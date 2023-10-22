【關鍵專訪】《綜藝大熱門》金鐘獎主持人吳宗憲：雖然我不是主菜，但沒有我的話你們都是爛雞腿

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在台灣綜藝界耕耘多年的吳宗憲，是個爭議不斷的主持人，但無論喜歡他與否，吳宗憲今年的金鐘獎憑藉《綜藝大熱門》拿下主持人獎，在台上則將話語權交給陳漢典以及LuLu，稱自己是「一碗白飯」。這篇文章，訪問今年得獎之前的吳宗憲，聊聊他的「白飯」心路歷程。
第58屆金鐘獎公佈入圍名單，「綜藝天王」吳宗憲主持的三個節目全壘打，以《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》雙料入圍綜藝節目主持人獎，《綜藝玩很大》入圍益智與實境節目主持人獎，入圍三項主持人獎成為本屆最大贏家，也是本屆入圍最多項的人。
最終，吳宗憲在20日的頒獎典禮，憑藉《綜藝大熱門》拿下主持人獎，在台上則將話語權交給陳漢典以及LuLu（黃路梓茵），稱自己是「一碗白飯」。這篇文章，訪問今年得獎之前的吳宗憲，聊聊他的「白飯」心路歷程。
「我心裡面很開心，孩子跟我說爸爸已經破記錄了，因為我破紀錄入圍了五項，很多欸！」吳宗憲（憲哥）連續第九年入圍金鐘獎，還刷新紀錄獲得三項個人提名，他與LuLu、陳漢典主持的《綜藝大熱門》同時也入圍了綜藝節目獎項；而憲哥與大女兒吳姍儒（Sandy）主持的《小明星大跟班》則入圍綜藝節目主持人獎，在頒獎典禮上，也形成兩個節目同時角逐同一個獎項。
「手心手背都是肉，一邊是典典跟LuLu，另一邊是Sandy」，吳宗憲受訪時表示。此外，吳宗憲與KID（林柏昇）也以《綜藝玩很大》再度入圍益智與實境節目主持人獎，《綜藝玩很大》同時還入圍了益智及實境節目獎與最具人氣綜藝節目獎，成為本屆入圍大滿貫。
「主持人的養成很困難，憲哥在圈內有他的地位，能夠入圍這麼多項絕對不是偶爾。」節目類評審團主任委員李景白提到吳宗憲在本屆金鐘獎綜藝與益智及實境類別得到多項入圍肯定的原因。「我們給觀眾的綜藝感是日常生活，不是冷感」，吳宗憲表示。
吳宗憲在得知自己入圍多項的喜訊後非常開心：「我是模範勞工啊！感謝，感謝，努力做好節目服務觀眾而已，入圍就是一個肯定，如果可以得獎那就更開心囉！得獎的部分，讓年輕的好手，大家去分享。我覺得可以入圍這樣子就夠了。」以往吳宗憲都不走星光紅毯，今年也鬆口表示會登上紅毯，還開玩笑地表示：「那走三趟好了！」
吳宗憲表示，因為女兒吳姍儒已經問他：「『你該不會今年又不跟我走紅毯吧？』她講這個話就算是很重了。」結果KID也不服氣地問他：「那你要選擇跟誰走嘛？」他笑說《綜藝玩很大》的製作單位直接幫他量製西裝二次，還先打板好，因此他就決定要走紅毯了。
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