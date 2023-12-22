【關鍵專訪】《型男大主廚》製作人吳家宜：為什麼美食節目能如此長壽？曾國城是靈魂人物

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《型男大主廚》由金鐘主持人曾國城、卓文萱及詹姆士、吳秉承二位專業主廚共同主持，從2006年開播至今節目已播出超過4000集，18年來節目內容不斷推陳出新，深受觀眾喜歡。對此特別專訪《型男大主廚》製作人吳家宜，揭開這個綜藝節目為何如此長壽？
「近來我們比較著重在做的有另外一個方向，這一兩年《型男大主廚》很有意識地在做尋找手工職人的部分，讓大家重新回味那些小時候有的味道。」金鐘獎長壽節目《型男大主廚》製作人吳家宜，在接受《關鍵評論網》專訪時談到節目的方向——傳承。
「《型男大主廚》，看誰最幸福！」《型男大主廚》是綜合烹飪節目性質及綜藝競賽型態，將與料理融入綜藝，參加來賓不唱歌跳舞，而是比廚藝，讓美食多了歡笑的調味，提供大家幸福的晚餐時刻。
《型男大主廚》由金鐘主持人曾國城、卓文萱及詹姆士、吳秉承二位專業主廚共同主持，從2006年開播至今節目已播出超過4000集，18年來節目內容不斷推陳出新，不但捧出許多明星廚師，還發行了《型男大主廚》同名書籍等相關食譜著作、開發聯名商品，並與餐廳聯名推出一系列主題套餐，多元跨界發展。
2009年《型男大主廚》獲得第44屆金鐘獎綜合節目提名，2011年、2014年兩度入圍第46屆、第49屆金鐘獎綜合節目主持人獎提名，2022年入圍第57屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，並獲得第46屆金鐘獎綜合節目主持人獎。「得金鐘獎的是主持人，我們節目製作組的部分還是一本初心。」吳家宜客氣提到金鐘獎項。
「當初決定製作美食類型的節目，是因為當時在電視上，棚內的美食節目其實是一個大宗，然後我們想要做一個比較不一樣的節目。」吳家宜聊到剛開始決定製作節目的契機，節目播出方式最初是在週一至週五晚間7點半至8點播放，2007年5月才將節目改為晚上7點到8點一個小時的長度。
「一開始《型男大主廚》是做成半小時的節目，邀請素人來挑戰的類型，後來因為收視率不太理想的關係，所以我們就調整成為讓藝人參加比賽，然後藝人來比賽之後收視率就比較穩定了，觀眾也比較喜歡，我們就持續朝這個方向去做。」
節目元老曾國城（城哥）從第1集主持至今，還跨界發展美食副業做的有聲有色，而歷任的主持人、評審及示範主廚師也都非常專業，不得不佩服製作單位在挑選主持人跟特別來賓方面確實有下工夫。
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