【電玩@共感】偏頭痛發作、帕金森氏症是什麼感覺？「沉浸式體驗」讓你更能同理患者的心情

你是否曾經鼓起勇氣,和周圍的人嘗試分享一些長期困擾自己的病痛,卻在努力過後僅僅得到一些無關痛癢、輕輕帶過甚至令人反感的回應?許多人將這樣的溝通難題歸咎於聽者缺乏同理心,然而要能夠同理他人的狀況,卻是一件無比困難的事。光聽描述、以自身有限的經驗去想像,恐怕還不及對方親身體驗的萬分之一。

這跟遊戲有什麼關係呢?

讓我們先回到2016年炎熱的夏天,還記得當時風靡全球的Pokémon GO嗎?隨著這款遊戲的爆紅,擴增實境(Augmented Reality, AR)、虛擬實境(virtual reality, VR)等名詞擴散至科技圈圈外,媒體報導、社群分享,一般人也能對這些原本生澀的名詞侃侃而談。透過手機、頭戴式裝置,一秒便能身處在遊戲商為玩家精心打造的沉浸式體驗裡。

一頭鑽進AR、VR熱潮的可不只遊戲業者,不同領域的專家也看見沉浸式體驗的潛能,比如說......同理心的培養?

If you never had one, you can't understand. Until now.

(如果你不曾經歷過將無法了解......直到此刻)

——The Excedrin® Migraine Experience