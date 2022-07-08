【電玩@新聞】媒體認真做報導卻怕沒人看？透過遊戲作為引子，讓閱聽眾對嚴肅議題感同身受

說到新聞，許多人的第一印象是「嚴肅」，主播正襟危坐，播報著國際大事件或是社會議題。然而在五花八門的社群媒體夾攻之下，新聞媒體的生存逐漸不易，為博取閱聽眾有限的注意力，部分新聞媒體走向誇大不實的標題，或是主攻流量保證的腥羶色內容。

在這樣的大環境下，堅持努力做讀者需要知道的重要新聞、探討該被關注的時事議題不是件容易的事。然而若議題雖重要卻太過生硬，就得面對花費的心力與讀者興趣完全不成正比的殘酷現實。

難道這樣的瓶頸沒有解決的辦法嗎？

讓遊戲做為嚴肅新聞的「引子」

「如果把遊戲作為一個新聞傳播媒介的話，有一個很大的特性是，它本身不會是單獨的一個新聞——新聞遊戲出現時經常是作為一整個專題的一個引子。」國立政治大學傳播學院特聘教授林日璇解釋道，透過遊戲作為引子，吸引閱聽眾關注目前的議題，玩遊戲時玩家投入於劇情中常常會感同身受，再接著看新聞報導時就能很快的進入狀況。特別是針對一些難懂、無趣嚴肅的議題，如果可以用遊戲互動的方式去陳述，便能解決上述瓶頸。

圖片來源：林日璇提供 林日璇受邀至政大創業主班演講元宇宙

林日璇說：「在新聞學上，遙遠的災難（發生在其他國家的災難）時常在守門就被擋下來，因為距離太遙遠也常常不知道該如何協助，這在一般本土媒體經常可以看見這樣的現象。像這種容易被擋的議題就很適合用遊戲來傳遞，比較可能打破所謂『守門的疆界』，傳至不同國家。」透過一個網址連結，新聞遊戲能夠在網路社群上快速傳散，藉此吸引大眾關注媒體想傳達的話題。藉由遊戲作為開頭，進一步再去看相關報導，並思考自己能夠提供什麼幫助。

除此之外，林日璇提到另一種新聞議題很適合用遊戲來呈現，那就是複雜的結構。「像是選舉，一般人經常聽到政治議題就翻白眼，僅關心哪個政治人物又出了什麼醜聞，選舉時經常就被這些不重要的資訊掩蓋，真正重要的資訊都不知道。」比如說美國的選舉制度這種比較難、複雜的議題，就很適合以遊戲的方式呈現。

遊戲其實是一個挑戰，平常感覺離自己很遠的政治議題（誰選上跟我又有什麼關係呢？），當玩家藉由遊戲進入一個虛擬世界解決問題，投入在設計的內容中，就能真的開始去思考背後的新聞議題。

新聞遊戲如何好玩？讓玩家只是在那邊「點點點」易淪為四不像

在理想的情況下，新聞遊戲能夠與報導文章相輔相成，透過分享傳散。然而要達到這樣的目的，其實並不像字面上那麼簡單。

「其實遊戲已經大量的被一些科普、教育類新聞活用，但經常太嚴肅。新聞遊戲設計起來真的不容易，因為要科普時遊戲裡經常要教很多知識。我覺得玩家一旦發現『我現在玩這個遊戲是在學習知識』的時候，玩的興致就沒了，那樣就很容易失敗。」

林日璇本身的研究發現：「嚴肅新聞議題的遊戲通常沒辦法做得很大、讓玩家玩得太久，因此要好玩有一個捷徑，那就是要做得刺激。」刺激的遊戲，玩家才會有動力去很快理解它的規則、它要告訴你的系統。「越像是模擬、讓玩家只是在那邊點點點、跟人講話，就越容易淪落為四不像。」

林日璇解釋，很多時候嚴肅新聞議題的遊戲經常變得很像僅是在模擬一個議題，藉此告訴你許多事，但設計上卻失去遊戲性，閱聽眾也不會想玩。所以最好的方法是要讓玩家真的覺得「我有一個目標要去達成」。如果遊戲點開完全不知道目標是什麼、或是目標和玩家本身沒有共鳴，那玩家也不會想去幫助角色。

「新聞遊戲設計得不好，那對玩家來說就是學習，而不是娛樂（entertainment）。新聞遊戲的目的是讓玩家透過娛樂去了解議題進而傳遞，可是如果跳過娛樂直接進到學習，那就很難成功傳遞出去。」

林日璇舉例，《報導者》的「急診人生」動作、時間管理遊戲，讓玩家扮演一名醫生，前面很快就告訴玩家遊戲要模擬急診室的情形，當中還有任務安排，要醫治不同程度的病人、還要照顧留院病人、還要去吃飯上廁所⋯⋯這對玩家來說就是一個很好的挑戰，玩得時後便很能體會原來急診室可能遇到這麼多問題、面對這麼多挑戰。之後再帶到專題欲探討的台灣醫療困境、急診崩壞等嚴肅議題，便相當引人入勝。

當心將議題過度簡化──以《刺殺甘迺迪 重裝》為例

然而以遊戲作為新聞議題的引子，也有其限制與該注意的紅線。林日璇舉了一款自稱新聞遊戲但飽受爭議的電玩《刺殺甘迺迪 重裝》（JFK Reloaded）為例。《刺殺甘迺迪 重裝》讓玩家扮演殺手，嘗試以槍枝射殺車隊中的美國前總統約翰．F．甘迺迪。這款遊戲是由蘇格蘭公司Traffic Games於美國總統甘迺迪遇刺事件41周年之際發售，公司稱遊戲首要目的是「透過發起全球最直接的群眾參與取證，盡可能證實1963年11月22日發生的真相」。

圖片來源：《刺殺甘迺迪 重裝》 在《刺殺甘迺迪 重裝》的例子當中，選用遊戲來呈現究竟有沒有助於相關討論，還是只是用一個比較炫的方式來呈現個人想法？

林日璇說：「它很有爭議的點，第一個就是家屬抗議說人都已經去世了，為什麼還這樣消費他；第二個就是這到底算不算新聞遊戲？通常新聞遊戲是希望了解事件的來龍去脈，但若讓閱聽眾帶入的角色是殺手，這會是新聞遊戲想要傳遞的角度嗎？」

當初發行遊戲的公司表示，遊戲的設計想陳述的點是甘迺迪刺殺事件一定是單人犯案，不可能有多人犯案，但卻用了比較拙劣的方法讓玩家模擬當中的殺人犯來闡述自己的觀點。且遊戲中也並未呈現若是多人犯案會是什麼樣的情形。

「這個新聞遊戲等於說是自己已經有一個很根深蒂固的立場，只是透過遊戲來呈現它的立場，所以我才會說它比較像社論而不是新聞，因為新聞我們會希望盡量兩邊都要呈現。」林日璇皺著眉頭說，「更別說道德爭議，究竟是否適合讓閱聽者來扮演這樣的角色就很存疑了。」

許多社會議題或新聞事件通常全貌是很複雜的，有很多角色、體制被牽涉在裡面，很難用單一遊戲關卡來完整呈現。因此新聞遊戲是否過度簡化一些新聞議題，也是常被批評的點。

林日璇說：「所以這就是選題的技術，以剛剛提到的『急診人生』新聞遊戲來說，它沒去談健保點數等較複雜的議題，它只告訴你當一個醫生在急診室面對的情形就是這麼慌亂，了解了以後除了知道可以如何改善優先順序的制度外，是否也能了解健保給付、配套措施等等。所以我才會說新聞遊戲絕不能單獨呈現，它一定要配套一些其他文章報導，才能避免所謂『oversimplified』，也就是過度簡化的問題。」

另外因為遊戲本身給予人一種較為輕鬆的印象，因此較有爭議性的議題、或是一些觸人傷痛的事件，其實就不適合以新聞遊戲的方式呈現。林日璇舉例：「比如像911事件這種大型災難，已經在媒體上看見太多次，這時再把它做成遊戲，恐怕大家只會認為製作者沒有為死者考量。若是新聞力道已經很強了，那真的是可以省下設計遊戲那筆預算。」

相對來說，較適合以遊戲來包裝的便是那些鮮為人知、用其他方式講容易很無聊、但又亟需大家關注的新聞議題或事件。將新聞議題與遊戲結合，達到真正的寓教於樂，這不正是遊戲斜槓的極致嗎？

圖片來源：林日璇提供 林日璇受邀金鐘得獎電視節目《轉轉發現愛》談元宇宙

參考資料

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核稿編輯：翁世航