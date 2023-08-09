美國——在種族歧視下被消音，警察與黑人互不信任造成惡性循環

2006年，一名非裔美國女性霍爾（Tondalo Hall）因承受不了白人男友長期向自己與他們的三個女兒施暴，出面控訴男友家暴、虐待孩童。在法庭上，霍爾男友承認打斷了他們僅三個月大的女兒的肋骨。

最終，實際施暴的男友僅被判刑兩年，而霍爾則因「未盡到保護孩童的責任」為由，被判處30年刑期。霍爾的男友也在他入獄後警告霍爾：「你會在監獄裡度過餘生，而我則會和我們的孩子們共度餘生。」

美國社會處處可見種族歧視的影子，在被害人保護司法體系中也不例外。

被害人保護制度中的種族歧視

美國的被害人保護制度是建立在由聯邦政府制定的《受害者權利和賠償法》（Victims’ Rights and Restitution Act）、《犯罪受害者權利法》（Crime Victims’ Rights Act），以及《犯罪受害者法》（Victims of Crime Act，VOCA）上。不過，能否透過這些法律獲得救助與經濟援助，仍須仰賴各州的警方報告與法院審核。而在美國，黑人與拉丁裔被害者及家屬，獲得救助的比例與白人相比，呈現巨大的落差。

根據《美聯社》的調查報告，在願意提供種族相關數據的23個州中，有19個州的黑人受害者，被拒絕賠償的數量被列為「不成比例的高」。在印第安納州、喬治亞州和南達科他州，黑人申請者被拒絕的比例是白人的兩倍。從2018年到2021年，每年都有數千個黑人受害者被拒絕，每年總共錯失了數百萬美元的援助。

德拉瓦州在2018年至2021年間，申請賠償的黑人申請者佔總申請數的不到一半，但在被拒絕的總數上，黑人申請者卻佔了63％以上。德拉瓦州總檢察長發言人馬歇爾（Mat Marshall）也向《美聯社》坦言：「在種族和刑事司法相互影響的體系下，即使是最基本的行政程序也無法達到種族中立。」

針對此現象的深層成因，全國受害者保護倡議者、前紐澤西州總檢察長顧問魯布曼（Elizabeth Ruebman）指出，官員對少數族群根深蒂固的歧視是最大禍源。

魯布曼提到，各州是由法院審查受害者的賠償申請，不過他們審查時會大量依賴警方提供的案件報告。警方會因為自身對少數族群的歧視，在報告中強加刻板印象，以及對少數族群不利的論述，使他們通過審查的機率大幅降低。

魯布曼補充：「許多州的審查指導方針在幾十年前就制定完成，這些方針是為了還給受害者正義，而不是圖利犯罪者。」

警察與弱勢族群互不信任的惡性循環

在美國的審查制度中，黑人受害者時常因為沒有配合警方調查，遭到警方與法院的不信任。法院會以「不配合調查」和「證據不足」為由，拒絕黑人的申請。黑人族群也常常因為過去有犯罪紀錄，而被直接拒絕賠償。

而黑人往往不願配合警方調查的原因，也可歸咎於「不信任」。

《美聯社》指出，許多州往往根據定義模糊的行為類別（通常以「共同不當行為」）為由，拒絕少數族群申請者的賠償。審查機關也時常因為與申請案件無關的事證，甚至是嫌疑，便拒絕賠償，例如在案發地附近的地上發現毒品而拒絕賠償。

此現象使得很多少數族群被害人，在申請賠償、被警方調查前，便已認為警方有很高的機率，會做出對自己不利的判斷。加上配合警方調查，很可能會使被害人遭到兇手的報復，導致許多受害者不願配合警方調查，或乾脆不報案。

這也讓美國的少數族群陷入，因害怕被拒絕而不配合調查，因不配合調查而進一步提高被拒絕比例的惡性循環。

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民間團體在受害者保護體系中極為重要

除了種族歧視，美國的受害者保護制度尚存在另外一個問題——救濟程序過於複雜。

2014年，普耶爾（Shelley Puryear）的女兒布蘭妮（Britny）遭到其男友殺害，在痛失愛女及伴侶的背叛下，她仍須面對繁瑣的司法程序，包括報案、提供證據、參與法律庭審等。普耶爾沒有錢聘請律師，也因為教育程度有限、對法律不夠了解，不知道如何尋求救濟。導致她被迫獨自面對警察局、檢察機關和法院。每個部門都有不同的程序和要求，也讓普耶爾更加身心俱疲。

民間團體北卡羅萊納州受害者援助網路（NC VAN），此時幫助了普耶爾，為他提供了心理及法律上的援助，讓她不再一個人面對司法。普耶爾表示：「他們給了我迫切需要的希望。」

在另外一個案例中，蘇珊長年遭到其男友精神與肢體上的暴力，2020年，她的男友嘗試掐死她，也讓蘇珊下定決心離開她的男友。不過由於經濟狀況不佳，離開男友後的蘇珊居無定所，也沒有資源、精神應付複雜的法律體系，讓蘇珊有了輕生的念頭。

不過隨後，俄亥俄州的治療倖存者資源中心（The Hope & Healing Survivor Resource Center）給了她「重生的機會」。

治療倖存者資源中心，不僅給予蘇珊經濟資助與法律上的援助，也提供蘇珊一個庇護所，讓蘇珊不用再依賴男友，並透過法律為自己討回公道。蘇珊坦言：「他們改變了我的生活，他們救了我的命。」

然而，這些民間團體如今紛紛面臨營運危機。治療倖存者資源中心執行長赫克曼 （Terri Heckman）指出，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）導致美國的失業率增加，連帶提升犯罪率，因此被害人對於民間團體的需求也跟著增加，但政府撥款給這些團體的預算卻在急速下降當中。

民間團體面臨營運困難

美國以《犯罪受害者法案》為法源設置犯罪受害者基金（CVF），以資助6462個民間受害者保護組織，每年受惠600萬名被害人，然而自2018年後，犯罪受害者基金金額持續下滑，各團體得到的撥款也越來越少。

犯罪受害者基金由聯邦政府分發給各州，再由各州撥款給這些地區的組織。NC VAN表示，他們所在的北卡羅萊納州，在2018年還可以獲得1.03億美元，到了2023年僅能拿到4400萬美元的撥款。

在治療倖存者資源中心所在的俄亥俄州裡，據該州總檢察長辦公室的說法，2018年他們可以獲得1.12億美元的補助，短短兩年之後的2020年，他們得到撥款卻僅剩下5500萬美元。

美國政府表示，各州的撥款之所以會減少，是因為犯罪受害者基金營運狀況不佳，基金存款持續降低，2018至2023年間總共減少了57％，因此聯邦政府缺乏資金撥款給各州。聯邦政府也在2021年通過《犯罪受害者修復法案》（VOCA Fix Act），將修復犯罪受害者基金，列為受害者保護政策的優先處理事項。然而至今，該基金數目仍持續下降當中。

許多組織都表示，若政府的撥款繼續減少，他們會無法繼續營業。NC VAN執行董事巴托爾（Frances Battle）便無奈指出，他們每兩年才能獲得一次撥款，在上次撥款中他們僅獲得40萬美元，但受害者的需求遠遠超過這筆金額。他補充：「如果我們在2023年9月之後仍無法獲得資金，那麼我們將會無法營運，徹底解散。」

蘇珊感慨的說：「民間團體拯救了許多迫切需要幫助的人，他們改變了我的生命，如果沒有他們的幫助，我不知道該怎麼做。而如果他們消失了，我不知道往後的受害者該怎麼辦。」

讓焦點回到被害人身上，勿「榮耀兇手」

謀殺案被害人家屬庫欣（Renny Cushing）指出，對於受害者而言，能從社會獲得的最大幫助，是國家將關注集中在被害者身上，而非加害方。

庫欣表示，美國現在的被害者保護體系過度以「懲罰導向」為主。重大刑事案件發生後，大部分的刑事資源、資金都被分配到警方與檢察體系，政府與民眾也往往僅會關注兇手是否落網、被嚴懲，時常會忽略被害人的聲音。

庫欣指出，社會容易將嚴懲兇手與捍衛被害人權利劃上等號。但其實在兇手落網後，被害人尚須面對，在司法體系中沒有發言權、心理輔導、經濟賠償、人身安全缺乏保障等問題，這些都需要政府積極處理，以及民間社會持續的監督。

若國家僅僅專注於懲罰兇手，則被害者不僅無法獲得真正的保護，其權益反而還會更容易被忽視。另一位兇殺案被害人家屬羅溫斯坦（Kate Lowenstein）也直言：「僅關注加害者的行為，根本是在『榮耀兇手』。」

巴托爾坦言：「被害者受到的關注度往往較低，國家與社會都可以做更多事情來支持他們，這是他們應得的。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航