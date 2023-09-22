戶外競賽節目的頂級之作，《百戰百勝》為何能讓日本電視台都說讚？

有些受歡迎的節目，電視台會在事隔一段時間後再推出續集，重新拉回觀眾的舊記憶，重溫第一代節目的風光局面。

如果說《超級星期天》已寫下全台綜藝節目最高收視紀錄，《鑽石舞台》締造通俗綜藝文化的集大成之作，那麼，這個節目無疑地將是戶外競賽節目的頂級之作。

這節目就是《百戰百勝》。

說這節目是戶外競賽節目製作的天花板，絕不誇張，因為若要再複製或重製這類型節目，製作費不是問題，問題在於跨國合作下的每一個細節和環節，尤其安全問題的把關，每一項技術的授權合約到參賽者的保約，個個都是繁複的認證和執行。

製作人王鈞回首這節目，自信與驕傲：「節目播出十多年，只發生一次意外，傷者在節目全權負責醫療費和後續復原中，完全康復。我們憑藉的，就是不容許出任何一個差錯的負責任。」



安全，是對每一位參加《百戰百勝》競賽者的基本保障，其實，這也是節目版權原有者日本TBS電視台痛苦經驗的改變。王鈞說，節目在日本播出時，有些人受傷而申請高額理賠，這本是電視台的負責任態度。

然而，過高的受傷頻率，TBS循序去檢視每一項環節，發現有參賽者本身已有些身體問題或隱疾，藉故以參加節目遊戲而受傷，進而向電視台索賠，電視台不勝其擾、也付出極為慘痛的賠償金，於是因應而出對參賽者、電視台的「保護措施」。

他山之石可以攻錯，《百戰百勝》對每一位參賽者有了明定規則，「不是帶傷來參加、半年內沒有就醫紀錄」的條文，明確讓參賽者知道自己的身體、體能是在最健康前提下進行錄影，也保障電視台或製作單位因錄影意外所產生的理賠糾紛。