影Katie Chen 張國威

《群山之島與不去會死的他們》一、兩季的節目內容，擁有各自不同的故事，藉由幾位主角的視角去記錄台灣山岳的故事，包括玉山東峰、嘆息灣、南二段、嘉明湖、關門古道等地，導演程紀皓以電影規格與敘事手法呈現，帶領觀眾進入更核心的山林世界。

提到為什麼會來拍《群山之島與不去會死的他們》，張國威笑著說不知道，「就被找來拍了。因為台灣做戶外的沒有什麼人，有名的第一季都已經找完了，所以第二季就是找一些旁支、像我們這種二線的人。」在旁邊的李佳珊也搭腔：「真的，第一季的人都超大咖的。」

第二季本質與第一季相同，延續「不去會死」的哲學，但不復刻、也不重複，希望透過第二季主角的生命故事與山岳結合，讓觀眾認知，原來台灣的山脈擁有如此多變又美麗的樣貌，並理解五位主角不爬山就會死的理由。

「台灣的登山就是健行吧。」張國威半開笑表示：「為什麼會做這行啊？因為我也不知道要做什麼，我是學店畢業的標準文組廢物，找不到什麼工作，可以符合社會期待的標準。大學在登山社只學會了爬山，都沒有在本科業上，畢業後也只能靠爬山。」