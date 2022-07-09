【電玩@共感】偏頭痛發作、帕金森氏症是什麼感覺？「沉浸式體驗」讓你更能同理患者的心情

你是否曾經鼓起勇氣，和周圍的人嘗試分享一些長期困擾自己的病痛，卻在努力過後僅僅得到一些無關痛癢、輕輕帶過甚至令人反感的回應？許多人將這樣的溝通難題歸咎於聽者缺乏同理心，然而要能夠同理他人的狀況，卻是一件無比困難的事。光聽描述、以自身有限的經驗去想像，恐怕還不及對方親身體驗的萬分之一。

這跟遊戲有什麼關係呢？

讓我們先回到2016年炎熱的夏天，還記得當時風靡全球的Pokémon GO嗎？隨著這款遊戲的爆紅，擴增實境（Augmented Reality, AR）、虛擬實境（virtual reality, VR）等名詞擴散至科技圈圈外，媒體報導、社群分享，一般人也能對這些原本生澀的名詞侃侃而談。透過手機、頭戴式裝置，一秒便能身處在遊戲商為玩家精心打造的沉浸式體驗裡。

偏頭痛發作、帕金森氏症患者是什麼感覺？何不自己體驗看看

一頭鑽進AR、VR熱潮的可不只遊戲業者，不同領域的專家也看見沉浸式體驗的潛能，比如說......同理心的培養？

If you never had one, you can't understand. Until now.

（如果你不曾經歷過將無法了解......直到此刻） ——The Excedrin® Migraine Experience

偏頭痛（migraine）藥物Excedrin業者便是其中腦筋動得快的人。他們想到許多飽受偏頭痛之苦的患者經常反映受到旁人誤解，認為不過就是另一種頭痛，「沒那麼嚴重吧」、「我很累的時候也會頭痛，應該差不多？」、「偏頭痛是不是你想休息的藉口？」而這些反饋讓因疾病受苦的人們感到相當孤單。

偏頭痛的發作經常是陣發性且不規律，持續時間從四小時到72小時都有可能，患者以女性較為常見。發作時伴隨的症狀包括噁心、嘔吐、畏光和怕吵，會感受到搏動性的疼痛感，單側疼痛較為常見（60％），但也可能雙側疼痛。

上面這些就是你想了解偏頭痛時，大致會看到的衛教資訊，念過去大概不用五秒鐘吧，對於沒有偏頭痛的人來說實在相當無感。於是Excedrin業者便想到利用VR遊戲沉浸式體驗的特點，來讓從來沒有罹患偏頭痛的人，也有機會親身體驗發作時的感受：

從影片當中，參與者體驗到的是偏頭痛患者發作時雙眼看出去的景象，別忘了真正的偏頭痛，還會加上很嚴重的頭部疼痛感。在參與這次的VR體驗後，患者的家人、朋友與同事經常露出不可置信的表情，因為光是一次的體驗，就讓他們痛苦不堪，而他們身邊的患者卻可能已經痛苦十幾年。這些參與體驗的人，也更願意在偏頭痛患者發作時提供需要的協助，同理他們的痛苦。

美國生物製藥公司艾伯維（AbbVie）也利用了VR遊戲的特性，但聚焦於另一種疾病——帕金森氏症上面。

遊戲中，玩家罹患帕金森氏症已超過五年，且一天要服用5次治療藥物。遊戲設計讓玩家藉由VR遊戲體驗在病情下外出購物等簡單日常，可能遭遇到的各種困難，包括症狀發作導致一些尷尬的狀況、不理解外人好奇的眼光和看見你「奇怪」動作時的反應等等。

經常受人誤解的憂鬱症，「最後一個晚安」讓你邊玩邊理解恰當的應對

這個取名，是希望我們在所關愛的人需要幫助的時候，能成為支撐他們心靈的力量，讓壓倒駱駝的稻草不再落下。 ——「最後一個晚安」遊戲製作團隊

和上述沉浸式體驗不同，台灣團隊著手開發中的「最後一個晚安」，則是結合「同理」及「對話選擇」的冒險遊戲，透過可愛的畫風、人物對白及劇情設計，讓玩家能夠低門檻理解憂鬱症是什麼樣的疾病，以及當身邊親友罹患憂鬱症時，可以如何應對相處。

遊戲製作人Yulia受訪時說明，「最後一個晚安」讓玩家透過角色扮演體驗不同事件，比如第一章節玩家要面對的角色便是一隻有憂鬱情緒的貓，其他章節還有包括新手媽媽、飽受壓力的上班族等不同族群，演繹不一樣程度的憂鬱症個案。讓玩家藉由劇情的推展，能夠學到如何和這些族群正確地進行對話。

圖片來源：「最後一個晚安」遊戲畫面截圖 雖然探討的是嚴肅的疾病議題，「最後一個晚安」遊戲畫風卻相當溫馨可愛

而為了達到這樣的目的，諮商心理師Ping在「最後一個晚安」遊戲製作團隊裡，經常需要與劇本寫手合作討論：「在遊戲對話裡，我有我的目的，為了達到所謂『教學』或『示範』，或是把心理學的知識塞進去，要如何與寫手討論讓劇情不會太突兀、同時又能尊重對方的專業，是我覺得比較有挑戰的東西。」

遊戲要好玩，勢必要避免像說教般讓人出戲，Ping在與寫手討論時會避免掉書袋式的論述，盡量以生活化的語調呈現。Yulia在如何平衡知識性與遊戲性，也花了不少心思，甚至曾嘗試在裡面放入一些戀愛元素，讓玩家可以邊攻略角色談戀愛、邊學習有關憂鬱症的知識。

電玩一般人聯想到的使用目的多半是娛樂，以電玩遊戲作為憂鬱症同理培養的溝通媒介，可能有什麼優點抑或是挑戰？在團隊中負責社群文案的Howard認為，電玩作為嚴肅議題的溝通媒介，能夠讓人更願意去主動接觸，吸收知識的門檻也相對較低。

「比如說我想宣導一些心理學知識，寫一篇文章一、兩千字，願意看的有多少人呢？但今天若是一個可愛的角色透過互動的方式學習，雖然劇情是製作團隊設計好的，但也是我們經驗的總和嘛！裡面的對白都是很多發生過的真實情況去模擬出來的。」Howard認為，如果玩家身邊剛好有親友曾對自己傾吐過類似的內容，玩遊戲時就會很有代入感及共鳴。而遊戲團隊想表達的重點，便能在遊戲期間不知不覺中傳遞給玩家。

Photo Credit: 「最後一個晚安」製作團隊 遊戲團隊曾於2021年參加台北國際電玩展，許多民眾對遊戲主題很感興趣

Ping分享憂鬱症很常被大家誤解的地方，在於許多人還是覺得患者應該想開一點、讓自己開心起來，甚至以自己也有心情不好的經驗，來教患者應該怎麼做。「我真的有個案說，他身邊的朋友可能恨鐵不成鋼，還會罵他，要他『開心起來』就好。」但這些論述往往是把憂鬱症想得太簡單了。憂鬱症的成因非常複雜，大家往往因為前兩個字便只看見它的情緒表現，實際上這個疾病與大腦、激素失調等生理變化都有關係，是一個很複雜的疾病。

而在憂鬱症患者身邊急於伸出援手、卻不知該怎麼做的朋友、家人，究竟什麼樣才是比較正確的應對方式？作為諮商心理師，Ping也常常遇到憂鬱症的個案說身邊的人不懂自己而感到痛苦。「當初跟Yulia討論時，其實也是認為遊戲是一個比較好入門、不會有說教式的長篇大論塞進去，而是可以一邊遊玩，一邊學習劇情裡舉的例子。」

而對於想伸出援手的人，遊戲團隊也提出三個建議：

首先便是理解憂鬱症不是一個簡單的疾病，不能想著要個案讓自己「好起來」。憂鬱症有分輕、中、重，到重度憂鬱症的時候，有的極端個案甚至沒辦法從床上爬起來開燈。 請個案不要避諱行醫，即便是資訊發達的現代，其實許多人仍對精神科有刻板印象並將之汙名化。如果身體裡面的激素沒能調整好，有時候諮商等談話治療也很難介入。 有界限的陪伴。有些人會覺得自己就是要犧牲奉獻陪伴憂鬱症的個案，然而陪伴不代表你要跟他一起跌下去。你在一開始陪伴身邊的憂鬱症患者時你就要告訴他，哪些事情是自己可以做到的。最忌諱一開始就做出類似「我一定會陪你」等承諾，若陪伴者有一天無法做到當初的承諾，患者會非常非常失望。這同時也是穩固陪伴者自己，因為憂鬱症是一個長期抗戰。

電玩不再只是娛樂，更是培養同理心的好用媒介

不管是文章一開始提到的偏頭痛、帕金森氏症VR遊戲體驗，又或是「最後一個晚安」，都證明了電玩遊戲能夠做的不僅是娛樂，還可以向大眾傳遞知識、讓玩家親身體驗進而理解同理的重要。相信未來會有越來越多不同領域的人，嘗試利用電玩遊戲傳達他們的理想，且讓我們拭目以待。

參考資料

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核稿編輯：翁世航