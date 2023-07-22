「秀場掛」主持人逆襲黃金八點檔：為什麼《鑽石舞台》堪稱台灣通俗綜藝的鼻祖？

《鑽石舞台》對台灣電視圈的價值和地位，幕前呈現的是「通俗綜藝」的最極致代表，節目完全體現市井小民的娛樂感；對幕後製作班底而言，節目近10年製播，培養出主流綜藝最扎實、堅強的製作人和編劇群，他們自此強勢引領之後20年的台灣綜藝趨勢。

節目主持人的改朝換代，見證各代主持人在保守年代、且「三台默契」門戶壁壘時期所發生的「大事記」；當時台、港大牌巨星在節目中排排站畫面，更是台灣綜藝節目星光燦爛的空前絕後盛況。

在每周日晚間八點播出的《鑽石舞台》，高收視率和影響力，制敵了同時段兩台的綜藝、戲劇對手節目，所向披靡，正因如此，對當時打歌的歌星、打片的演員，《鑽石舞台》是絕對要上的重點宣傳節目，在每次的錄影現場，星光熠熠，一個節目的「含星量」不亞於一場頒獎典禮。這樣的盛況，讓華視自此有了「綜藝王國」美名。

「有一集的大開場，台港一線女星站開。周潤發、張國榮、王祖賢、呂秀齡、張曼玉、楊惠姍，這些台港影帝影后巨星，哪一個沒來過『鑽石』？」

「林青霞來過兩次，還情商文字才子詹德茂來寫錄影腳本，因為詹德茂認為是林青霞才有挑戰性。」

有「綜藝坦克」美名的製作人王鈞，回憶過往製作戰績，雖是他初次掛名製作人的初試啼聲，卻寫下綜藝史上的一頁輝煌。時代造英雄，英雄也創建了屬於個人的演藝新高，大家耳熟能詳的胡瓜、陽帆兩位主持人，就是經歷「鑽石」雕刻後的發光發亮。

「鑽石」主持開山祖是高凌風，胡瓜和鄭進一只是綠葉，但，節目未能一炮而紅，原單位做完五集節目後，幕後班底移轉給了王鈞操盤，沒多久後，高凌風因力挺文潔欲從華視跳槽台視，在當時嚴峻的「三台默契」條款下，他選擇退出。