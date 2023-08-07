英國——被害人家屬：我不想「置身事外」，修復性司法帶來一線曙光

2015年，英國的一個太平間內，漢森（Tracey Hanson）正盯著一具冰冷的屍體，工作人員不斷塞給她一份文件，要求她在上面簽名，決定如何「處理」這具屍體的器官和細胞。

這是漢森21歲的兒子喬許・漢森（Josh Hanson）在一家酒吧被刺殺的幾天後，漢森在這天第一次見到她兒子的屍體。漢森回憶：「我可以在處理房子的表單上簽名，我可以在處理任何事情上的表單簽名，但這是我的兒子。」

幾天後，喬許・漢森的遺體被處理完畢，驗屍官、警官、調查人員都收到了完整的報告及文件副本。僅有漢森，是在電子郵件中，被告知他兒子遺體的處理進度，並且沒有收到任何文件。

什麼是被害人真正需要的？是經濟上的輔助還是心靈上的慰藉？是將加害者繩之以法還是兇手的一句抱歉？英國的司法系統強調要以受害者為中心，但從諸多案例來看，這並不是事實。

被害人只是不想置身事外

「我痛恨聽到受害者是司法系統關注的核心，因為這顯然不是事實。」

這是英國兩名男子霍格（Kevin Hogg）與海因斯（David Hines）共同的心聲。霍格的母親，朱莉・霍格 （Julie Hogg ）在他三歲時遭殺手鄧洛普（Billy Dunlop）殺害。海因斯則在1993年時痛失了女兒，他的女兒瑪麗（Marie Hines）被她的伴侶戴維斯（Anthony Davies）謀殺。

英國每一名重大刑案的受害者，都需要等待非常漫長的時間，才會等到司法體系的援助。受害者往往在案件發生的數個月後，對於案件訊息、偵辦進度仍一無所知。

霍格指出：「一般而言，案件發生之後，英國的受害者需要等待數週，甚至數月的時間，才會得到政府援助及案件相關訊息，這段時間內誰來支持這些家庭？」海因斯也控訴，從他女兒被殺害到現在的29年間，沒有人真正正視他的需求。

截至2022年9月，英國各地方法院加總有34萬7820起刑事案件，尚未被處理完畢。上訴到英國皇家法院的案件，也有高達6萬2766件懸而未決——其中，又有1萬7574起案件已經被擱置超過一年。被害人沒有參加犯人假釋委員會的聽證會，並且在會中提出問題的資格。

受害者除了不瞭解案件偵辦進度，對自己的法律權利也一無所知。英國的《受害者保護行為守則》（Victim Code），列舉了12項大原則，包括被害人有權隨時了解調查進度及結果、法律扶助資源和賠償等相關訊息。然而，在2021年的一項調查中，只有29％的受害者，知道自己擁有這項權利。

缺乏透明的司法系統與緩慢的調查效率，使許多英國民眾不再相信該國司法。

根據《衛報》報導，截至2022年3月，英國有超過140萬名刑事案件受害者表示，自己已經放棄透過司法系統伸張正義的希望，其中110萬起刑事案件，因為受害者退出案件而不了了之。有26％的調查，因為受害者不相信司法，撤回告訴而失敗。

英國影子內政大臣庫珀（Yvette Cooper）也警告，從這些數字可以看出，由於司法系統的缺失導致受害者失望，罪犯得以逍遙法外。

英國法院｜Photo Credit: Shutterstock/達志影像

民間組織想幫忙，卻無能為力

在女兒遇害，持續尋求案件資訊與司法救濟無果後，海因斯決心自學法律，替自己和有著類似經驗的人發聲，他也在之後成為了一名受害者辯護律師，並創辦了兩個被害人保護組織：全國受害者協會（NVA）與受害者照護協會（Victimcare）。

霍格在全國受害者協會，為謀殺案受害者家屬舉辦的互助會上認識了海因斯，霍格與海因斯一樣皆有感於司法系統的缺失，且擔心其他家屬無法透過司法獲得幫助，因此決定與他共同經營Victimcare。

Victimcare為英國東北地區的受害者家屬，提供24小時的電話心靈輔導，此外，他們也安排許多法律專家，為家屬提供法律諮詢與辯護服務。

該組織幫助了該地許多家庭度過難關，然而，他們正因為無法獲得政府的金援，而面臨倒閉危機。

海因斯表示，自己經營的組織需同時為數百個家庭服務，不過政府給予的金援十分有限，後來甚至完全停止補助，他成立的第一個組織NVA就是在沒有資金的情況下停止運作。霍格則坦言，Victimcare目前正全力爭取政府補助，但情況並不樂觀。

霍格指出，在英國，民間組織必須先有20萬英鎊的營業額，才能獲得政府的補助。但補助是為了幫助有財務困難的組織，如果一個組織擁有這麼高的營業額，根本無須申請補助，這樣的規則實在是本末倒置。

民間組織苦無補助，是因為政府將原本用於受害者保護的預算，全部投入發展一個救濟組織：受害者支持協會（Victim Support）。海因斯說明，民間組織原本每年可以獲得三萬英鎊的補助，但後來因為Victim Support的出現，政府將這筆補助金全部撤除，並將該金額改作為對Victim Support的補助金。

霍格指出，Victim Support總共拿了13個組織共39萬英鎊的補助，然而其成效仍不盡理想。直到現在，很多家屬仍會選擇向苦無資金的Victimcare求助，甚至誤以為他們才是Victim Support。

雖然擁有政府全部的補助，但Victim Support表示自己是一個獨立運作的慈善組織，向全英國的受害者提供保護。除了協助謀殺案受害者家屬外，Victim Suppor也協助詐欺案、網路暴力、排擠、孩童、家暴、性暴力受害者，以及自殺案家屬。

海因斯與霍格認為，Victim Support沒有辦法幫助受害者及其家屬的原因在於，Victim Support必須為全英國各種類型的受害者，提供心靈輔導與法律諮詢服務，但該協會的規模過小，無法照顧到全英國的受害者及家屬繁雜的需求。他們認為將服務集中在單一地區，注重在地發展的民間組織，對受害者的幫助較大。

霍格補充，致力在地發展的受害者保護組織在英國有13個，以前每個組織都能拿到3萬英鎊的補助，也都能提供比Victim Support更完善的服務。

Victim Support則回應，該組織有為英國受害者提供完善的服務，只是近年因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，組織運作困難，且多數受害者會選擇視訊、線上諮詢，而非面對面會談，並不是組織沒有在做事。

英國政府嘗試修法

英國的被害人保護制度是建立在《受害者保護行為守則》上，英國司法部於2022年7月，公布新的《受害人法》法律草案，希望可以改善《受害者保護行為守則》的諸多缺失。

《受害人法》針對原本的受害者保護措施，提出了以下改革計畫：

將《受害者保護行為守則》升格為法律

英國原有的《受害者保護行為守則》並非國會通過的「法律」，而是僅以政府部門制定的「法規」位階存在。雖然這些規定仍然具有法律效力，不過在實務上，該法規多僅被行政機關視為指導方針，容易被專員忽視。將其制定為法律，意味著違反規定者會受到更嚴格法律制裁，使行政機關更重視受害者的權益。

強化監督、心理治療

《受害者保護行為守則》規範的政府監督機制，是由刑事司法委員會，負責協調和監督受害者保護組織的運作。此外，英國檢察署、英國法院與裁判署、英國監獄與矯正服務局和青年司法局等四個機構，也負有在全國範圍內監督《受害者犯罪行為守則》實施情況的職責。

《受害人法》將警察與犯罪委員會（PCC）與綜合護理委員會，納入受害者保護體系。PCC的主要職責包括與地方政府，共同制定當地的受害者支持計劃，並確保相關機構之間進行有效的協調和合作。綜合護理委員會主要負責英國的醫療事務，在《受害人法》中，綜合護理委員會被賦予更大的職責，須確保受害者得到全面、一致性的心理輔導、治療，加強對受害者的心理支持。

強化政府透明度、問責機制，給予受害者陳述平台

《受害人法》明訂出在處理受害者案件時，應該搜集的數據、資料，包括受害者、加害者的資訊及案件進展等，並且要求政府建立一個平台，使各相關單位能共享這些資訊。《受害人法》也規定政府須公開案件的相關訊息、文件與數據，給予受害者知情權，更深入的參與刑事司法程序。

此外，《受害人法》規範政府，需建立更加有效的投訴和申訴機制，以便受害者及家屬能夠對刑事司法機構的行為，提出質疑或投訴。政府也須給予受害者更多表達意見的機會，例如在審判前及被告認罪協商程序中，提供受害者陳述的時間。

強化經濟支持、特定案件受害者優先

《受害人法》提高了對受害者在賠償、就業、居住等經濟方面的支持，法案也規定針對特定類型的受害者，例如被認為是極度脆弱、受到威脅、遭受最嚴重罪行或被持續騷擾、監視者，政府應加強照顧，並且禁止被告直接與受害者聯繫。

雖然司法部的法案提出了諸多改革，然而，英國國會的司法特別委員會於2022年9月發布報告指出，該法案仍有許多考量不周的地方。

首先特別委員會認為，該法將所有案件的受害者視為同一個群體，但不同案件種類的受害者，例如謀殺案家屬、性侵案受害者等，所需的幫助可能不同，《受害人法》並沒有針對不同受害者，制定不同政策。

此外，委員會也表示，該法案的許多條款缺乏明確性與具體性，會導致行政機關在實施時面臨困難。最後，委員會也指出，英國現有的受害者保護機關需處理全國的案件，但他們的資源過少，人力也過於短缺，法案並沒有嘗試給予受害者保護機關，更多資源與人力，也是《受害人法》的一項重大缺失。

特別委員會也提到，修復性司法在英國落實得不夠具體。原本的《受害者保護行為守則》中僅規範，人民有使用修復性司法的權利，並沒有具體規範修復性司法的內容，在《受害人法》中，修復性司法也未被提及。

相較之下，在英國底下，適用不同法律系統的蘇格蘭，已開始透過修復性司法機制，讓許多性侵案被害人擁有發言權，且不再感到恐懼。蘇格蘭的修復性司法機制，或許也可為英國參考。

修復性司法正在改善性侵受害者的生活

2022年，英國的蘇格蘭實施了針對強姦和家暴案件的修復性司法，這些案件的受害者與加害者，可在雙方自願的狀況下，經過數個月的風險評估和準備後，進行面對面交流。除了蘇格蘭以外，包括丹麥、芬蘭和紐西蘭都已經為性犯罪受害者提供修復性司法。蘇格蘭也提供因刑事司法系統本身，而遭受二次傷害的受害者及家屬修復性司法。受害者可以要求會見處理他們案件的警察、律師或檢察官。

露西（化名）是其中一名經歷過修復性司法的性暴力受害者，她表示：「我和三個不同的肇事者一起經歷了三次刑事司法系統，他們都被定罪了。但我卻覺得自己只是一個統計數字，不是一個人。」

她遭受了三名前伴侶的家庭虐待。一名前伴侶曾用高跟鞋抵住她的喉嚨，另一名伴侶則攻擊過她的脖子，並試圖用枕頭悶死露西。

露西表示：「對於家庭暴力受害者而言，你會覺得之所以發生暴力案件，是因為自己的錯。我曾經認為自己是錯誤的那方。修復性司法讓我明白，加害者不能操縱我。他們不能再奪走我的發言權。案件會發生不是我的錯，而是他們的問題。修復性司法讓我有了發言權。」

受害者保護團體Thriving Survivors執行長，斯科特藍（Ashley Scotland）表示：「修復性司法可以改變人們的生活。很多人在進入刑事司法系統時，都會失去發言權。修復性司法讓人們有機會以一種新的方式體驗正義，這種方式可以真正治愈案件所造成的傷害。」

格里菲斯（Ailbhe Griffiths）是另外一名歷經修復性司法的性侵受害者，她在21歲時於愛爾蘭遭受性侵，加害者被判處九年刑期。

格里菲斯表示：「我不得不說這是我一生中最深刻的經歷之一。這個加害者多年以來，一直是以怪物的形體存在於我的腦海中，一個非人類的實體，因為我認為他是一個怪物。這讓我感到無能為力，因為我永遠無法打敗怪物。」

「但當我走進房間的那一刻，我只看到一個普通人坐在椅子上，這完全改變了我對他的看法。我感到自己被賦予了力量，不再感到恐懼。」「我問他：『你為什麼這麼做？，你打算殺了我嗎？』他回答了我的問題，儘管他的回答毫無邏輯，但我仍然透過他的眼睛，明白了他犯案的原因。」

幾天後，格里菲斯透過行政人員收到了加害者的留言，加害者表示對自己的所作所為感到抱歉，且整個週末都為此感到十分沮喪。格里菲斯表示：「我從來沒有預料到他會道歉，我認為這次會議也真正改變了他。」

「這個經歷讓我感覺自己終於放下這段創傷，這是我永遠無法在刑事司法系統中獲得的。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航