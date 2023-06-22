【綜藝說溜嘴】《群山之島與不去會死的他們》第二季張國威、李佳珊：我們敢溯溪，卻不敢爬陽台，關鍵在「風險」的認知

我們想讓你知道的是
口碑好評的《群山之島與不去會死的他們》推出第二季，邀請台灣溪降運動先鋒、溪降一姐李佳珊，專業技術攀登登山家張國威等人，以每位主角的生命故事呈現登山的意義，透過身體與自然交手、人與山不斷對話，最終在山上找到自我，成為自己。本篇文章，想帶著讀者看看這他們與山的關係。
「在山下就是我休息的時候。」公視高山紀實節目《群山之島與不去會死的他們》第二季主角溪降女王李佳珊、登山嚮導張國威接受專訪時，被問到忙著上山下海，還要錄節目、被訪問會不會覺得累，張國威立刻這樣回答。
《群山之島與不去會死的他們》第二季，邀請五位傑出的台灣登山家，包含成功無氧挑戰多座8000公尺高山，屢屢刷新台灣紀錄的果神呂忠翰，台灣溪降運動先鋒、溪降一姐李佳珊，專業技術攀登登山家張國威，原住民金曲歌手馬詠恩，以及罕見的高山女嚮導巫瑪芙，以每位主角的生命故事呈現登山的意義，透過身體與自然交手、人與山不斷對話，最終在山上找到自我，成為自己。
「我都稱自己是登山打雜的，因為光是做嚮導是養不活自己的，而且我在山上什麼都要做，探勘、揹工、救援、攀岩、溯溪、廚師、技術攀登、支援野外調查、高海拔遠征等等都有做，在戶外很難賺。」問張國威為什麼被稱做「登山嚮導」，他自嘲地表示，在台灣應該沒有專職的登山工作，更遑論是登山嚮導這個職業。
《群山之島與不去會死的他們》一、兩季的節目內容，擁有各自不同的故事，藉由幾位主角的視角去記錄台灣山岳的故事，包括玉山東峰、嘆息灣、南二段、嘉明湖、關門古道等地，導演程紀皓以電影規格與敘事手法呈現，帶領觀眾進入更核心的山林世界。
提到為什麼會來拍《群山之島與不去會死的他們》，張國威笑著說不知道，「就被找來拍了。因為台灣做戶外的沒有什麼人，有名的第一季都已經找完了，所以第二季就是找一些旁支、像我們這種二線的人。」在旁邊的李佳珊也搭腔：「真的，第一季的人都超大咖的。」
第二季本質與第一季相同，延續「不去會死」的哲學，但不復刻、也不重複，希望透過第二季主角的生命故事與山岳結合，讓觀眾認知，原來台灣的山脈擁有如此多變又美麗的樣貌，並理解五位主角不爬山就會死的理由。
「台灣的登山就是健行吧。」張國威半開笑表示：「為什麼會做這行啊？因為我也不知道要做什麼，我是學店畢業的標準文組廢物，找不到什麼工作，可以符合社會期待的標準。大學在登山社只學會了爬山，都沒有在本科業上，畢業後也只能靠爬山。」
專題下則文章：
【綜藝說溜嘴】《超級星期天》為何能成為大型綜藝的巔峰？天時、地利、人和缺一不可
TNL 網路沙龍守則
TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。
現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。
為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。
我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：
- 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
- 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。
為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：
- 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
- 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
- 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
- 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。