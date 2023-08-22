【關鍵專訪】《光開門就很忙了》製作人姚世學：台灣第一個在Netflix售出全球版權的實境節目，背後有哪些秘辛？

「這是一個台灣邁向國際的實境節目」，實境節目光系列製作人姚世學在接受《關鍵評論網》專訪時，開宗明義地指出。

2023年4月延伸自影集《華燈初上》的實境節目《光露營就很忙了》正式播出，隨即登上Netflix前十名。雖然台灣也有許多實境節目，但最特別的點是，《光露營就很忙了》是台灣首部由戲劇原創IP延伸出來打造的實境節目，更是台灣第一個在Netflix售出全球版權的綜藝節目。

Photo Credit: TVBS提供 左起：製作人戴天易、TVBS副總經理郝孝祖、陳昊森、總製作人林心如、周興哲、TVBS娛樂事業部副總監趙君璐、章廣辰

由TVBS與百聿數碼合作出品，林心如擔任總製作人的《華燈初上》播映結束後，TVBS品牌行銷暨公關部總監兼《華燈初上》總製作人戴天易，與林心如討論如何延伸出電影版或續集時，兩人腦力激盪決定製作《光〇〇就很忙了》系列實境節目的想法，由林心如擔任總製作人並找來曾經製作《食尚玩家—魚肉鄉民》等節目的姚世學負責執行。

「由於《華燈初上》幾個月以來的拍攝，總製作人心如姐與其他演員們培養出深厚的友誼，因此想藉由一個實境節目讓再次凝聚大家，並且捕捉大家私底下有趣的互動及對話」，姚世學表示。

曾經製作過《冠軍任務》、《醫師好辣》、《瘋神無雙》等綜藝節目的姚世學，雖然在業界已有20多年資歷，但對於首次操刀規劃大型實境秀節目，還是感到壓力龐大。最後決定「光系列」實境秀第一季以露營實境為主軸。

「在發想節目名的時候，因為『光』酒店是華燈初上裡故事發生的主要場景，露營也確實有很多事情要忙，包含搭帳、升火、煮飯、洗碗等等，透過這樣的諧音，想出這個讓大家琅琅上口、又可以做很多變化的名字。」

至於為何會選擇由一群嬌滴滴的「酒店小姐」們露營？姚世學表示：「露營是因為疫情而開始更加流行的活動，我們有共識，如果以露營為核心來邀請大家一起到野外走走、看著風景聊聊天、煮點小東西，應該會蠻有趣。而且我本身也長期接觸露營，非常喜愛這個可以逃離塵世的舒壓活動，因此覺得可以在節目中放進一些我對露營的體會，分享給大家。」