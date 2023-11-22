張菲、費玉清的《龍兄虎弟》影響力有多大，讓新人吳宗憲、李玟費盡心思也要上節目露臉？

如果說中視《歡樂一百點》是張菲獨挑主持大樑的第一次高峰，那麼，他轉戰台視另起的《龍兄虎弟》，則是另一次的主持高點，兩節目同樣都是打張菲牌，差異性和同質性的區別在哪？

如果說《超級星期天》寫下台灣綜藝最高收視率紀錄、《鑽石舞台》是通俗綜藝集大成之作，又該怎麼給《龍兄虎弟》下註解？

當年電視綜藝界，《龍兄虎弟》挾週六晚間八點黃金檔時段收視冠軍氣勢，是無數唱片歌手爭破頭搶著上的節目，然而，上節目的代價除了牌級要夠大、還得學才藝才有露臉機會，在當年可以說是唱片公司又愛又怕的節目。

這樣一個強勢綜藝，為何主持人張菲卻又被媒體封為「猶豫（魷魚）先生」？每周二錄影現場，張菲在攝影棚化妝室固定和主要媒體聊天、發新聞，這場面又被笑稱為「母姊會」。

《龍兄虎弟》在張菲、費玉清主持任內（後來張菲又跳槽華視另開新節目），其實也只有五年光景，在當年三台大型綜藝中並不算長壽節目，但，卻是一個可以錄影當天退藝人通告、半夜三點半臨時發通告的節目，這樣的霸氣，在其他節目並不多見。

《龍兄虎弟》到底是個怎樣的節目呢？

原本節目製單位打算重現以張菲為首、類似當年「黃金拍檔」組合模式，籌備期間有些其他主持人選陸續前來開會，彷彿就此定案，豈料計畫不如變化快，新案由張菲和搭檔費玉清聯手，兄弟檔出擊，這樣的常態性組合是新鮮的，只是在幕前新鮮感之時，也正是安定張菲「認生個性」的妙招。